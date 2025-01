Pitali smo vas do kada bor stoji okićen. Buknula rasprava: 'Nije nikakav strah'

Mnogi katolici iz Hrvatske na blagdan Bogojavljenja ili Sveta tri kralja, 6. siječnja, raskićuju svoje borove jer misle da tada završava božićno vrijeme. No, ono ove godine traje do nedjelje nakon Bogojavljenja na koju se slavi blagdan Krštenja Gospodinova 12. siječnja.

Podsjetimo, fra David Sedlar, župnik i gvardijan župe sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru za Net.hr otkrio je da je stari hrvatski običaj da jaslice i bor ostanu sve do 2. veljače, odnosno Svijećnice.

"Borovi se ne trebaju raskititi do Sveta tri kralja, nego se mogu imati do kraja božićnog vremena koje dakle traje do Krštenja Gospodinova, što je ove godine 12. siječnja. Ipak, neka stara tradicija i običaj u hrvatskom narodu je da jaslice i bor ostanu sve do Svijećnice, odnosno 2. veljače. Ljude je strah dočekati pravoslavni Božić s jelkom jer onda imaju u glavi ono 'što ako će ljudi misliti da su pravoslavci'", objasnio je.

Ipak, unatoč tome mnogi Hrvati na Sveta tri kralja raskite svoje borove, jer je 7. siječnja pravoslavni Božić.

Naše smo čitatelje na Facebook stranici Net.hr-a pitali "Do kada vama bor stoji okićen?", a mnoštvo njih izjasnilo se da ga raskite tek nakon siječnja te da uživaju u svojim borovima što je duže moguće, posebice ako imaju djecu.

"Bravo gospodine Sedlar! To što ste rekli je istina o ponašanju pravih vjernika katolika koje pamtim iz dana djetinjstva kao ministrant u župi Nevinačkoj kada nismo kao vjernici bili opterećeni činjenicom o dolasku pravoslavnog Božića već smo poštovali katoličko vjerovanje!", poručio je jedan čitatelj.

'Raskitit ću ga kad me bude volja'

"Dok kad ja to hoću", glasio je jedan od prvih odgovora, a s našom čitateljicom složili su se neki od pratitelja. "Drži se do 2. veljače", objasnio je jedan čitatelj.

"Kako su ga svi počeli kititi ranije da razvesele djecu, tako mnogi ostavljaju duže. Ne znam postoji li igdje pravilo, ali učili su nas kad smo bili klinci da se kiti na Badnjak, a skida na Tri kralja", otkrila je čitateljica.

"Kod mene je dok ne otpadne zadnja iglica ili gotovo pa cijeli prvi mjesec, tuđe kalendare ne gledam, niti me interesiraju", napisao je čitatelj, a s njim se složila i jena od čitateljica. "Dok me bude volja", istaknula je, slično kao i većina naših čitatelja.

"Raskitit ću ga kad me bude volja. Ponekad stoji i do ožujka, travnja. Volim bor koji svijetli i sve te ukrase, pogasim navečer svjetla u kući i uživam u atmosferi", nadovezala se druga čitateljica.

Pravu raspravu i buru reakcija izazvao je komentar jedne čitateljice koji je glasio: "Nije nikakav strah, nego običaj tj. tradicija na Sveta tri kralja raskitit bor".

"Ne. Do Svijećnice je tradicija, a većina ga raskiti do Tri kralja da ne bi slučajno bio okićen za pravoslavni Božić", opomenula je jedna čitateljica.

"Nije istina. Imam dosta godina i znam. Moji baka i djed su okićeni bor imali do Svijećnice, a moji roditelji tako dugo dok nisu počele opadati iglice. No, svatko neka uradi kako želi", složila se druga čitateljica.

'Slavim oba Božića'

"Bor se drži do Svijećnice, a od Domovinskog rata su ljudi počeli prije Tri kralja raskititi", primijetila je druga, a jedna od čitateljica ju je opomenula: "Nije gospođo od rata, taj običaj skidanja bora sjećam se bio je i prije Domovinskog rata".

"Tako je. I u mojoj se obitelji bor držao do krštenja Isusova, ali htjela sam reći da su neki ljudi skidali bor na Tri kralja i prije Domovinskog rata", složila se jedna od čitateljica.

"Bor je samo ukras, a Božić je u srcu prema rođenju Isusa. Prema tome, ne treba rasprava kada će se ukras nositi van iz kuće", opomenula je čitateljica.

"Slavim oba Božića, pa će ostati okićen dok ja to želim!", otkrila je druga.

"Na Badnjak se kiti, na Tri kralja raskićuje. Gotova priča", istaknuo je jedan čitatelj.

"Ukrašavam na Badnjak, a skidam ukrase prvu nedjelju iza Tri Kralja… Imam živu jelku i do tada uz centralno u stanu mi 'drži'. Nekada, dok sam bila dijete, jelka je bila ukrašena sve do Svijećnice. Nismo imali centralno i jelka bi se održala do tada…

I ne dira me ako netko vidi da i na pravoslavni Božić kod mene lampice osvjetljavaju jelku. U mom domu ja biram do kada će mi nešto biti ukrašeno", otkrila je čitateljica.

