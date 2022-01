U novom serijalu Net.hr produkcije "Pitaj što hoćeš" ugostili smo Milu Mrvalja (62), bivšeg beskućnika i predsjednika Udruge Fajter, koji je odgovarao na vaša pitanja. U ovom serijalu ćemo ugostiti osobe različitih zanimanja, one žigosane od društva, pa i ljude s pričama kojima biste često postavili pitanje, a ne možete. Pratite naše društvene mreže jer ćemo tamo od vas tražiti pitanja koja biste postavili našem idućem gostu.

U nastavku donosimo odgovore koje ste željeli saznati od bivšeg beskućnika Mile Mrvalja.

NET.HR: Kako osoba postane beskućnik?

Mile Mrvalj: Jednostavan je način kako postati beskućnik. Puno je teže kako izaći iz beskućništva. Većina beskućnika u Hrvatskoj postane beskućnik gubitkom posla ili kreditom. Velika većina, 70 posto, postane beskućnik gubitkom posla, a oko 30 posto njih postane beskućnik zbog kredita ili jamstva. Imao sam svoju likovnu galeriju koju sam otvorio 1997. godine. Podigao sam hipotekarni kredit za tu galeriju. Ona je bankrotirala, uzeli mi stan i tako sam postao beskućnik.

NET.HR: Jeste li bili u braku? Kako je žena reagirala?

Mile Mrvalj: Svim beskućnicima prvo se raspada obitelj. No, ne zamjeram ženi što je donijela takvu odluku. Nije obavezna sa mnom živjeti među štakorima, nije dužna sa mnom skupljati boce po kantama. Ona je zatražila svoj put i svoj život i to je to. Na kraju krajeva, to je moja galerija, ja sam podigao kredit. Ja sam napravio tu juhu i ja sam pojeo tu juhu. Ne želim tjerati nekoga da jede moju juhu koju sam ja napravio.



NET.HR: Zašto mnogi beskućnici teško hodaju i vuku noge?

Mile Mrvalj: Zbog štakora. Da te ne bi ujeo štakor, moraš vezati noge. Štakor ima odličan njuh, ali nema vid. Njega privlače znojne noge pune gljivica. Beskućnici vežu noge plastičnim vrećicama. Zamislite da danima ne skidate tu obuću. Ja nosim 43 broj cipele, a nosio sam cipele 45 broj da bi mi mogla noga stati u te cipele i onda dobiješ ta razna oboljenja i teško hodaš.



NET.HR: Što je prepreka između ulice i zaposlenja?

Mile Mrvalj: Ja beskućnik, a netko me želi zaposliti. Kako da mu ja dođem na posao, a plaća će mi biti tek za mjesec dana. Kako da se ja zaposlim, kako da mu ja dolazim, kako da ispunjavam normu, kako da budem normalan i čist, uredan i u ponovnom radnom elanu tih osam sati?

Sve što nam je ispričao bivši beskućnik Mile Mrvalj pogledajte u videu.