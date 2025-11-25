Najavljeno uvođenje turističke pristojbe za London: Ideja je neke gospodarstvenike šokirala

Gradonačelnik Londona oprezno je pozdravio vijesti o mogućnosti uvođenja turističke pristojbe za posjetitelje koji noće u glavnom gradu Velike Britanije. Prema izvještaju koji prenosi BBC, očekuje se da će ministrica financija Rachel Reeves, putem novog zakona o decentralizaciji i osnaživanju zajednice koji je trenutačno u parlamentarnoj proceduri, dodijeliti te ovlasti Sadiqu Khanu i drugim lokalnim čelnicima.

Khan već duže vrijeme zagovara prenošenje takvih ovlasti na lokalnu razinu, a procjene sugeriraju da bi turistička pristojba u Londonu mogla generirati do 273 milijuna eura godišnje. Podaci pokazuju da je London tijekom 2024. godine zabilježio čak 89 milijuna noćenja, što ukazuje na ogroman fiskalni potencijal ove mjere.

Zanimljivo je da je Engleska trenutačno jedina zemlja unutar skupine G7, sedam najvećih svjetskih naprednih gospodarstava, u kojoj nacionalna vlada onemogućuje lokalnim vlastima ili gradonačelnicima uvođenje turističkih nameta. S druge strane, Škotska i Wales nedavno su uveli različite oblike oporezivanja noćenja, pri čemu škotske lokalne vlasti mogu samostalno odrediti visinu pristojbe kao postotak dnevne cijene smještaja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kako bi sustav funkcionirao u praksi?

Uprava šireg područja Londona (GLA) nedavno je zatražila od think-tanka Centre for Cities analizu područja pogodnih za daljnju decentralizaciju. Autori studije istaknuli su da u glavnim gradovima zemalja G7, poput Pariza, Münchena, Milana, Toronta, New Yorka i Tokija, postoje tri osnovna modela turističkih pristojbi.

Dok New York i Toronto primjenjuju postotne stope na cijenu noćenja (New York tako prikupi gotovo pola milijarde funti godišnje), Tokyo koristi fiksnu naknadu po rezervaciji. U Francuskoj i Italiji iznos ovisi o lokaciji, vrsti smještaja i službenoj kategorizaciji objekta.

Stručnjaci sugeriraju da bi za London najprikladniji bio sustav postotka ili fiksne naknade, s obzirom na to da Velika Britanija nema zakonski reguliran nacionalni sustav "zvjezdica" za hotele kakav postoji u Francuskoj i Italiji.

Još 2017. godine GLA je procijenila da bi pristojba od jedne funte na dan mogla donijeti 91 milijun funti, dok bi namet od pet posto mogao generirati spomenutih 273 milijuna eura. Zaključak stručnjaka je da London vjerojatno neće zabilježiti značajan pad broja posjetitelja ako uvede pristojbu usporedivu s onima u drugim svjetskim metropolama, jer su turisti u popularnim destinacijama manje osjetljivi na takve troškove.

Potencijalne koristi za gradsku infrastrukturu

Ako se implementira na učinkovit način, turistička pristojba mogla bi potaknuti gospodarski rast te poboljšati infrastrukturu i poslovno okruženje u Londonu. Kontrola nad stopom poreza i upotrebom prihoda omogućila bi gradonačelniku brzu prilagodbu tržišnim uvjetima, slično kao što je Toronto povećao svoje stope uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva u nogometu.

Foto: Pexels

Andrew Carter, izvršni direktor organizacije Centre for Cities, ističe da bi vlada trebala usvojiti model koji se već primjenjuje u Škotskoj.

"Ključna prednost takvog pristupa je fleksibilnost; stopa se može povećavati ili smanjivati ovisno o potražnji za noćenjima," objašnjava Carter. Dodaje kako bi turistička pristojba koristila turističkom gospodarstvu prijestolnice, pod uvjetom da prihodi idu lokalnoj samoupravi te da nisu unaprijed namjenski vezani od strane središnje vlasti za specifične svrhe.

Oštre reakcije ugostiteljskog sektora

Unatoč optimizmu gradskih vlasti, predstavnici industrije nisu oduševljeni. Kate Nicholls, predsjednica udruženja UK Hospitality, ideju je nazvala "šokantnom".

"Inozemni posjetitelji iznimno su važni za središnji London, ali gledajući grad u cjelini, ovdje dolaze i građevinski radnici, poslovni ljudi na konferencije te obitelji koje posjećuju kazališta ili rodbinu," izjavila je Nicholls.

Upozorila je da bi ovakav namet imao velik utjecaj na domaće potrošače, nazivajući ga porezom na "vrijedne britanske obitelji" koji bi ih mogao odvratiti od dolaska. Također je naglasila da je stopa PDV-a u Engleskoj već visokih 20 posto, što znači da bi nova pristojba bila zapravo "porez na porez".

"Naši gosti već plaćaju najviše poreze. Potrošači mogu 'glasati nogama'; ako ih porezima otjeramo iz Londona, onda ćemo porezima otjerati i radna mjesta, rast i investicije iz londonskog gospodarstva," zaključila je Nicholls.

Podrška lokalnih vijeća

S druge strane, vijeće Westminstera, na čijem se području nalaze mnoge poznate znamenitosti poput Big Bena i Buckinghamske palače, godinama zagovara uvođenje pristojbe na noćenja.

Adam Hug, čelnik vijeća, objašnjava nesrazmjer s kojim se suočavaju: "Imamo dnevnu populaciju s više od milijun ljudi u usporedbi s noćnom populacijom od oko 200.000, što znači da naši lokalni porezni obveznici subvencioniraju usluge za ostatak Londona".

Smatra da bi "skromna mjera" poput turističke pristojbe pomogla ispraviti tu ravnotežu i omogućila vijeću kreativnija rješenja u budućnosti, bez značajnog utjecaja na ponašanje potrošača. Podršku ovakvoj inicijativi iskazala su i druga vijeća, uključujući Southwark i Brent.

Ured gradonačelnika za sada ne želi komentirati "nagađanja" te čeka konkretne zakonske pripreme, no glasnogovornik je za lokalne medije potvrdio stav da bi skromna pristojba, po uzoru na druge međunarodne gradove, ojačala gospodarstvo i učvrstila reputaciju Londona kao globalne destinacije.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'