Korisnici Reddita iz regije nedavno su započeli zanimljivu raspravu koja se odnosi na kupovanje kondoma. Naime, jedan korisnik htio je znati je li ostalima neugodno u toj situaciji pa je postavio sljedeće pitanje:

"Kupujete li kondome u udaljenijoj trgovini od one u koju obično idete i da li uz kondome obično kupite još nešto da nije samo kondom, tipa hrana, kruh, šampon i tako to?"

"Ne seksam se", glasi duhoviti komentar koji je prikupio najviše lajkova.

"Većinom kupim samo kondome i nazad kući. Ženi je neugodno pa ja ubacim nekad dok smo u kupovini da ona ne vidi pa me na kasi gleda poprijeko", napisao je jedan korisnik.

Drugi se odmah nadovezao na njegov komentar: "Što će ti kondom sa ženom??? Pa ionako nas je sve manje i manje!"

Potrošački inat

Neke korisnike živcira i pozicioniranje kondoma u trgovinama.

"Samo me zanima zašto ih svi drže iza kase tako da ih moraš tražiti posebno... Daj stavi ih na policu negdje da uzmem kao sve ostalo, provučem, platim i odem", napisao je jedan komentator.

"Ako ti se žena/ lik na kasi smješka ili te gleda poprijeko, ubaci još u korpu vibrator i mačje uši", nadovezao se drugi.

Prva iskustva i namjerno izazivanje nelagode

Neki su se prisjetili svog prvog iskustva s kupovinom kondoma.

"Ja sam prvi put kondome kupio zajedno sa džojstikom za kompjuter i još nekim stvarčicama. Dolazim na kasu, radila je prilično mlada djevojka, otkuca mi sve što sam kupio i na kraju kaže: 'Ako budete imali problema, sačuvajte račun'. Trebalo mi nekih 10 sekundi da skontam da cura priča o džojstiku...", otkrio je korisnik.

Drugi žele iskustvo kupovine dovesti na najneugodniju razinu.

"Kupujem ih u apoteci, tako da me (najčešće žena) mora pitati detalje tipa koji tip, veličina, koliko i sl. da dignem crnjak na maksimalni nivo. Doslovno se nekad u procesu toga već krenem smijati jer im bude neugodno nekako", napisao je.

Jedan komentator pokušao je zaključiti cijelu raspravu svojim mišljenjem. "Ako vam je nezgodno kupovati kondome, niste baš zreli za seks", smatra on, no ubrzo je dobio repliku: "Kakva je to logika??! Imaš ljudi koji su introverti, stidljivi, povučeni."

Iskustva pri kupovanju kondoma očito su različita i mnogima još uvijek takvo što predstavlja tabu iako su posljedice nekorištenja zaštite puno strašnije od neugode na blagajni.