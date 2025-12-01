Ograde izazvale skandal: Proglašeni su najnapučenijom destinacijom na svijetu

Kada razmišljamo o destinacijama koje su preplavljene turistima, obično nam na pamet padaju prepune plaže Španjolske ili grčki otoci u jeku sezone. Međutim, titulu turistički "najnapučenije" zemlje ponijela je jedna kontinentalna država bez izlaza na more – Austrija.

Prema istraživanju koje je 2024. godine proveo portal MoneyTransfers.com, Austrija bilježi najveći broj posjetitelja u odnosu na broj lokalnog stanovništva. Podaci otkrivaju da na svakog stanovnika Austrije dolaze gotovo četiri turista, točnije omjer iznosi jedan prema 3,6.

Iako zemlja broji svega devet milijuna stanovnika, godišnje ugosti oko 32 milijuna međunarodnih posjetitelja. I dok je većina tog prometa koncentrirana u glavnom gradu, koji se s tim brojkama relativno dobro nosi, manja mjesta počinju osjećati teret vlastite popularnosti.

Beč kao magnet za posjetitelje

Glavni grad Austrije i dalje je najsnažniji turistički adut zemlje. Poznat kao "Grad snova", Beč privlači milijune znatiželjnika koji žele istražiti njegovu bogatu povijest i kulturu. Palača Schönbrunn, Bečka državna opera i Prirodoslovni muzej samo su neke od nezaobilaznih atrakcija.

Grad je prepun predivne barokne arhitekture i povijesnih znamenitosti, a nudi i izvrstan noćni život zahvaljujući brojnim barovima i restoranima. Srećom, Beč posjeduje infrastrukturu koja je navikla na prihvat velikog broja ljudi, pa se gužve, iako primjetne, rijetko pretvaraju u kaos.

Međutim, situacija je znatno drugačija u drugim dijelovima zemlje koji postaju sve popularniji, ali nisu opremljeni za toliki priljev ljudi.

Izazovi u idiličnom Hallstattu

Najdrastičniji primjer prekomjernog turizma je Hallstatt, gradić poznat po slikovitim alpskim kućama, vodopadima i rudnicima soli, smješten u podnožju snježnih planinskih vrhova. Ovo mjesto, koje je pod zaštitom UNESCO-a, postalo je globalno poznato zbog glasina da je poslužilo kao inspiracija za kraljevstvo Arendelle u Disneyjevom hitu "Snježno kraljevstvo ('Frozen')".

Ta poveznica s popularnom kulturom dovela je do toga da Hallstatt, mjesto sa svega 800 stanovnika, godišnje posjeti više od milijun turista.

Borba protiv 'selfie turizma'

Prije pandemije, dnevni promet u ovom malom mjestu penjao se do nevjerojatnih 10.000 posjetitelja na dan. Takav pritisak natjerao je gradonačelnika Alexandera Scheutza na drastične mjere, uključujući ograničavanje broja turističkih autobusa i automobila kojima je dopušten ulazak u područje.

Situacija je eskalirala do te mjere da su u jednom trenutku podignute drvene ograde kako bi se zaklonio pogled na jezero – lokaciju koja je postala previše popularna pozadina za selfieje. Cilj je bio obeshrabriti turiste da se zadržavaju na tom mjestu.

Ograde su kasnije uklonjene nakon burnih reakcija na društvenim mrežama. Kako prenosi Mirror, gradonačelnik Scheutz je 2023. godine za lokalne medije izjavio: "Jedino što bi pomoglo jest da točka za fotografiranje više ne bude točka za fotografiranje".

Scheutz je tada naglasio kako bi želio smanjiti broj turista za trećinu, jer infrastruktura malog mjesta jednostavno ne može podnijeti takav pritisak bez narušavanja kvalitete života lokalnog stanovništva. Austrija tako ostaje savršen primjer paradoksa modernog turizma: dok s jedne strane donosi prihod, s druge strane prijeti uništiti upravo onu ljepotu zbog koje gosti i dolaze.

