Žena je podijelila svoj bizaran problem s korisnicima Reddita. Objasnila je da se nedavno vratila s medenog mjeseca sa svojim mužem te da povremeno ujutro hoda samo u donjem rublju.

Susjed iz pakla

Jedan dan joj je susjed bijesno pokucao na vrata zbog odabira kućne odjeće jer ju je njegova mlađa kći vidjela kroz dalekozor.

Kako bi stvar bila još gora, njezin je suprug stao na stranu tog muškarca, rekavši da bi se trebala skromnije odijevati iza zatvorenih vrata.

Žena je korisnicima Reddita pojasnila: "Nekidan sam bila u kuhinji i pripremala kavu dok je moj muž bio vani i čula sam kucanje na vratima, odmah sam otišla po ogrtač prije nego što sam otvorila vrata."

Dočekao ju je njezin nezadovoljni susjed, koji joj je rekao da njegova sedmogodišnja kći ima izravan pogled u dnevni boravak iz svoje spavaće sobe. Opisao je svoje ogorčenje činjenicom da ju je on nedavno uočio kako nosi "neprikladnu odjeću" dok je njegova kći koristila dalekozor.

"Ispostavilo se da njegova kći koristi dalekozor kako bi navodno promatrala dvorište, ali očito je provirila kroz naše velike staklene prozore da vidi unutra iako imamo zavjese", izjavila je iznenađena žena.

Susjed joj je rekao da je to nepristojno i da je njegovo dijete vidjelo nešto što nije primjereno.

"Pitala sam ga na što misli, a on je tražio da budem malo pažljivija kada je u pitanju odjeća, ali mislila sam da je to jednostavno smiješno jer je to moja kuća", rekla je u objavi.

Unatoč tome što je inzistirala da može nositi što voli u udobnosti vlastitog doma i da djevojčica nema zašto gledati kroz dalekozor u njezin dom, radoznali susjed branio je svoj stav.

Tvrdio je da je njegova kći samo znatiželjno dijete i da nije mislila ništa loše, na što ga je žena zamolila da ode.

"Otišao je, a ja sam samo mislila da mi je cijeli dan upropašten, pogotovo nakon što je rekao da će slučaj prijaviti policiji”, zabrinuto je rekla žena.

Bez podrške supruga

Nakon što je obavijestila supruga o svađi, očekivajući njegovu podršku, suprug joj je rekao da podržava susjeda te da bi ona trebala ostaviti donje rublje u spavaćoj sobi. Čak joj je rekao i da nauči nositi pristojnu odjeću kako bi izbjegla ovakav incident.

Suprug je također dodao da je pogriješio što je tako razgovarao sa susjedom i da bi on bio jednako bijesan, ako ne i više da se našao u njegovoj koži i da je njegovo dijete svjedočilo tom događaju.

Šokirani korisnici Reddita su stali u ženinu obranu, ohrabrujući je da ostane pri svome i nosi ono što voli.

“Obojica vas krive što vam je udobno iza zatvorenih vrata, dok susjedovo dijete dalekozorom viri kroz prozore”, napisao je jedan korisnik.

"Trebao bi naučiti svoje dijete da gleda svoja prokleta posla", složio se drugi.

"Imam sedmogodišnjakinju. Da to učini, uzeo bih dalekozor i ozbiljno razgovarao s njom o poštivanju privatnosti", rekao je još redditovac.