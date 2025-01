Znate li što znači C+M+B na naljepnicama? Pripremite se za blagoslov kuća

Blagoslov kuće tradicionalni je vjerski obred kojim svećenik blagoslivlja obitelj i dom te one koji u njemu žive. Ovaj obred obično započinje na blagdan sv. Stjepana i traje do kraja božićnog vremena tj. do Nedjelje krštenja Gospodinova. No, u nekim velikim župama blagoslov može potrajati i duže.

Cilj ovog obreda je zazvati Božji blagoslov. Također, simbolizira povezivanje vjere i svakodnevnog života te jačanje zajedništva obitelji. Svaka kršćanska obitelj "Crkva je u malom" koju svećenik obilazi tijekom blagoslova kuća te bi bilo idealno da su svi ukućani tada na okupu.

Nekada je naglasak bio na blagoslovu kuće (prostora), a današnji obrednik govori o "godišnjem blagoslovu obitelji o božićnim blagdanima u vlastitim domovima". Ta promjena proizlazi iz želje da se izbjegne magijski prizvuk blagoslova i naglasi važnost povezanosti u vjeri svih članova obitelji i u prvi plan stavi njihovo zajedništvo te poziv na svetost života. Blagoslov prostora time je stavljen u drugi plan, piše Bitno.

Kako se pripremiti za blagoslov kuće?

Obično župni ured objavi raspored blagoslova u svojoj župi. Možete se prijaviti putem telefona, osobno ili nakon mise. Ako blagoslov nije unaprijed organiziran, možete kontaktirati župni ured i dogovoriti termin.

Pripremite stol ili drugi prikladan prostor na kojem će biti raspelo, svijeća, blagoslovljena voda i i Sveto pismo. Ako ga, pak, nemate može poslužiti i Novi zavjet. Ovi predmeti simboliziraju vjeru i duhovnost obitelji.

Svećenik dolazi u kuću, pozdravlja obitelj i predvodi kratku molitvu. Nakon toga blagoslivlja obitelj i prostorije škropeći ih blagoslovljenom vodom. Obitelj bi trebala sudjelovati u molitvi i pjevanju, a svećenik obično daje kratku poruku o važnosti vjere u svakodnevnom životu.

Iako nije obavezno, običaj je dati novčani dar za svećenika. Njegov iznos nije fiksan i ovisi o mogućnostima obitelji. Novčani dar nije uvjet za primanje blagoslova doma i obitelji.

Simbolika C+M+B

Nakon blagoslova, svećenik uvijek ostavi naljepnicu sa sličicom, godinom blagoslova i kraticom C+M+B. U nekim krajevima još uvijek postoji običaj da svećenik ili njegov pratitelj na nadvratniku kredom ispiše godinu blagoslova i spomenute inicijale.

Prema jednom tumačenju ova tri slova (u 'našoj' verziji: G+M+B) označavaju imena triju kraljeva: Gašpara (lat. Casparus), Melkiora i Baltazara. Ipak, ovo tumačenje nije jedino. Ova tri slova zapravo su akronim latinske blagoslovne rečenice:

C = Christus

M = mansionem

B = benedicat

Ili u prijevodu: Krist neka blagoslovi (ovaj) dom!

Naljepnica s kraticom C+M+B ili ispisivanje tih slova znak je da je dotična obitelj primila božićni blagoslov.

