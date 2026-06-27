Gdje pobjeći od nesnosnih vrućina? Ova skrivena mjesta nude osvježenje i temperaturu oko 10 °C

Europa je pogođena tropskim toplinskim valovima, a temperature se na nekim mjestima približavaju i četrdeset stupnjeva Celzijevih. Ako tražite pouzdan način da pobjegnete od užarenog sunca, najbolji su izbor tajanstveni podzemni svjetovi. Europske špilje tijekom cijele godine održavaju stalnu temperaturu između osam i četrnaest stupnjeva Celzijevih. Ti prirodni “klima uređaji” privlače posjetitelje golemim dvoranama sa sigama, ledenim skulpturama ili vožnjama čamcem po podzemnim rijekama, no usred ljeta obavezno je ponijeti topliju jaknu, čvrstu obuću i duge hlače.

Slovenija je idealna destinacija za sve koji traže brzo i jednostavno osvježenje. U sustavu Postojnske jame možete se ukrcati na posebni podzemni vlak koji vas vodi duboko u krški masiv, gdje temperatura ne prelazi deset stupnjeva Celzijevih. U blizini se nalazi i kompleks Škocjanskih jama, gdje se šeta kroz golemi podzemni kanjon s bučnom rijekom i slapovima, uz ugodnih dvanaest stupnjeva. Obje lokacije lako su dostupne automobilom autocestom, parkirališta se nalaze neposredno uz ulaze, a ulaznice je bolje kupiti unaprijed putem interneta.

U austrijskim Alpama skriva se ledeni raj u obliku najveće ledene špilje na svijetu, Eisriesenwelt, u blizini mjesta Werfen. Njezini hodnici dugi su više od 24 kilometra, a unutarnje temperature padaju ispod nule, što omogućuje očuvanje impresivnih ledenih skulptura. Do samog ulaza potrebno je kratko pješačiti uzbrdo nakon vožnje žičarom. Slično ledeno iskustvo nudi i golema ledena špilja Dachstein, smještena iznad poznatog Hallstatta, do koje također vodi žičara iz postaje Obertraun. Za obje austrijske špilje preporučuje se zimska jakna i kapa jer se u njima boravi više od sat vremena u pravoj hladnoći.

Dostupno osvježenje nude i lokacije u Češkoj i Slovačkoj. Slovačka Dobšinská ledena špilja oduševljava monumentalnim ledenim formacijama pod zaštitom UNESCO-a, a do ulaza se stiže dvadesetak minuta pješice poučnom stazom od parkirališta. S češke strane, u Lusatskim planinama na sjevernoj padini Suchý vrch, nalazi se Ledená špilja Naděje. Do nje se najlakše dolazi crvenom planinarskom stazom iz naselja Horní Světlá. Sama unutrašnjost zatvorena je rešetkom iz sigurnosnih razloga, no kroz pukotine izlazi hladan zrak pa se osvježenje može osjetiti već na ulazu.

Zanimljiva iskustva nude i Francuska, Italija te ledeni Island. U Francuskoj možete brodom sići u ponor Gouffre de Padirac ili se diviti šumi siga u špilji Aven Armand. U Italiji će vas oduševiti špilje Grotte di Frasassi i Grotta Gigante, s golemim podzemnim dvoranama i kristalnim formacijama. Pravo arktičko osvježenje usred ljeta moguće je doživjeti i na Islandu, u prirodnim ledenim špiljama ispod vulkana Katla ili u umjetno iskopanim ledenim tunelima ledenjaka Langjökull, no za takve izlete nužan je iskusni vodič i specijalno terensko vozilo.

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