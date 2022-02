U serijalu Net.hr produkcije "Pitaj što hoćeš" ugostili smo bivšeg logoraša Davora Ančića iz Siska, predsjednika Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora za Sisačko-moslavačku županiju, koji je odgovarao na vaša pitanja. U ovom serijalu ćemo ugostiti osobe različitih zanimanja, one žigosane od društva, pa i ljude s pričama kojima biste često postavili pitanje, a ne možete. Pratite naše društvene mreže jer ćemo tamo od vas tražiti pitanja koja biste postavili našem idućem gostu.

U nastavku donosimo odgovore koje ste željeli saznati od bivšeg logoraša Davora Ančića.

NET.HR: Opišite nam jedan dan u logoru.

Davor: Ujutro u šest sati dobijete hranu. Na wc se ide u koloni. Glave dolje, ruke na leđa. Nema gledanja okolo, gledate u pod, jedan za drugim. Kao stoka. U wc-u obavite nuždu, vratite se nazad u sobu. Tu vas zaključuju, osim ako ste u samici. Mene su držali u samici 17 dana na -17 Celzijevih stupnjeva bez prozora, bez ičeg. 17 dana nisam skinuo jaknu sa sebe. Kada zaštitari uđu u samicu, vi morate kod kreveta stajati mirno, glavu dolje, ruke na leđa. Ako vas ne nađu u tom stavu, oni vas naprije prebiju i takvog vas ostave i odu. Drugu noć isto.

Oni su znali doći u 1 sat ujutro, u 2 sata ujutro, u 3 sata, kako se kome prohtije. I kako da ja sad spavam. Jedno oko gleda, drugo uho sluša. Kad čujete da se vrata otvaraju vi se automatski morate ustati, stati u stav. Glavu dolje, ruke na leđa. Ako vas ne zateknu takvog, vi dobijete batina. Ujutro vam donesu doručak i kažu vam: "Jedi ustašo". Dobivali smo makarone, čušpajz i to vam bace na pod. Dolazili su i ljudi u vojnim odarama pa vas ispitivaju zašto ovo, zašto ono. Bili su i kod mene u kući gledati imam li radio stanicu. To je sve bio dio njihovog progona. Ispitivali su me za stvari o kojima ja nisam imao pojma. Tad sam imao 18 godina.

NET.HR: S čime su vas stažari hranili?

Davor: Kuha se grah. Vojska pograbi grah i meso, a vama što ostane. Šnitu kruha, dobivali smo takozvani bućukuriš. Za doručak smo dobivali paštetu i šalicu čaja. Za večeru šnitu pekmeza i šalicu čaja.

NET.HR: Kako ste se oporavili, jeste li tražili pomoć?

Davor: Oporavak traje i danas. Ja to zaboraviti ne mogu. Imam PTSP, trajni invaliditet 60 posto, uz to sam ranjavan u glavu. Pucali su mi u auto, ranjen sam bio. Posljedice osjećam i dan danas. Imam 50 godina i sve dolazi na naplatu, u zdravstvenom smislu. Pojavljuju se novi problemi koje kad sam bio mlađi nisam osjećao.

