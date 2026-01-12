Kontroverzna dijagnoza mogla bi biti ključ dugovječnosti? 'Ljudi uoče da se simptomi povlače'

U eri kada interes za produljenjem životnog vijeka i očuvanjem zdravlja u starijoj dobi nezaustavljivo raste, liječnici sve više usmjeravaju pažnju izvan očitih faktora poput prehrane i tjelovježbe. Jedno od područja koje privlači sve više pažnje jest zdravlje tankog crijeva i kontroverzno stanje poznato kao sindrom propusnog crijeva.

Što je zapravo sindrom propusnog crijeva?

Dr. Mohammed Enayat, liječnik opće prakse i osnivač londonske klinike za dugovječnost HUM2N, objašnjava da se fokus sve više prebacuje na samu stijenku tankog crijeva. Prema njegovim riječima, stijenka tankog crijeva debela je samo jednu stanicu. S unutarnje strane nalazi se okruženje crijeva u koje dospijeva hrana, dok je vanjska strana obavijena krvnim žilama koje preuzimaju hranjive tvari i distribuiraju ih po tijelu.

Kada ta stanična stijenka postane "propusna", odnosno kada se proteini koji povezuju stanice počnu raspadati, ona postaje previše porozna. To omogućuje neprobavljenoj hrani, virusima, parazitima i bakterijama da prodru u krvotok. Tijelo tada prepoznaje ta strana tijela i pokreće blagu, ali dugotrajnu imunološku reakciju koja može trajati neograničeno, sve dok se oštećena crijevna stijenka ne oporavi.

Podijeljena mišljenja oko sindroma propusnog crijeva

Važno je napomenuti da sindrom propusnog crijeva nije službeno priznato medicinsko stanje, što stvara jasan raskol između tradicionalnih liječnika i praktičara funkcionalne medicine, poput dr. Enayata. Praktičari funkcionalne medicine vjeruju da ovo stanje može biti okidač za čitav niz autoimunih i upalnih bolesti, uključujući ekceme, kožne osipe, psorijazu, probavne probleme, upalnu bolest crijeva, bolove i oticanje zglobova, kao i "moždanu maglu" i kronični umor.

S druge strane, tradicionalna medicina smatra da su te bolesti uzrokovane drugim čimbenicima, a ne povećanom poroznošću tankog crijeva. Dr. Enayat tvrdi da se problem događa upravo u tankom crijevu, koje je odgovorno za apsorpciju hranjivih tvari, dok je debelo crijevo zaduženo za izlučivanje otpadnih produkata.

Kako se dijagnosticira i liječi sindrom propusnog crijeva?

Unatoč kontroverzama, testiranje na ovo stanje je brzo, jednostavno i gotovo bezbolno. Mnoge klinike, uključujući i onu dr. Enayata, nude test iz kapljice krvi. Uzorak se šalje u laboratorij gdje se analizira prisutnost zonulina, proteina koji povezuje stanice crijevne stijenke, prenosi Daily Mail.

"Više razine zonulina mogu ukazivati na raspadanje tih veza", ističe dr. Enayat. Liječenje je također relativno jednostavno i traje od jednog do tri mjeseca. Uključuje praćenje specifičnog plana prehrane koji smanjuje izloženost hrani i tvarima na koje imunološki sustav reagira, čime se smanjuje upala, a često se koriste i određeni dodaci prehrani.

"Ljudi primjećuju da se njihovi simptomi povlače, a kvaliteta zdravlja poboljšava već nakon nekoliko mjeseci pridržavanja plana prehrane", navodi liječnik.

Sindrom propusnog crijeva može godinama uzrokovati blage simptome prije nego što se razvije puna autoimuna bolest, koju je tada mnogo teže, ako ne i nemoguće, izliječiti. S obzirom na to da ljudi žive sve duže, fokus na "zdravstveni vijek", odnosno broj godina koje proživimo bez tereta bolesti koje se mogu izbjeći, nikada nije bio važniji. Rano prepoznavanje i rješavanje temeljnih uzroka, poput narušene crijevne barijere, moglo bi biti ključno za duži i kvalitetniji život, smatraju zagovornici ove teorije.

