Turistička sezona u Hrvatskoj je već u dobrom zaletu, osobito u Splitu koji je već pun turista iz raznih dijelova svijeta. Sunčani Split je pravi mamac za digitalne nomade, ali i za strance koji bi htjeli posao naći baš u srcu Dalmacije, jedan takav je i Britanac koji je došao tamo na odmor s roditeljima pa poželio ostati u suncem okupanom Splitu.

Čovjek velikih ambicija

Dotični Britanac je na društvenim mrežama zatražio više informacija o "mogućnostima karijere u Hrvatskoj", na svoj iscrpnu objavu o njegovu iskustvu dobio je zanimljive reakcije i komentare Hrvata.

"Upravo sam se vratio s jednotjednoga boravka u Splitu i bio apsolutno zapanjen ljepotom tog mjesta. Privukli su me vrijeme, krajolik, ljudi, opća hrvatska kultura, stavovi i način života. Iz onoga što sam vidio, Split se čini opuštenijim i prijateljskijim za život u usporedbi s užurbanošću britanskih gradova", vlastitim je riječima Britanac započeo svoju objavu.

Mladi Britanac je naveo da živi s roditeljima i radi kao menadžer u maloprodaji iako je diplomirao kriminalistiku, a magistrirao borbu protiv terorizma. Naime, on se želi zaposliti u kaznenom pravosuđu, policiji, sudovima, graničnim ili oružanim snagama pa mu je pala na pamet Hrvatska iako ima vrlo malo znanja o našim zakonima i ne govori hrvatski.

"Ima li netko tko se tu doselio ili tu živi, ima li savjeta za početnika? Gdje započeti i koje mi mogućnosti mogu biti dostupne?", upitao je Britanac na Redditu.

Javili su mu se Hrvati i Britanci

"Apsolutno nećete dobiti posao ako nemate izuzetno znanje hrvatskog, državljanstvo i iskustvo u karijeri. Također možete očekivati ​​da ćete se kući vratiti s minimalnom mirovinom", iskreno mu je komentirao jedan korisnik.

Na to je odmah reagirao domaći čovjek iz Splita: "Prije svega, morate se smiriti. Kao netko iz Splita slažem se, jako je lijepo i imamo odlično vrijeme i prilike, ali tijekom ljeta. Zimi je vrijeme lošije nego u unutrašnjosti. Kiša lije, vjetar prelazi 100 km/h i nemoguće je zagrijati se. Ne mogu reći da biste tamo zaradili puno novca ili da biste se uopće mogli zaposliti bez znanja hrvatskog. S obzirom na to da više niste u EU-u, dvostruka je teškoća s vizama jer mi volimo imati složenu birokraciju. Da radite u turizmu, medicini ili informatici, brzo biste našli posao, ali vaše zanimanje nije toliko traženo. Imajte na umu da je Split jedan od najskupljih gradova u zemlji i da su plaće općenito niske u usporedbi s Velikom Britanijom. Bio bih jako sretan kada bi ovdje počelo dolaziti sve više stranaca, ali morate biti svjesni da, kada živite ovdje, to nije odmor. Radim u IT-u i prilično mi je ugodno, ali većina mojih prijatelja zarađuje manje od 1000 eura mjesečno i to jednostavno nije dovoljno."

"Dođite tijekom zime da osjetite vjetar zvan 'bura", napisao je jedan Zagrepčanin. "Poslovi koje želite zahtijevaju poznavanje hrvatskog jezika i državljanstvo pa ih nećete moći dobiti nekoliko godina. Bez EU putovnice teško je doći i pronaći posao u maloprodaji. Kvaliteta života u Hrvatskoj je dobra kada uspijete osigurati pristojan posao", objašnjava dobronamjerni Splićanin.

A minimalne plaće?

"Upali ste u turističku zamku. Ako želite sporiji život, ne morate se iseliti iz Engleske, samo iz velikih gradova. Mnogi Hrvati moraju emigrirati da bi našli posao. Najbolje bi bilo da nađete posao na daljinu, radite za britansku tvrtku i živite u Hrvatskoj", napisao je jedan iskusni Hrvat.

Na što se nadovezao Englez: "Ako stvarno želite živjeti u Hrvatskoj, kupite nekoliko stanova. Nekome s plaćom u Ujedinjenom Kraljevstvu trebalo bi biti relativno lako renovirati, izgraditi ili kupiti kuće, odnosno stanove za iznajmljivanje. U posljednje vrijeme primjećujem i da neka engleska tvrtka kupuje zgrade u centru Zagreba. Renovirali su barem jednu staru zgradu i pretvorili je u hostel/ lounge bar. Svi koji rade u tom hostelu su Englezi (osoblje bara, uprava, osoblje hostela). Uglavnom dovode grupe engleskih turista. Ali, vrijeme u Zagrebu je prilično slično vremenu u južnoj Engleskoj. Ako želite živjeti negdje na obali postoji samo jedna prava opcija… Kao što rekoh, kupite neke stanove i iznajmite ih. Da biste u Hrvatskoj dobili posao iz kaznenog pravosuđa, stvarno trebate imati diplomu hrvatskog pravnika. Ali tijekom ljeta naša policija ponekad dobije dodatnu pomoć iz drugih zemalja. Iskreno, naše gospodarstvo se ne može usporediti s britanskim gdje možete pronaći pristojan posao nakon dva ili tri intervjua. Radite u UK, kupite ljetnu kuću ovdje. Dugoročno, to je jedina prava opcija barem dok naše gospodarstvo ne počne nuditi neke pozicije koje mogu konkurirati britanskom tržištu rada. Zarađujem oko 1450 eura mjesečno. Ali, mnogi, mislim barem 50 posto Hrvata rade za 790 eura mjesečno ili manje. Minimalna plaća u Hrvatskoj je 412 eura mjesečno (za to gotovo nitko ne radi jer nije dovoljno). Postoji razlog zašto puno Hrvata radi u Irskoj ili Velikoj Britaniji", zaključuje taj insajder.

Lokalni navijači začinili su raspravu komentarima "Dođite u Jastrebarsko" ili "Dođite u Obrovac".