Ovo jezero će vas apsolutno očarati: Omiljena je destinacija turista iz cijele Europe

Beskrajna vodena površina koja već izdaleka privlači pažnju svojom tirkizno plavom bojom. Balaton je omiljena destinacija turista iz cijele Europe, i nije ni čudo. "Magyar tenger", odnosno Mađarsko more, zaista ima što ponuditi. Ipak, njegov ekosustav je vrlo krhak.

Duge obale poznatog i prilično plitkog jezera često su ispunjene marinama, molovima, plažama, kampovima, hotelima, restoranima i šetnicama. No, ne svugdje. Na mnogim mjestima uvjeti su puno suroviji, a obale čine kamenje, močvare ili prostrana polja trske.

Balaton ipak nudi ponešto za svakoga. U luksuznim hotelima osjećat ćete se kao na Francuskoj rivijeri, restorani s ribljim specijalitetima i marine s jahtama podsjećaju na Hrvatsku, a na poluotoku Tihany, među poljima lavande i povijesnim selima, imat ćete osjećaj kao da ste u Toskani.

Jezero je popularno među obiteljima s djecom

Uglavnom ravničarski krajolik u okolici izravno poziva na vožnju biciklom, a ako ste u formi, možete obići cijeli Balaton. A ako niste? Tu su trajekti ili javni prijevoz.

S površinom od 596 km² Balaton je najveće jezero u srednjoj Europi, a dugo je impresivnih 78 kilometara. Njegova prednost, ali i mana, jest mala dubina, koja je u prosjeku oko tri metra.

Nagib je minimalan pa često možete hodati desecima metara od obale, a voda će vam biti tek do struka. Upravo zato je jezero popularno među obiteljima s djecom.

Istodobno, ta plitkost znači da je Balaton vrlo osjetljiv na klimatske promjene. Voda se lako zagrijava i brzo isparava. Primjerice, ove godine razina je već pala za nekoliko desetaka centimetara, a glavni dio ljeta još nije ni počeo. Dodatni problem su nanosi koje donose pritoke.

Ako se ipak odlučite posjetiti Balaton, sigurno nećete požaliti.

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