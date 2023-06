Već s prvim ljetnim danima mnogima se budi želja da obuku kupaći i da se zapute na plažu. Međutim, nisu svi ljubitelji uvriježenih društvenih normi. Zato i postoje plaže za one koji vole osjetiti potpunu slobodu. A CNN je objavio listu najboljih nudističkih plaža na svijetu, među kojima se našla i jedna iz Hrvatske.

Top 5 nudističkih plaža

Na prvom mjestu nalazi se Playa Naturista Chihuahua u Urugvaju. Smještena je oko 30 minuta vožnje od Punta del Este i najpoznatija je nudistička plaža u Urugvaju. Gleda na zaljev Portezuelo na obali Atlantika.

Na drugom mjestu je nudistička plaža Nida u Litvi. Hladno Baltičko more možda se ne čini kao najidealnije mjesto za kupanje, ali ovaj prekrasni pojas na dugoj, pješčanoj Kuršskoj prevlaci nudi jedno od najslikovitijih europskih mjesta gdje možete skinuti sve.

Na trećem mjestu našla se Little Palm Beach na otoku Waiheke na Novom Zelandu. Iako je tehnički legalno ići gol na bilo koju plažu u Novom Zelandu, ljudi se obično okupljaju na dobro poznatim mjestima na kojima nije potrebna odjeća, a mjesto na koje najčešće idu je Little Palm Beach na otoku Waiheke.

Dolazak do osamljene obale podrazumijeva 40-60-minutnu vožnju trajektom iz Aucklanda, taksijem ili vožnjom do sjeverne obale otoka, a zatim pješačenje nizbrdo.

Makarska pri samom vrhu

Nudističkoj plaža Nugal, koja se nalazi u neposrednoj blizini jedne od omiljenih ljetnih destinacija mnogih iz regije - Makarske, nalazi se na četvrtom mjestu.

Ova plaža je 2019. godine proglašena trećom najljepšom u Europi prema časopisu European Best Destination. "Okružena strmim liticama i okružena borovom šumom, do ove udaljene plaže na kopnu nasuprot otoka Brača stiže se uskom stazom koja izgleda kao stvorena za koze, a ne za ljude koji traže bijeg bez košulje na Jadran", napisali su i preporučili su da na plažu ponesete deblji ručnik ili ležaljku jer je to šljunčana plaža.

Peto mjesto zauzela je plaža Moshup, Martha's Vineyard u Massachusettsu. Smještena je zapadnom dijelu otoka. Moshup je otvorena besplatno za svakoga tko se želi skinuti, za razliku od Lucy Vincent, privatne nudističke plaže na otoku.