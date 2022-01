Ono što svakako trebate napraviti jest - zapisivanje svojih ciljeva. Kada zapišete neki cilj, uvijek ćete imati podsjetnik na to zašto uopće trenirate. Što se više budete bližili svom cilju, to ćete biti zadovoljniji svime što ste do tada postigli te će vam isti taj osjećat "natjerati" da nastavite i dalje, iako vam se možda i ne da.