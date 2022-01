Gubitak kilograma težak je proces koji zahtijeva dugotrajan trud i upornost. Mnogi ljudi zbog toga odustaju, a dosta njih pri tome zaboravlja strategiju prehrane broj jedan za maksimalan gubitak težine: jesti manje kalorija nego što je tijelu potrebno za održavanje trenutne veličine i težine, piše Eat This, Not That.

Potrebno je pratiti sve što jedete i pijete te zbrajati kalorije kako biste bili sigurni da unosite manje nego što je vašem tijelu potrebno da ostanete točno takvi kakvi jeste. Kako biste lakše pratili te kalorije, vodite dnevnika prehrane.

Kliničke studije su pokazale da korištenje dnevnika prehrane za praćenje onoga što jedete stvarno poboljšava rezultate mršavljenja jer ste zbog njega svjesni onoga što jedete te vam pruža redovite povratne informacije koje će vam pomoći da prilagodite svoje ponašanje.

Ljudima je dosadno voditi dnevnik

Problem je u tome što je mnogim ljudima dosadno voditi dnevnik prehrane, a neki zbog toga odmah u startu odustanu. Srećom, tome možete doskočiti korištenjem njegovih digitalnih inačica na aplikacijama na pametnim telefonima pomoću kojih možete snimiti svoje obroke te ćete odmah dobiti njihovu automatsku analizu.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Vermontu primijetili su da sudionici njihovog istraživanja "percipiraju vođenje dnevnika hrane kao nešto naporno te da im predstavlja veliku obavezu". Oni su htjeli otkriti koliko je vremena dnevno potrebno za praćenje unosa hrane kako bi se uspješno smršavilo.

U eksperimentu, koji je nedavno objavljen u časopisu Obesity, znanstvenici su uputili 142 sudionika (prosječne dobi 48 godina, uglavnom žena) da bilježe unos hrane svaki dan tijekom 24 tjedna na internetskoj stranici s alatom za samokontrolu dnevnika prehrane.

Online dnevnici su pravi spas

Aplikacija je pružala povratne informacije u stvarnom vremenu o ukupno potrošenim kalorijama u danu na temelju vrste hrane i veličine porcija. Osobe na dijeti dobile su osobni dnevni cilj kalorija s njihovim ograničenim unosom te su trebale zabilježiti svu hranu odmah nakon što je pojedu. Također, morali su pripaziti da ne prekorače svoj dnevni cilj.

Na kraju istraživanja, znanstvenici su otkrili da ispitanici koji nisu redovno bilježili konzumaciju hrane nisu uspjeli smršaviti, dok su oni koji su intenzivno pratili unos hrane bili puno uspješniji te su izgubili između pet i deset posto, a neki čak i više, svoje tjelesne težine.

Istraživači su, također, otkrili da su uspješni ispitanici u prosjeku trošili 23 minute dnevno na unos hrane u dnevnik tijekom prvog mjeseca ispitivanja i samo 14,6 minuta dnevno u šestom mjesecu.

Dakle, praćenje onoga što jedete pomoću jednog od mnogih dostupnih online dnevnika hrane nije tako teško i dugotrajno kao što mislite. I stvarno djeluje ako ste dosljedni!