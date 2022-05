Kada bi plaće i mirovine bile veće u Hrvatskoj, svi bi lijepo živjeli i uživali u Hrvatskoj, ali s obzirom na to da su primanja za veliku većinu stanovništva manja od potrebnih za život u državi, mnogi Hrvati su napustili državu u potrazi za boljim životom gdje će živjeti dostojanstveno.

Ponukani tom temom Hrvati su pokrenuli dva pitanja na Redditu, koje su prednosti života u Hrvatskoj te koje je mjesto u Hrvatskoj najljepše za život.

Prednosti života u Hrvatskoj

Jedan Hrvat je korisnicima mreže postavio pitanje: "Svima su nam puna usta sranja kojih imamo u Hrvatskoj. Svi smo svjesni korupcije, nepostojećeg pravosudnog sustava i političkog klijentelizma. Tema je potaknuta informacijom da je na Global pleace Indexu Hrvatska 17. najsigurnija zemlja na svijetu. Dosta sam u kontaktu s ljudima iz inozemstva i mogu reći da puno ljudi ovdje uopće nema pojma koliko smo mi sigurna zemlja. Da, imamo i mi džepare i tu i tamo se nekome provali u kuću, ali to je iznimka i relativno rijetka pojava. Možemo sigurno hodati cestom u 4 ujutro bez velikog straha u većini zemlje i možemo ostaviti vrata otključana tijekom dana. Nešto o čemu prosječni Južnoafrikanac može samo sanjati.Što mislite, koje su još prednosti života ovdje? Osobito prednosti koje inače uzimamo zdravo za gotovo."

Domaća hrana

Mnogi su se složili da nema do domaće hrane: "Dostupnost domaće i kvalitetne hrane. Naravno da je gore nego prije 15-20 godina, ali skoro svatko zna nekoga tko uzgaja nešto svoje, svoju kumicu na placu, itd. To što većina (još uvijek) ima svoju nekretninu i mjesto za živjeti pa makar i s roditeljima. Krajolik. U 3 sati vožnje imaš mogućnost doživjeti različite klime, vegetaciju i slično."

Jedan Zagrepčanin se složio: "Hrana! Uzimao sam to zdravo za gotovo dok nisam otišao u Austriju, a onda Njemačku. Kao da žvačeš karton dok imaš koronu."

Prirodna voda, šume, more, rijeke

"Imamo (uglavnom, kako gdje) dobru kvalitetu vode. Imamo razvijenu kulturu uzgoja domaće hrane. Vrlo smo sigurni. Imamo šume, gore, planine, more, rijeke, doline, nizine, čak i pustinju. Topao smo narod i volimo pomoći. Imamo jako bogatu kulturu (folklor, glazba, priče). Kao narod smo jeb... mudonje jer nas cijelu povijest netko gazi i nikako da nas zgaze", objasnio je jedan Hrvat.

Lagodan život

Svima je najdraži lagodan život u Hrvatskoj: "Lagodan zivot. Iako nam fali para, ali fali i ljudima u drugim državama. U kojoj god državi i gradu da sam bio, nigdje nisam vidio kafiće krcate kao kod nas. Dođeš u Milano, u podne nema žive duše po gradu. Na korzu u podne je krcato sve. I sama ta kultura ispijanja kave i odlaženja na cugu s frendom je nešto čega baš i nema do te mjere vani. Vino je dobro. Kava je dobra. Hrana na placu je jeftinija nego u dućanu (u Europi je obrnuto). Ako te boli kur... za karijeru i postizanje ičega u životu i ako ti nije prijeko potrebna neka državna usluga, tipa zdravstvo, može se skroz lijepo živjeti."

Čari Kvarnera

"Ma ne bih živio nigdje drugdje nego tu gdje živim. Kastav, PGŽ. Imam sve. More ispred, šume iza. Skijanje još malo više iza. Da, volio bih posjetiti svašta nešto. I budem, ali da se preselim negdje, nema šanse. I ne, ne ide mi baš na financijskom planu u zadnje vrijeme, ali nema teorije ići van i biti stranac. Ne! Tu sam, volim biti tu i ostat ću tu", zaključio je jedan Hrvat s Kvarnera.

Mir i tišina

Hrvatska se može pohvaliti i mirnim mjestima: "Mir i tišina, čak je i Zagreb tiši nego neki drugi gradovi u kojima sam bio. A na selu gdje sam ja, prednost ti je kaj se možeš šetati kamo god hoćeš, ono, hrpa livada, poljskih puteva, šuma, a sve ti je blizu. Lijepo u nedjelju nakon ručka malo u šetnju da se potroše kalorije. To ne možeš u nekim državama jer imaju dosta intenzivnu poljoprivredu i sve je ograđeno/uređeno pa se moraš otpeljati do nekog parka da bi se šetao (ako nećeš po ulici)."

Koji je hrvatski grad najljepši za život

Jednog muškarca je posebno zanimalo koji je hrvatski grad najbolji za život te je pitao korisnike društvene mreže da mu pomognu u odluci za njegovu obitelj: "Zanima me gdje je naljepši život, u kojem gradu gdje je lijepo za izlazak, šetanja, restorane, da je grad siguran i na obali, a također da je dobro za bicikle, aktivnosti kao planinarenje i sport (vani) košarka, nogomet, itd. Da je isto dobro za malu dječicu. Novci nisu neograničeni, ali ne moramo brinuti previše. Veliki grad nije bitan, ali ne želimo biti predaleko od svega. Noćni život nam nije važan za zabave, ali da se ima gdje ponekad izaći sa suprugom. Dječica su 15, 12 i 11 godina, da za njih ima nešto osim nogometa i prirode ponekad, pogotovo za par godina kada izgube interes za sport. Volim voziti, tako da mi nije teško 20-30 minuta voziti do većeg grada kada treba, ali ne vjerujem da bi voljeli biti u malom mjestu gdje su većinom stariji ljudi od 60+. Mjesto koje je povezan s većim gradovima je ok."

Krk

Jedan Hrvat mu je predložio Krk: "Bilo gdje na otoku Krku. Lijepo je, uredno, ima škola, vrtića, povezano je s mostom, a opet je otok, na sat i pol si od Zagreba, a na 20 minuta od Rijeke (što se tiče posla, u Rijeci ga možeš naći, ovisi o profesiji, ali ipak je veliki grad). Gorski kotar, Učka, Velebit, sve je na pola sata. Imaš za planinariti koliko hoćeš, Alpe su ti blizu na niti 4 sata vožnje, imaš valjda 20 dobrih skijališta. Cijeli otok Krk je povezan s biciklističkim stazama, baš jako dobro povezan i planinarskim stazama. Po ljeti je lagani kaos, ali ništa veći nego drugdje na obali. Imaš i aerodrom koji u zadnje vrijeme zna iznenaditi s letovima pa ako ti je koji vikend dosadno, zaletiš se s Ryanairom na city break. Po meni je idealno mjesto za život, mentalitet ljudi je dobar i jako puno se ulaže u poboljšanje kvalitete života. Dalmacija je zanimljiva, ali je jako jako izolirana (sve tipa ispod Zadra), a i meni osobno je mentalitet ljudi užasan (to je moje subjektivno mišljenje pa ne znači puno). Istra je isto odlična, ali mrvicu skuplja, ljudi su super, čak je i povezana dobro. Ali u istri nikad ne bih na obali živio, samo unutrašnjost. Istarska obala mi je baš loša. Ona zapadna strana, mulj, blato, nije neka fantazija. Što se tiče uređenosti, jako je dobra."

Istra

"Bilo koji grad u Istri. Istra je druga dimenzija što se tiče bilo čega u odnosu na Dalmaciju. Nisam iz Istre", savjetovao mu je jedan.

I drugi Hrvat se složio: "Ne znam kakva je Dalmacija, nisam nažalost nikad bio dalje od Zadra. Zadar mi je lijep, ali kako se živi u Dalmaciji ne znam. Slažem se da je Istra prekrasna i djeluje kao potpuno druga dimenzija u odnosu na bilo što u Hrvatskoj. Iako s druge strane, nema tamo puno multikulturalnosti, to je Istra, tamo su Istrijani (i poneki Talijan) i to je to. Nema previše iznenađenja, ali što se tiče uređenosti i čistoće gradića, to je apsolutno bez premca."

Osijek

Da je najbolji život u Slavoniji napisao mu je jedan muškarac: "Osijek na obali Drave."

S njime se složio i drugi: "Slažem se! Grad je pun sadržaja kako za odrasle, tako i za djecu. Od sportova su dostupni odbojka, nogomet, rukomet, košarka, borilačke vještine, sve vrste plesova, plivanje i da ne nabrajam dalje. Što se tiče prirode, grad pun parkova, zelenila, duž skoro cijelog grada napravljena šetnica i postavljene biciklističke staze. Trgovine, shopping centri, sve je dostupno. Restorana također ima na pretek, fast food na svakom ćošku, mjesta za noćni život nema puno, ali ovo što ima, solidno je. U blizini je Kopački rit, Bizovačke toplice, itd. Živim tu 24 godine i stvarno je miran grad s brojnim mogućnostima."

Zadar

"Zadar all the way. Dosta kompaktan grad koji nije prevelik, niti premali, a opet je jednom riječju prelijep. I da, ravan je tako da je odličan za biciklizam, iako doduše nema biciklističkih staza. No ceste su dosta široke, a Zadrani k tome dosta sporo voze tako da nemaš beda jer ja bicikliram svaki vikend i uživam. Ljeti imate plaže, a uvijek možete potegnuti do obližnje Paklenice. Ljudi su dosta ok, susretljivi su i vole pomoći, iako su u početku malo hladniji i rezervirani. Jedini minus je golemi nedostatak mjesta za izlazak i loša kulturna ponuda pa je zimi dosta dosadan", predložio mu je jedan.

Solin

A drugi se odlučio za Solin: "Solin. Lipo, mirno, 5-10 minuta udaljen od Splita, ovisno o gužvi. Ima apsolutno sve što treba, osim srednjih škola i fakulteta, ali zato je Split odmah tu. Ima i šetnica, igrališta, lipe prirode, Mosor je blizu za planinarenje, izvor rijeke Jadro. Apsolutna je preporuka ako vam u obzir dolazi Split. Osobno nikad ne bi izabrao Split pored Solina ili Trogira, Omiša."