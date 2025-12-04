Večeras je Hladni mjesec: Ovaj fenomen na nebu nećemo moći vidjeti još najmanje 17 godina

Noćno nebo u prosincu 2025. godine pružit će rijedak i spektakularan prizor: posljednji puni Mjesec u godini bit će ujedno i supermjesec, ali i nebeski fenomen čija se ekstremna visina na nebu neće ponoviti sve do 2042. godine.

Ovaj izvanredni događaj kulminacija je takozvanog velikog lunarnog stajanja, razdoblja kada Mjesec dostiže svoje najviše točke na nebeskoj pozornici, piše Live Science.

Hladni Mjesec na vrhuncu moći

Puni Mjesec u prosincu, poznat kao Hladni Mjesec, dosegnut će svoj vrhunac u četvrtak, 4. prosinca 2025. godine, u 23:14 po GMT-u (u noći s četvrtka na petak po našem vremenu). No, za promatrače će izgledati potpuno okrugao i sjajan i noć poslije. Naziv "Hladni Mjesec" potječe iz tradicije Mohawk Indijanaca, a simbolizira dolazak dugih i hladnih zimskih noći.

Osim što je posljednji u godini, ovo je i zadnji supermjesec do siječnja 2026. Pojam supermjesec označava podudaranje punog Mjeseca s perigejem, točkom u Mjesečevoj orbiti kada je najbliži Zemlji. Zbog toga će se činiti oko 7,9 posto većim i 15 posto sjajnijim od prosječnog punog Mjeseca, iako je ta razlika golim okom suptilna.

Ono što ovaj događaj čini uistinu posebnim jest njegova povezanost s rijetkim astronomskim ciklusom poznatim kao veliko lunarno stajanje ili lunisticij. Ovaj se fenomen događa svakih 18,6 godina, a tijekom njega Mjesečeva putanja doseže svoje najekstremnije sjeverne i južne točke na nebu.

Upravo se nalazimo na vrhuncu tog ciklusa (2024. – 2025.), što znači da će prosinački puni Mjesec doseći iznimno visoku deklinaciju od +28,6 stupnjeva. Za promatrače na sjevernoj hemisferi to znači da će Mjesec putovati nevjerojatno visoko preko noćnog neba, više nego ijedan puni Mjesec do 2042. godine. Njegova visina osigurat će dužu vidljivost i manje ometanja od zgrada ili drveća. Istovremeno, na južnoj hemisferi prizor će biti suprotan – Mjesec će biti neuobičajeno nisko na horizontu.

Prilika za promatrače i fotografe

Ovaj nebeski spektakl pruža jedinstvenu priliku za promatranje i astrofotografiju. Mjesec će se nalaziti u zviježđu Bika, a u njegovoj blizini moći će se vidjeti i sjajni Jupiter te zvjezdani skup Plejade.

Fotografi diljem svijeta imat će priliku zabilježiti ovaj izvanredni prizor. Možemo zamisliti snimke Mjeseca kako se uzdiže iznad veličanstvenih planina Tianshan u Kini ili kako obasjava noćno nebo iznad Berlina. Njegova ekstremna visina i sjaj stvorit će dramatične scene koje se dugo neće ponoviti.

