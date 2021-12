U novom serijalu Net.hr produkcije "Pitaj što hoćeš" ugostili smo gostili smo Maju Veljković (26), striptizetu koja je odgovarala na vaša pitanja. U ovom serijalu ćemo ugostiti osobe različitih zanimanja, one žigosane od društva, pa i ljude s pričama kojima biste često postavili pitanje, a ne možete. Pratite naše društvene mreže jer ćemo tamo od vas tražiti pitanja koja biste postavili našem idućem gostu.

U nastavku donosimo odgovore koje ste željeli saznati od striptizete Maje Veljković.

NET.HR: Koje su predrasude posla s kojim se baviš?

Maja: Najčešće predrasude ovog posla su da ste prostituka, ali ih u našem klubu nema. Upoznala sam takve cure, meni su ok. U prostituciju one upadaju zbog droge, ali ne cijenim ih manje radi toga. Ne bavim se prostitucijom, ali tko zna, možda sa 50 godina budem.

NET.HR: Osim napojnica, dobivaš li plaću?

Maja: Zaposlena sam u tom klubu i primam redovnu plaću. Gosti me nekad počaste dobrom napojnicom.

NET.HR: Imaš li zdravstveno i mirovinsko osiguranje?

Maja: Da, poslodavac nam je osigurao i zdravstveno i mirovinsko.

NET.HR: Što sadrži cjenik kluba?

Maja: Stvari koje se nude u klubu su šampanjci koji su za djevojke. Privatan ples je najdalje što se može ići u takvom poslu.

NET.HR: Ima li puno neugodnosti?

Maja: Bilo je neugodnosti u klubu, bude često. Ja se iz toga izvučem jer sam dosta svadljiva.

NET.HR: Dopuštaš li da te muškarci dodiruju?

Maja: Muškarci dosta pokušavaju pipkati. Neke cure to dozvoljavaju, ja to ne dozvoljavam. Završe sa mnom u konfliktu. To je možda pogrešan posao za mene radi toga.

NET.HR: Kako na odabir posla reagiraju prijatelji?

Maja: Prijatelji me u potpunosti prihvaćaju zbog posla. Prihvaćaju moj posao. Najveća podrška je od mame i bake.

NET.HR: Znaš li motati sarmu?

Maja: Znam motat sarmu jer to nije neka nauka, logično.

