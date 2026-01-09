Jedinstveno otkriće u morskim dubinama: 'Nikada prije nismo vidjeli nešto slično'

U morskim dubinama tjesnaca Øresund, koji razdvaja Dansku i Švedsku, pomorski arheolozi otkrili su olupinu koja mijenja naše poimanje srednjovjekovne trgovine i brodogradnje. Skriven više od šest stotina godina ispod slojeva pijeska i mulja, na vidjelo je izronio "Svælget 2", najveći i jedan od najočuvanijih trgovačkih brodova tipa koga (cog) ikad pronađen. Ovaj srednjovjekovni "superbrod", koji datira s početka 15. stoljeća, ležao je na dubini od svega trinaest metara, pružajući znanstvenicima dosad neviđen uvid u tehnologiju i život na moru toga doba.

Otkriće se dogodilo tijekom rutinskih istraživanja morskog dna za potrebe izgradnje novog kopenhagenskog okruga Lynetteholm. Arheolozi iz danskog Muzeja vikinških brodova od samog su početka znali da su naišli na nešto izvanredno. Kako su uklanjali naslage, pred njima su se počeli ocrtavati obrisi goleme drvene konstrukcije koja je nadmašila sva njihova očekivanja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Srednjovjekovni div koji je revolucionirao trgovinu

Olupina, nazvana Svælget 2 prema kanalu u kojem je pronađena, impozantnih je dimenzija: dugačka je približno 28 metara, široka devet, a visoka šest metara, s procijenjenom nosivošću od čak 300 tona. Riječ je o tipu broda poznatom kao koga, koji je predstavljao okosnicu pomorske trgovine u kasnom srednjem vijeku. Koge su bile svojevrsni tegljači svoga vremena, dizajnirani za prijevoz masovnog tereta uz minimalan broj članova posade. Njihova pojava u 10. stoljeću revolucionirala je trgovinu jer je omogućila prijevoz svakodnevnih, glomaznih dobara poput drva, soli, cigle i žitarica na velikim udaljenostima.

"Ovo je otkriće prekretnica za pomorsku arheologiju. To je najveća koga za koju znamo, a njezino stanje očuvanosti pruža nam jedinstvenu priliku da razumijemo konstrukciju i život na najvećim trgovačkim brodovima srednjeg vijeka", izjavio je Otto Uldum, voditelj istraživanja iz Muzeja vikinških brodova. Prema njegovim riječima, brod ovakvih kapaciteta nije samo tehnološko čudo, već i opipljiv dokaz o postojanju visoko organiziranog trgovačkog sustava u kojem su trgovci točno znali da za njihovu robu postoji tržište.

Neočekivani uvidi u život na moru

Ono što Svælget 2 čini iznimnim jest nevjerojatna očuvanost struktura koje se inače rijetko pronalaze. Pijesak je zaštitio desnu stranu broda gotovo od kobilice do palube, sačuvavši elemente koji su na drugim olupinama odavno nestali. Među najvažnijim nalazima su ostaci brodske opreme, odnosno konopa i dijelova jarbola.

"Nikada prije nismo vidjeli nešto slično, i to nam daje priliku da kažemo nešto posve novo o tome kako su koge bile opremljene za plovidbu", pojasnio je Uldum.

Arheologe je posebno iznenadilo otkriće ostataka drvene krmene utvrde, takozvanog kaštela. Te su povišene i natkrivene palube dosad bile poznate samo s ilustracija iz tog razdoblja, no ovo je prvi put da su pronađeni njihovi stvarni arheološki dokazi. One su posadi pružale zaklon od vremenskih nepogoda, što je bio značajan napredak u udobnosti u usporedbi s potpuno otvorenim palubama vikinških brodova.

Jednako je fascinantno i otkriće brodske kuhinje izgrađene od otprilike dvije stotine cigli i petnaest crijepova. To je najraniji primjer takve kuhinje pronađen u danskim vodama, a omogućavala je posadi pripremu toplih obroka na otvorenoj vatri. U njezinoj blizini pronađeni su brončani lonci, keramičke zdjele te ostaci ribe i mesa, što svjedoči o zavidnoj razini organizacije i udobnosti na brodu, piše DIVE Magazine.

Međunarodna priča ispričana kroz drvo

Dendrokronološka analiza, odnosno datiranje pomoću godova drveta, otkrila je da je brod izgrađen oko 1410. godine. Građa je potjecala iz dva različita područja: hrastove daske za oplatu stigle su iz Pomeranije (današnja Poljska), dok su rebra broda izrađena od drveta iz Nizozemske. Stručnjaci vjeruju da je brod i izgrađen u Nizozemskoj, gdje je postojalo znanje za izgradnju ovako masivnih plovila, a da je kvalitetna građa uvezena. Ovaj nalaz jasno pokazuje složenost i povezanost tadašnjih trgovačkih i proizvodnih mreža diljem sjeverne Europe.

Iako teret broda nije pronađen, vjerojatno zato što je plutao nakon potonuća, arheolozi su pronašli brojne osobne predmete posade koji daju ljudsku dimenziju ovom otkriću. Pronađeni su češljevi, cipele, oslikane drvene zdjele, pa čak i krunica, predmeti koji pokazuju da su pomorci svoj svakodnevni život s kopna prenosili i na more.

Otkriće olupine Svælget 2 ne mijenja iz temelja povijesne činjenice o srednjovjekovnoj trgovini, ali ih čini opipljivima. Ono potvrđuje da su brodovi doista mogli doseći ovakve monumentalne razmjere i da je tehnologija išla ruku pod ruku s ekonomskim potrebama društva. Dok se dijelovi olupine sada konzerviraju u Nacionalnom muzeju Danske, priča o ovom srednjovjekovnom divu tek je započela i bez sumnje će još dugo plijeniti pažnju znanstvenika i javnosti.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo