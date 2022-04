U novom serijalu Net.hr produkcije "Pitaj što hoćeš" ugostili smo Darija Marčaca (26) iz Karlovca, influencera kojeg na TikToku prati više od pola milijuna ljudi, koji je odgovarao na vaša pitanja. U ovom serijalu ćemo ugostiti osobe različitih zanimanja, one žigosane od društva, pa i ljude s pričama kojima biste često postavili pitanje, a ne možete. Pratite naše društvene mreže jer ćemo tamo od vas tražiti pitanja koja biste postavili našem idućem gostu.

U nastavku donosimo odgovore koje ste željeli saznati od influencera Darija Marčaca.

NET.HR: Gdje pronalazite inspiraciju?

Dario Marčac: Inspiraciju crpim iz svakodnevnih događaja, prije svega to su stvari koje se meni događaju u životu. Nekad su to i priče od ljudi kojima sam okružen - od prijatelja, obitelji, suradnika ili su u pitanju neke situacije koje se događaju u medijima, to volim prenijeti na TikTok.

NET.HR: Koliko je TikTok promijenio način na koji mladi komuniciraju?

Dario Marčac: TikTok je izmijenio cijelu jednu generaciju. Današnje nove generacije imaju isključivo TikTok i eventualno Snapchat, tako da sve ostale platforme kao što su na primjer Youtube, Facebook, Instagram uopće ne koriste. Mlađe generacije su se preko TikToka naučile prirodnom sadržaju i puno kraćoj pozornosti. Mlađe generacije danas nemaju taj način razmišljanja da mogu pogledati 15, 20 minuta video, već žele odmah konkretno na stvar i to im mora biti prikazano instant.

NET.HR: Koliko vam treba da osmislite i predstavite publici neki TikTok video?

Dario Marčac: To ovisi o samom videu, ima videa koje snimim u par minuta, a to radim tako da upalim TikTok, preko TikToka imam mogućnost snimanja različitih videa, upalim muziku koja je već postavljena, snimim nešto što želim pokazati ili reći. A onda postoje videa koje snimam po cijele dane. To su neki vlogovi ili tome slično. To iziskuje da po cijele dane snimam neke kadrove i na kraju dana onda moram sve editirati, slagati sve u jedan završni video, dodavati voiceover i glazbu.

NET.HR: Studirate li?

Dario Marčac: Studirao sam prije strojarstvo, međutim to ne studiram već par godina. Došao sam do zadnje godine strojarstva i pronašao sam neko zanimanje koje me više privuklo. Krenuo sam u tom smjeru i dvije godine sam se bavio prodajom softwarea i u međuvremenu je došao TikTok. Trenutno je takva situacija u svijetu da toliko se novih stvari pojavljuje da se jednostavno edukacijski dio ne može popratiti toliko brzo na tom nivou. Ja sam u TikToku prepoznao jednu inovaciju i nešto što ima potencijal biti broj jedan društvena mreža na svijetu, tako da se ispostavilo da sam bio u pravu. Praktički, koliko sam investirao (i vrijeme i energiju) i sve resurse koje sam imao, sve se to vraća natrag.

NET.HR: Koliko vaš najgledaniji video ima pregleda?

Dario Marčac: Najgledaniji video je serijal kada sam skakao iz aviona. Imao sam izazov od publike u kojem su me htjeli vidjeti kako odrađujem taj izazov. Sve je odrađeno u kontroliranim uvjetima. Skakao sam s još jednim čovjekom koji je puno puta skočio i na takvim videima zajedno imam oko dva milijuna pregleda.