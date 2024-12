'Roditelji opametite se, varaju vas, ova uobičajena greška košta vas stotine eura'

Jo Frost (54), poznatija kao Superdadilja, podijelila je nekoliko savjeta roditeljima za uštedu novca. Profesionalka za brigu o djeci oglasila se na Instagramu kako bi podijelila svoj najbolji savjet te je pozvala roditelje da se "opamete".

Rekla je da bi roditelji trebali prestati rasipati novac i "zavaravati se" reklamama za dječje pelene. Umjesto toga, predložila je da svoje mališane počnu navikavati na kahlicu mnogo ranije.

Također je upozorila na moguću "borbu za moć" između male djece i roditelja kada učenje na upotrebljavanje kahlice traje dulje nego inače.

"Brendovi pelena žele da vaša mala djeca dulje budu u pelenama kako biste potrošili više novca, ali vaš bi fokus trebao biti pomaganje vašem djetetu što je prije moguće u razvojnoj prekretnici", rekla je u objavi.

Djeca se moraju učiti higijeni

Dadilja je pozvala mame i tate da "krenu naprijed" i što prije uklone prepreku s puta.

"Opametite se roditelji, ovim tvrtkama se sviđaju vaše isprike zašto svoje dijete još niste naučili na kahlicu, što duže ostaju u pelenama, to više zarađuju", napisala je.

"Učim djecu kako ići na kahlicu četiri desetljeća i nikad to nije dulje od tjedan dana ako ste dosljedni. No, ako niste, to stvara borbu za moć s vašim djetetom", dodala je.

Čak su i pelene gaćice za treniranje veliko "ne" za Jo, koja je upozorila da se djeca moraju učiti higijeni ili bi u suprotnom mogli završiti u pelenama u školi.

Dijete se treba učiti na kahlicu prije treće godine

"Čak su i te 'trenerske' pelene gaćice - pelene! Roditelji, zavaravaju vas. Izgledaju poput donjeg rublja, ali se osjećaju kao pelene, tako da su mališani duže u njima jer se osjećaju manje neugodno… U međuvremenu tete u vrtićima pokušavaju raditi posao koji biste vi trebali raditi. Pomozite svom djetetu da što prije napreduje s ovom prekretnicom za njihovo dobro", upozorila je.

Jo je dala još jedan odličan savjet roditeljima: "Morate biti odlučni, stoga kupite malu prijenosnu kahlicu kad putujete automobilom".

Na stranici za roditelje WonderBaby istaknuli su kako se smatra da je dijete zakasnilo s učenjem na kahlicu ako ima tri godine ili više i još uvijek nije savladalo to nakon tri mjeseca truda.

Stručnjaci napominju da postoje neki uobičajeni uzroci, a to mogu biti: "medicinski problemi, otpor ili odbijanje i fobija od toaleta", piše The Sun.

