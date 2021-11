U novom serijalu Net.hr produkcije ''Pitaj što hoćeš" ugostili smo don Mihovila Kurkuta, svećenika salezijanca koji je odgovarao na vaša pitanja. U ovom serijalu ćemo ugostiti osobe različitih zanimanja, one žigosane od društva, pa i ljude s pričama kojima biste često postavili pitanje, a ne možete. Pratite naše društvene mreže jer ćemo tamo od vas tražiti pitanja koja biste postavili našem idućem gostu.

U nastavku donosimo odgovore koje ste željeli saznati od salezinaca Mihovila Kurkuta.

NET.HR: Zašto ubojicama Bog prašta grijehe?

Don Mihovil Kurkut: Po našoj ljudskoj logici, slažem se, tu nešto škripi. Rekli bismo da to nije fer. Ako je netko napravio nešto što je zlo, onda on to po ljudskim zakonima, pa i po Božjim zakonima, mora platiti. Međutim, ovdje se ne radi o našoj logici, radi se o Božjoj logici. Božja logika je da Bog želi svakome oprostiti.

Bog isto tako traži jednu određenu pravednost. Znači, ako sam ja nekoga povrijedio, da ja to nekako ispravim, da to vratim na neki način. Ako je netko pogriješio, počinio ubojstvo, njemu se treba suditi i treba ići u zatvor. To je jasno, ali to ne znači da mu se ne može oprostiti. Bog je taj koji želi uvijek oprostiti, što ne znači da "će proći i reći: Ma nema veze što si to napravio". Ljudski gledajući, to zvuči jako nepravedno, ali božanski gledajući, po ljubavi gledajući, to apsolutno ima smisla jer one koje volim ja bih uvijek htio spasiti.

NET.HR: Činimo li grijeh ako koristimo perilicu za suđe nedjeljom?

Don Mihovil Kurkut: Ja mislim da ne. Zašto? Radi perilica, radi aparat, nisam ja taj koji radim. Mi katolici, kršćani nismo kao Židovi. Oni se drže jako tih detalja. Kad je šabat, kad je subota u Židova, liftovi voze sami. Židov ne može zvati lift. U njih zakoni su puno, puno bitniji. Njima je jako važno da se drže točno onoga što piše u zakonu. Kod nas kršćana nije tako. Mi imamo jedan zakon, a to je Kristov zakon ljubavi. To znači da stavljamo na prvo mjesto Boga i naše bližnje, a onda sve ostalo ide nakon toga. Bitno je da taj dan slavim Gospodina, da se odmaram, da stavim na prvo mjesto osobe, a ne posao, interes i zaradu. Možda je to smisao tog pravila.

NET.HR: Idu li životinje u raj?

Don Mihovil Kurkut: Tu moram mnoge razočarati. Životinje ne idu u raj. Zašto? Zato što su životinje stvorenja koja nemaju razum i nemaju slobodnu volju. Iako su neke životinje jako inteligentne i jako intuitivne, one nemaju svoju slobodnu volju i nemaju mogućnost odlučivanja. Zato Crkva smatra da životinje nemaju besmrtnu dušu i ne mogu ići u raj. Što je raj? Raj je jedno mjesto gdje će ti biti dobro. Pitali su jednom jednog starog župnika: "A hoće li biti moja mačka u tom raju jer ja želim biti s njom?". "Pa, ako to znači da će ti biti dobro, bit će i ona s tobom. Kad nekoga voliš, kad si u raju, dubokoj ljubavi, neće ti ništa trebati. Sve ono što ti treba bit će s tobom, pa možda i mačka.