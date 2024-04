Mnogi ljudi tehnikom manifestacije pokušavaju ostvariti svoje želje, no rijetkima to polazi za rukom. Neki, pak smatraju da se tu radi o šarlatanstvu ili magiji i sl. Ipak, određeni psihijatri i psiholozi odobravaju tehniku manifestacije te je preporučuju svojim klijentima kako bi napredovali kao osobe i postali bolja verzija sebe.

Stručnjakinja za područje manifestacije, koja u toj domeni djeluje više od 15 godina, energoterapeutkinja Sanja Tatalović, potvrdila nam je da se želje zaista mogu ostvariti tehnikom manifestacije te nam je pojasnila kako se ona provodi i koje su pri tome najčešće greške i zablude.

"Tehnika manifestacije je jedna vrlo vrijedna i valjana tehnika koja je djelotvorna, ali ona radi uz određene uvijete. Ako se oni ispune, tehnika manifestiranja itekako radi", rekla je stručnjakinja te je pojasnila zašto neki ljudi misle da se tu radi o nekoj vrsti magije.

"Ljudi sve ono što dovoljno ne poznaju ili ne razumiju trpaju u koš na kojem piše magija i ono strano. Kad bi imali neko drugo razumijevanje života i načina na koji on funkcionira i kakva je naša uloga u njemu, onda im se proces manifestiranja ne bi činio tako misteriozan, već kao produkt rada i djelovanja."

Energoterapeutkinja Sanja otkrila je o čemu ovisi hoće li se ostvariti želje putem manifestiranja.

Važno je tko manifestira

"Tehnika manifestiranja, kao i svaka druga tehnika i sve velike tajne čuvaju same sebe. Znači, ona djeluje kod ljudi koji imaju svoj integritet i koji su dobro kalibrirani s onom najvišom sferom, odnosno najvišom vibracijom. Znači, za tehniku manifestiranja jako je važno tko manifestira, odnosno, da je ta osoba u svom integritetu, da je ona ono što je, da je ono što ona manifestira za njeno najviše dobro, odnosno najviše dobro drugih, da je ishodište te manifestacije njena želja i potreba duše, a ne njen hir ili nekakva opačina ega. U tom trenutku, manifestacija je sto posto učinkovita. Znači, ona se na taj način obistinjuje. I to je jako važno za naglasiti, jer mnogo ljudi radi manifestacije pa im one ne uspijevaju", rekla je.

Foto: Petar Borovec Foto: Petar Borovec Stručnjakinja za područje manifestacije, koja u toj domeni djeluje više od 15 godina, energoterapeutkinja Sanja Tatalović

Hoće li tehnika manifestacije uroditi plodom ovisi o mnogim čimbenicima.

"Kad osoba iz jednog dijela sebe pošalje tu nakanu, to je jedan dio njene ukupne snage. Kad je osoba vibrirana, tj. kad je ona što je, ono kako se ponaša, ono što je njena esencija duše, ono kako je drugi vide itd., znači ako je ona prilično osoba u integritetu, onda će i njene manifestacije, odnosno želje i potrebe njene duše, biti vrlo visoko vibracijske i u skladu s nekakvim zakonima i frekvencijom svemira i onda se takvim ljudima događaju te neke i spontane manifestacije te manifestacije prije nego što su oni htjeli nešto manifestirati", pojasnila je Sanja.

"Svaka osoba koja živi svoj puni intenzitet i integritet i koja je visoko vibracijskog bića zapravo ne treba nikakve tehnike manifestacije jer je ona sama manifestacija. Po njenom životu, po njenoj duši, po njenoj vibraciji, po njenom visokom stupnju integriteta i svjesnosti se događaju njene životne manifestacije, što je najviši oblik manifestiranja. Ove sve stvari kad osoba nešto manifestira iz svog ega, iz svoje nekakve zavisti ili svoje nekakve potrebe koja je izašla ne iz prave esence njene duše, ne iz prave potrebe, nego iz nekakvog hira ili nekog osjećaja nadmoći ili iz nekih drugih premisa i postavki želja, onda se takve manifestacije često i ne obistine jer ona nema snagu, jer nema snagu vibracija koje su niže frekvencije", dodala je stručnjakinja.

Manifestacija je zapravo sistem privlačenja

"No, možda se ta manifestacija ipak u jednom dijelu obistini, pa osoba dobije nešto, ali to se ne održi i to zapravo nema ishodište, vibracijsku podlogu iz koje se ta manifestacija događa i onda se ona kao takva ne obistinjuje, odnosno ne održava i vrlo brzo, možda, nakon nekakvog dobitka slijedi fijasko i gubitak", upozorila je.

Sanja tvrdi da se sve može manifestirati, tj privući: zdravlje, poslovne prilike, nekakve situacije oko vas, partner, automobil, stan itd.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock 'Tehnika manifestacije je jedna vrlo vrijedna i valjana tehnika koja je djelotvorna, ali ona radi uz određene uvijete', rekla je Sanja Tatalović.

"Manifestacija je zapravo sistem privlačenja. Svojom namjerom privlačite stvari koje su na tragu vaše potrebe za nekakvim dobitkom. Manifestacija može biti materijalne ili nematerijalne naravi u životu osobe koja je na tragu njene potrebe. Mi manifestacijom možemo privući stvari koje su dobre za nas, ali čak si možemo manifestirati stvari koje su bolje od onog što smo si zamišljali. To je zapravo pravi cilj manifestacije - da smo mi u toj namjeri, da mi definiramo namjeru i onda pustimo tu namjeru", pojasnila je Sanja te je otkrila što se dogodi kada forsiramo neku manifestaciju.

"Ako smo stalno u grču da forsiramo neku manifestaciju, da se stalno držimo za to, mi zapravo tako blokiramo tijek energije i onda stvaramo tenzije i snižavamo vibraciju. Tada se niska vibracije kači na nisku vibraciju, pa je onda i takav ishod. Ali ako mi pošaljemo namjeru, sve najviše i najbolje dobro te pustimo u svemir i život da nam se dogodi, on će nas više-manje i iznenaditi s jednom solidnom galancijom", rekla je stručnjakinja.

Sanja je opomenula da je ljudima najteže prepusti se životu i imati povjerenje u njega.

Tehnike manifestiranja

"Najteža stvar kod manifestacije su integritet ljudi i spuštanje očekivanja kad se namjera postavi. Općenito je najteže ljudima to da se prepuste životu i da imaju povjerenje u njega i stvari. Ljudi koji su u kontroli žele manifestaciju, no najčešće je ne rade dobro. Za njih je najbolje da porade na sebi kako bi došli u stanje da znaju manifestirati, da su jasne i čiste namjere te da imaju integritet", istaknula je.

"Važno je kada se ljudi usmjere na nešto, da znaju u jednom trenutku to pustiti i prepustiti i imati povjerenja prema životu. Znači, prepuštanje, povjerenje i integritet su stvari na koje ljudi trebaju staviti naglasak prije nego što krenu manifestirati. Ako manifestiraju nešto iz kontrole, onda neka im je sa srećom! Najčešće su takve manifestacije i realizacije kratkog daha. Čak i ako ljudi pogode neku solidnu tehniku ili dođu u neku rezonancu da im se želje obistine, ona se ne zadržavaju", dodala je.

Sanja je otkrila da ima različitih tehnika manifestiranja koje otklanjaju od nekakvih tradicija ili mogu imati podlogu u raznim energetskim naukama i sl.

"To je zapravo sekundarno. Primarno je to iz koje svijesti tko manifestira. Znači, ključno je tko manifestira, a ne kako! Postupak je nekakva procedura, ali ako taj koji manifestira nije utemeljen, integriran i nema čistu namjeru srca i čistu namjeru i povezanost s nekom univerzalnom snagom, energijom i svjetlošću, onda su takve i manifestacije", naglasila je.

"Znači, prije svega sugeriram da, bez obzira na sam algoritam, tehniku tog manifestiranja, osoba bude pročišćena. No, ako se baš govori o nekakvoj tehnici manifestiranja možemo, primjerice, ispred sebe na nekakvom ekranu zamisliti i vizualizirati ono što želimo, uvući to u svoje srce i pustiti svemiru da se to dogodi za naše najviše i najbolje dobro te najbolje dobro svih drugih i čitavog svemira. To bi bila nekakva shortcut tehnika", otkrila je energoterapeutkinja Sanja.

