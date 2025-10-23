Posebno upozorenje vozačicama: Pogrešan izbor obuće može imati kobne posljedice

Ženama se savjetuje da nikada ne nose jednu popularnu vrstu obuće kad su za volanom zbog važnih sigurnosnih razloga. Kazimieras Urbonas, stručnjak iz jedne online trgovine automobila, naglasio je da sudionici u prometu nikada ne bi trebali nositi visoke pete dok upravljaju vozilom.

Visoke pete mogu biti omiljeni izbor za večernji izlazak, ali vožnja kući na kraju večeri mogla bi postati problematična i dovesti do potencijalne prometne nesreće.

Naime, visoke pete imaju puno manju površinu, a peta mijenja način na koji stopala sudionika u prometu stoje na papučici. To može dovesti do manjeg prianjanja, a vozači imaju manje preciznu kontrolu nad ubrzanjem i kočenjem, piše Express.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Vozači obično podcjenjuju koliko njihov izbor obuće utječe na njihovu sposobnost sigurnog upravljanja vozilom. Kada nosite pete, vaše je stopalo uravnoteženo na uskoj točki. Zbog toga je puno lakše da vam stopalo sklizne s papučice, posebno u hitnim situacijama kada vam je potrebna maksimalna kontrola", objasnio je Urbonas.

Foto: Pexels

Izbor obuće za vožnju vrlo je važan

"Najsigurnije je skinuti cipelu s noge koja stoji na papučici kočnice i gasa, prije nego što pokrenete motor. Držite cipelu pokraj sjedala i vratite je na stopalo kada stignete na odredište", rekao je.

"Gledajte na to na ovaj način: ne biste pokušavali podići tešku kutiju samo vrhovima prstiju kada možete koristiti cijelu ruku. Isti princip vrijedi i za upravljanje papučicama. Vidio sam izvješća o nesrećama u kojima vozačice nisu mogle učinkovito kočiti jer im se peta zaglavila. Ta situacija bi mogla imati tragične posljedice, a mogla se izbjeći", kazao je stručnjak.

"Većina vozača ne shvaća da nešto tako jednostavno kao što je odabir obuće može biti razlika između sigurnog putovanja i ozbiljnog sudara. Čak i male promjene u položaju stopala ili skidanje jedne cipele mogu dramatično utjecati na vašu kontrolu nad vozilom", upozorio je Urbonas.

"Ključ je u razvijanju dobrih navika prije nego što vam zatrebaju. U hitnim slučajevima nećete imati vremena razmišljati o položaju stopala, to mora biti automatsko", istaknuo je.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'