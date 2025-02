Produkcija ih šokirala neobičnim potezom, a jedan je tim napravio fatalnu grešku

U svijetu u kojem neprestano napredujemo, istražujemo i osvajamo nove horizonte još uvijek se suočavamo s osnovnim problemima koji pogađaju čovječanstvo. Upravo zato RTL Hrvatska donosi novi društveno odgovoran reality show Hungry Games, spoj realityja i edukativnih kulinarskih izazova koji se od 17. veljače može pratiti na portalima RTL.hr i Net.hr, kao i na YouTube kanalu RTL-a.

Hungry Games gledateljima donosi pet zanimljivih epizoda, a svaka je tematski podijeljena i bavi se različitim aspektima – od ekološkog utjecaja i ekonomskih gubitaka do socijalne nepravde. Gledatelji će kroz epizode dobiti praktične savjete, ali show donosi i snažnu edukativnu poruku kao i obilje zabave.

U drugoj epizodi kandidati, podijeljeni u dva tima Silvija, Olja i Dominik protiv Mislava, Lorene i Nikoline, morali su sami u šumi pronaći skrivene namirnice kako bi tog dana imali što jesti. No to nije bilo sve. Nakon što su pronašli svu hranu morali su odgonetnuti koja je skrivena tema njihova zadatka. Počelo je tako što im je produkcija oduzela 45 posto namirnica koje su pronašli, a od ostalih su morali napraviti sebi jelo. No i tu se još uvijek skrivao važan zadatak koji su morali odgonetnuti.

Naime na svijetu se na godinu 45 posto hrane pretvara u otpad, što znači da i resurse koji su nam potrebni da proizvedemo svu tu hranu bacimo u vjetar, a to je zaista jako puno ekonomskih gubitaka, posebno ako znamo da se oko 733 milijuna ljudi diljem svijeta suočava s glađu, što je potvrdilo izvješće Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda za 2024. godinu.

Nakon šoka koji su doživjeli zbog neočekivanog poteza produkcije kandidati su otišli u kuhinju s preostalim namirnicama. Tim A, u kojem su Silvija, Olja i Dominik, nazvao se tijekom pripreme hrane Sataraši, dok su se članovi tima B, u kojem su Lorena, Mislav i Nikolina nazvali Šumski kuhari.

Svoje su zadatke obavili, pojeli, no jedan je tim ipak napravio fatalnu grešku koja će ih koštati prednosti u idućem zadatku. Tko je bio brži, spretniji i snalažljiviji pogledajte u drugoj epizodi Hungry Gamesa te pokušajte i sami odgonetnuti koja je bila tema ovog zanimljivog zadatka.

