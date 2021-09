Kako prepoznati opasnost od pedofila i što učiniti u tom trenutku? Ljudski je osjetiti potrebu zaštititi djecu, najranjivije članove društva, no kako znati jeste li zaista prepoznali pedofila?

Upravo to pitanje postavio je korisnik Reddita iz Šibenika u zajednici /r/Croatia, koja okuplja više od 125.000 korisnika. Opisao je svoje iskustvo sa "sumnjivim" muškarcem kod dječjeg igrališta.

"Danas sam u parku vidio muškarca u kasnim 40-im godinama kako se mota oko igrališta za djecu. Odmah do su sprave za vježbanje, i krajem oka uočim tipa kako sjedi na klupi.

Prođe 15-ak minuta, vidim ustaje, kreće prema igralištu, stane pa se vrati na klupu. Motrim ga jer izgleda onako kako većina zamišlja pedofile, cijeli bljedunjav, čudnog držanja i ponašanja. Creepy je prava riječ. Ali ok, možda čeka nekoga.

Prolazi još 10-ak minuta, on opet prilazi igralištu, ja ga gledam, on to skuži, vraća se na klupu. Vidim da ima mobitel u ruci. Je li snimao djecu? Bilo je par slučajeva na obali ovo ljeto. Nijedno od djece nije njegovo jer su sva s roditeljima bila.

Otišao sam nakon toga, ali s nekim lošim osjećajem. Može li se išta napraviti u takvoj situaciji?

Je li se ovo ikom drugom dogodilo?", napisao je korisnik Reddita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Izlike za sumnjivog muškarca

Jedan komentator nadovezao se s duhovitim iskustvom iz svog susjedstva.

"Moj susjed naganja jednog svaki dan po kvartu i je*e mu mater, izgledaju kao kojot i ptica trkačica", poručio je.

Još su neki korisnici pronašli zanimljive izlike za sumnjivog muškarca.

"Sad gledaj kad je jadničak samo igrao Pokemon Go", poručio je jedan, dok drugi misle da se nalazio s dilerom.

"Zoveš policiju, ako je stvarno sumnjiv. Ako je čist, pustit će ga na miru, ako nije, ode. Moguće i da je rastavljeni otac koji dođe gledati dijete dok se igra jer mu nema pristup", još je jedna teorija.

'Lov na vještice'

Međutim, jedan korisnik smatra kako su roditelji previše uspaničeni oko pedofila.

"Iskreno ne kužim ovu novu paniku s pedofilima. Koristi se kao izlika za uvođenje brutalno invazivnih mjera nadzora poput ukidanja svih oblika enkripcije za email i messaging servise, što EU želi progurati, pa i do ovog što Apple radi. Teroristi više nisu in nakon 20 godina pa sad treba nova babaroga.

Znam za lika koji više od 15 godina radi kao odgajatelj u vrtiću i ima sve više primjedbi od roditelja da ne žele da im čuva djecu.

Doživio sam prije korone u tramvaju da poznanik koji obožava klince dobije jezikovu juhu jer se oduševljeno igrao pekaboo s klincem kad je mali započeo.

Ne govorim da ih nema, ni da se treba praviti da ne postoje, ali pogotovo na zapadu je trenutni mentalitet 'Zašto se onaj tip od 20+ godina sam nalazi unutar 50m od mog djeteta?!?!?!?'

Naći će se uvijek starih ljigavaca s 'Uf kako si ti zrela za svoje godine, baš ti je lijepa naušnica mmmm' i takvima treba je*ati mater, ali ovo polako počinje sličiti na lov na vještice.

A u isto vrijeme svi klinci imaju mobitele bez nadzora s kamerama i TikTok", napisao je.

Osoba sa psihičkim poremećajem?

Jedan komentator poručio je korisniku koji je podijelio originalnu objavu da prikupi još informacija o sumnjivcu.

"Vjerojatno nije pedofil. Nije isključeno da je neka druga vrsta psihički poremećene osobe. Pedofili su mnogo perfidniji od onoga kako ih većina ljudi doživljava. Nije previše tipično za pedofila da gleda i eventualno snima djecu u parku. Prosječan pedofil je ugledan i naizgled dobar član društva, malo tko bi za njih rekao da su manijaci na prvi pogled. Možeš li dati nešto više informacija. Koliko si siguran da je snimao. Je li samo normalno držao mobitel, ili je izgledalo čudno. Koliko se tu zadržao. Vidiš li ga prvi put? Je li obrijan, počešljan, ili izgleda kao beskućnik? Je li bio alkoholiziran? Predlažem da još ne zoveš policiju, ali da budeš na maksimalnom oprezu i prikupiš još informacija", savjetovao je.

"Po mom sudu, prerano je zaključiti da se radi o pedofilu. Osoba s psihičkim tegobama je vjerojatnija. Svejedno treba biti na oprezu. Usput, premda javnost to tako doživljava, parkovi uopće nisu omiljeno mjesto pedofila. Izviđači, trener nekog sporta, svećenik koji vodi ministrante, bilo koji oblik sličnog zanimanja gdje su u stalnom bliskom i privatnom kontaktu s djecom, to je njihovo područje", dodao je u drugom komentaru.

Slično mišljenje ima drugi komentator.

"Moguće da si u pravu, ali vjerojatnije je lik samo otišao u šetnju, sjeo negdje, možda čekao nekoga i za to vrijeme se periodično ustajao i surfao po netu", zaključio je.