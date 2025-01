Svećenik za Net.hr otkrio kada raskitit bor: 'Ljude je strah dočekati pravoslavni Božić'

Katolici iz Hrvatske, kao i neki gradski trgovi i ulice, na blagdan Bogojavljenja ili Sveta tri kralja, 6. siječnja, raskićuju svoje borove i uklanjaju ukrase, misleći kako tada završava božićno vrijeme.

Svake godine u ovo vrijeme javlja se pitanje kada se zapravo treba raskititi drvce. Prema Crkvi, božićni se ciklus dijeli na dva dijela - došašće ili advent koji traje od prve nedjelje došašća do Badnjeg dana te na božićno vrijeme koje traje od Badnje večeri do nedjelje nakon Bogojavljenja na koju se slavi blagdan Krštenja Gospodinova.

Dakle, ovisno o tome na koji dan pada Božić, božićno vrijeme može trajati od 14 do 20 dana. Ove godine to je slučaj od 24. prosinca do 12. siječnja. No, ipak mnogi će svoj bor raskititi 6. siječnja, jer je sutradan pravoslavni Božić.

Fra David Sedlar, župnik i gvardijan župe sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru za Net.hr otkrio je da je stari hrvatski običaj da jaslice i bor ostanu sve do 2. veljače, odnosno Svijećnice.

'Ljude je strah dočekati pravoslavni Božić s jelkom'

"Borovi se ne trebaju raskititi do Sveta tri kralja, nego se mogu imati do kraja božićnog vremena koje dakle traje do Krštenja Gospodinova, što je ove godine 12. siječnja. Ipak, neka stara tradicija i običaj u hrvatskom narodu je da jaslice i bor ostanu sve do Svijećnice, odnosno 2. veljače", objasnio je.

Fra Sedlar nam je otkrio zašto mnogi Hrvati na Sveta tri kralja raskite svoje borove.

"Ljude je strah dočekati pravoslavni Božić s jelkom jer onda imaju u glavi ono 'što ako će ljudi misliti da su pravoslavci'. Ono što je zanimljivo je to što pravoslavci ne okite jelku nego unose u kuću hrastovu granu. Po tome se i razlikujemo što kitimo, mi jelku, a oni hrastovu granu", istaknuo je fra Sedlar koji je svojim župljanima predložio da svoj bor i jaslice ostave do 12. siječnja.

"Predlažem da slobodno dočekaju kraj božićnog vremena, znači do Krštenja Gospodinovog koje pada 12. siječnja ili kako je to tradicija kod nas Hrvata da ostave do Svijećnice. Na kraju krajeva, ako se bor baš trusi onda ga izbacite."

