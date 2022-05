Slučaj trudnice Mirele Čavajde kojoj su četiri zagrebačke bolnice odbile napraviti prekid trudnoće u 26. tjednu, nakon što je utvrđeno kako dijete ima tumor na mozgu i da su mu prognoze za život jako loše, je uzdrmao cijelu državu.

Rješenje njezinog slučaja se još ne nazire, a mi smo vas na Facebooku upitali jeste li za ili protiv pobačaja kada je utvrđena tragična dijagnoza fetusa.

Žene sa sličnim situacijama

Javila se jedna žena koja je podijelila svoju jednako tužnu i bolnu priču: "Ja sam ZA!! Tako su meni rekli da ću roditi dijete s posebnim potrebama, znači (bolesno). Bilo je jako teško, ali kad su rekli da će dijete biti bolesno, slijepo, onda odlučila da ću pobaciti. Kad sam došla u bolnicu, dali su mi slike i kataloge o djeci i pobačaju i svašta nešto, kad to vidjela, odustala sam i rodila slijepog sina, ne hoda, ne sjedi, ne može jesti na usta, niti piti vodu, ima bolove često, napadaje epilepsije. Evo sad sam 15 godina sama, obitelj me odbacila, napustila, godine napravile svoje od nošenja djeteta, leđa sjeb..., živci slabi i to sad kad je najteže. Svi su podrška preko fejsa, a u stvarnosti je to sasvim drugačije. Patim i ja i on. Tako da to ne želim ovoj majci!!! Moje mišljenje."

"ZA, mlađi brat je nakon rođenja je živio tri dana i umro, tako da se moj otac i majka nisu pomirili sa smrću malog brata. To je velika bol, roditi i da beba živi samo tri dana, upoznati ju i izgubiti", ispričala je priču o svojoj majci i bratu druga žena.

Jedna žena je izgubila čak tri bebe: "Žena mora sama odlučiti. Osobno sam izgubila tri bebe i znam kako je teška odluka odvojiti se od svog bolesnog nerođenog djeteta, pogotovo kad je već bio ugrožen i moj život, a ja se nisam mogla odvojiti od svoga djeteta."

Neki su bili protiv

Ljudi koji su protiv pobačaja u ovakvoj situaciji su bili u vidljivoj manjini.

"To nije fetus, to je dijete, ima sve prste, sve udove, sve ima. Ako ima neku bolest, to nije rješenje, inače bi i rođenu dicu na porodu kad im se otkrije neka bolest pa i neizlječiva tribali ubiti odmah iste minute ili bi im se pružila šansa da se pokušaju izboriti s time koliko je moguće", rekla je jedna žena svoj stav kojim se protivi pobačaju.

Još jedna žena je bila istog mišljenja: "Ni u kojem slučaju ubiti dijete, to je genocid. Nije u stanju da se brani."

"Protiv pobačaja sam u svim slučajevima", oglasio se jedan muškarac kojemu su žene odgovorile: "Srećom pa tebe nitko ne pita i ništa ne traži. Ti bi kao pomogao??"

Većina je bila za

"Žena mora imati pravo na izbor bez obzira na sve. Ovo je užas što rade od ove žene koja je jadnija da ne može bolje biti. Sada se digla cijela Hrvatska da ju maltretira. Neka svatko brine o sebi, a ona ima pravo na svoju odluku i svoj život. Neka svi drugi koji nisu prije imali savjesti i koji su silne novce zarađivali na abortusima, sve što su zaradili na poklone bolesnoj i napuštenoj djeci. Tada ću ja vjerovati da im je proradila savjest i poštenje", očitovala se jedna žena.

Mnoge žene su pružile podršku Mireli: "DA, žena ima pravo odlučivati o svom tijelu i nitko joj nema pravo to osporavati. Želim joj sreću da uspije spasiti sebe i dijete od muka."

"Apsolutno da, bolnije je gledati cijeli život svoje dijete kao biljku", dodala je treća, a još jedna žena se nadovezala: "Za i da nije bolest u pitanju, ja odlučujem i nitko drugi!!!"

Žene su poručivale: "Za pravo izbora svake žene, a ne nametanje tuđih odluka. Svaka žena mora imati pravo sama odlučiti." Još jedna je poručila: "Žena mora sama odlučiti, a ne Markička i njezini sateliti."

"Svatko za sebe odlučuje sam. Ja sam apsolutno za. Prestrašne su muke majki koje se brinu o svojoj djeci, koja se ne mogu brinuti o sebi. Te majke više nemaju svoj život, a žrtva, ako se može nazvati žrtvom je prevelika. Suosjećam sa svakom majkom, ali neke nisu znale i imale priliku da nešto poduzmu", zaključila je jedna žena.