Ronaldo pred velikom odlukom? Bivši suigrač otkrio gdje bi se Portugalac mogao umiroviti

Uoči ždrijeba Svjetskog prvenstva sve se glasnije raspravlja o budućnosti najvećih nogometnih ikona: Lionela Messija, Cristiana Ronalda i Luke Modrića. Trojica vječnih velikana spremaju se za svoj šesti mundijal, ali pitanje koje najviše intrigira nogometni svijet jest: kako i gdje će završiti karijere najveći od najvećih?

Svoju perspektivu ponudio je i legendarni portugalski napadač Nuno Gomes, čovjek koji je s Cristianom Ronaldom dijelio svlačionicu i napad u reprezentaciji koja je 2004. igrala finale Eura. U razgovoru za talkSPORT, Gomes je otvorio pitanje koje mnogi izbjegavaju, a to je hoće li se Ronaldo oprostiti od nogometa na domaćem terenu?

Ronaldo je vezan ugovorom s Al Nassrom do 2027. godine, a unatoč nevjerojatnim godinama sa svojih napunjenih 40 i dalje igra na zavidnoj razini, održavajući standarde kakve mnogi mlađi igrači ne mogu ni dohvatiti. S impresivnih 226 nastupa i 143 gola za Portugal, ostaje aktivan reprezentativac te i dalje juri prema mitskoj brojci od 1000 golova u karijeri.

Iako je najavio da će mu sljedeći Mundijal biti posljednji, njegova dugovječnost i fizička pripremljenost stalno potiču novu radoznalost. Portugal će biti jedan od domaćina SP-a 2030., a upravo ta činjenica otvara prostor za posebno emocionalan scenarij.

Nuno Gomes vjeruje da je sve moguće:

“Teško je reći čak i njemu samome. Ide godinu po godinu. I dalje je fizički spreman, profesionalan kao malo tko. Naravno da više nije onaj Cristiano s 18 godina, ali i dalje zabija, a to je najvažnije. Mislim da će njegova odluka ovisiti o treneru i njegovoj volji. Ali da, moguće je da mu sljedeći Mundijal bude posljednji. A možda ga vidimo i 2030., doma, kako se oprašta.”

Ako bi Ronaldo igrao i nakon Eura 2028., ulazio bi u srednje četrdesete. Na SP-u 2030. imao bi 45 godina i 166 dana, nešto stariji nego što je bio Essam El Hadary, najstariji nogometaš koji je ikada nastupio na Mundijalu (45 godina i 161 dan).

