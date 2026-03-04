Raj između stijena i rijeke: Najveći termalni bazen na svijetu prirodno poziva na usporavanje
Okružen rijekom i planinskim vrhovima, ovaj je gradić postao prepoznatljiv po bazenu kakvim se ne može pohvaliti nijedna druga destinacija
Između strmih stijena i rijeke Colorado smjestio se Glenwood Springs, planinski gradić koji se može pohvaliti atrakcijom kakvu nema nijedna druga destinacija – ovdje se nalazi najveći prirodno zagrijani termalni bazen na svijetu.
Riječ je o bazenu koji se puni izravno iz dubine zemlje, vodom bogatom mineralima koja na površinu izbija već zagrijana. Bez umjetnog dogrijavanja, bez egzotičnih trikova – samo priroda u svom najspektakularnijem izdanju, pišu Putoholičari.
Središte ove termalne priče je Glenwood Hot Springs Resort, gdje se nalazi legendarni Grand Pool. Dug je oko 123 metra, širok približno 30, a sadrži više od milijun galona termalne vode temperature ugodnih 32 do 34 stupnjeva Celzija. Impresivne dimenzije usporedive su s nogometnim igralištem.
Bazen se prirodno obnavlja
Voda dolazi iz izvora Yampah Spring, jednog od najizdašnijih toplih izvora u regiji. Svakoga dana iz njega poteku milijuni litara mineralne vode, što znači da se bazen stalno prirodno obnavlja.
Ovo nije klasični spa-centar u kojem vlada tišina, nego mjesto na kojem se kupanje pretvara u doživljaj prirode. Pliva se pod otvorenim nebom, dok se iznad tople vode uzdiže para, a pogled seže prema planinskim vrhovima. Zimi prizor poprima gotovo nestvarnu dimenziju – snijeg prekriva okolne padine, voda ostaje ugodno topla, a atmosfera odiše potpunim mirom. Upravo taj spoj prirodne snage i opuštanja privlači posjetitelje već više od 130 godina.
Grad je smješten na ulazu u spektakularni Glenwood Canyon, jedan od najupečatljivijih kanjona u Coloradu. Autocesta koja prolazi tim krajolikom izgleda kao da lebdi iznad rijeke, a prizori su gotovo filmski.
Za ljubitelje prirodnih aktivnosti
Ljubitelji prirode ne propuštaju ni šetnju do Hanging Lake, tirkiznog jezera skrivenog među stijenama. Uspon do njega nije dug, ali je dovoljno zahtjevan da kupanje u toploj vodi nakon povratka bude još slađe.
Tijekom ljeta područje je idealno za rafting, vožnju biciklom uz rijeku i planinarenje, dok zimi dominira intimnija atmosfera – para iznad bazena i snijeg na planinskim vrhovima stvaraju prizor koji se pamti.
U današnjoj užurbanoj svakodnevici, ovo je mjesto koje prirodno potiče na usporavanje. Mineralna voda, poznata po blagotvornom djelovanju na mišiće i zglobove, boravku daje i zdravstvenu dimenziju. Spoj topline izvora i pogleda na planinske vrhove stvara doživljaj koji nadilazi uobičajeni turistički posjet. Ovo nije destinacija za kratko zadržavanje, nego prostor u kojem se ostaje dulje i bez osjećaja žurbe.
Ako putujete kroz Colorado, ovo je idealna postaja između Denvera i zapadnog dijela savezne države – dan za kupanje, dan za prirodu i još jedan jer vam se jednostavno neće žuriti dalje.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Amerikanka Anita oduševljena životom u Istri: 'Sve je opuštenije nego u Sjedinjenim Američkim Državama'