Raj između stijena i rijeke: Najveći termalni bazen na svijetu prirodno poziva na usporavanje

Između strmih stijena i rijeke Colorado smjestio se Glenwood Springs, planinski gradić koji se može pohvaliti atrakcijom kakvu nema nijedna druga destinacija – ovdje se nalazi najveći prirodno zagrijani termalni bazen na svijetu.

Riječ je o bazenu koji se puni izravno iz dubine zemlje, vodom bogatom mineralima koja na površinu izbija već zagrijana. Bez umjetnog dogrijavanja, bez egzotičnih trikova – samo priroda u svom najspektakularnijem izdanju, pišu Putoholičari.

Središte ove termalne priče je Glenwood Hot Springs Resort, gdje se nalazi legendarni Grand Pool. Dug je oko 123 metra, širok približno 30, a sadrži više od milijun galona termalne vode temperature ugodnih 32 do 34 stupnjeva Celzija. Impresivne dimenzije usporedive su s nogometnim igralištem.

Foto: Putoholičari.net.hr

Bazen se prirodno obnavlja

Voda dolazi iz izvora Yampah Spring, jednog od najizdašnijih toplih izvora u regiji. Svakoga dana iz njega poteku milijuni litara mineralne vode, što znači da se bazen stalno prirodno obnavlja.

Ovo nije klasični spa-centar u kojem vlada tišina, nego mjesto na kojem se kupanje pretvara u doživljaj prirode. Pliva se pod otvorenim nebom, dok se iznad tople vode uzdiže para, a pogled seže prema planinskim vrhovima. Zimi prizor poprima gotovo nestvarnu dimenziju – snijeg prekriva okolne padine, voda ostaje ugodno topla, a atmosfera odiše potpunim mirom. Upravo taj spoj prirodne snage i opuštanja privlači posjetitelje već više od 130 godina.

Grad je smješten na ulazu u spektakularni Glenwood Canyon, jedan od najupečatljivijih kanjona u Coloradu. Autocesta koja prolazi tim krajolikom izgleda kao da lebdi iznad rijeke, a prizori su gotovo filmski.

Foto: Putoholičari.net.hr

Za ljubitelje prirodnih aktivnosti

Ljubitelji prirode ne propuštaju ni šetnju do Hanging Lake, tirkiznog jezera skrivenog među stijenama. Uspon do njega nije dug, ali je dovoljno zahtjevan da kupanje u toploj vodi nakon povratka bude još slađe.

Tijekom ljeta područje je idealno za rafting, vožnju biciklom uz rijeku i planinarenje, dok zimi dominira intimnija atmosfera – para iznad bazena i snijeg na planinskim vrhovima stvaraju prizor koji se pamti.

U današnjoj užurbanoj svakodnevici, ovo je mjesto koje prirodno potiče na usporavanje. Mineralna voda, poznata po blagotvornom djelovanju na mišiće i zglobove, boravku daje i zdravstvenu dimenziju. Spoj topline izvora i pogleda na planinske vrhove stvara doživljaj koji nadilazi uobičajeni turistički posjet. Ovo nije destinacija za kratko zadržavanje, nego prostor u kojem se ostaje dulje i bez osjećaja žurbe.

Ako putujete kroz Colorado, ovo je idealna postaja između Denvera i zapadnog dijela savezne države – dan za kupanje, dan za prirodu i još jedan jer vam se jednostavno neće žuriti dalje.

