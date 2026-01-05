Prebrodite siječanjsku letargiju: Nekoliko savjeta za vraćanje energije nakon blagdana

Blagdanska euforija je splasnula, neki su jelke i božićne ukrase već spremili, a ispred nas su tjedni u kojima dani ostaju kratki i hladni. Mnogima siječanj donosi osjećaj iscrpljenosti i melankolije, svojevrsni emocionalni mamurluk nakon intenzivnog prosinca. Ovaj fenomen, poznat kao "siječanjski blues" ili postblagdanska depresija, nije samo mit, već stvarni izazov s kojim se suočavaju milijuni ljudi.

Povratak u rutinu, financijski pritisak nakon blagdanske potrošnje i manjak sunčeve svjetlosti stvaraju savršene preduvjete za pad raspoloženja. Ipak, uz nekoliko svjesnih koraka, moguće je prebroditi ovo razdoblje i započeti godinu s novom energijom.

Što se krije iza siječanjske melankolije?

Iako koncept "Plavog ponedjeljka", navodno najdepresivnijeg dana u godini koji pada na treći ponedjeljak u siječnju, nema znanstvenu podlogu, on simbolički sažima sve ono što ovaj mjesec čini teškim. Nakon tjedana ispunjenih druženjima s najmilijima, slavljem i uzbuđenjem, nagli prekid društvenih aktivnosti može dovesti do pada dopamina, hormona sreće, što uzrokuje osjetnu promjenu raspoloženja. Stres nakon blagdana pojačava se i zbog financijskih briga, jer se mnogi suočavaju s dugovima nastalima zbog kupovine darova i putovanja.

Dodatni teret predstavljaju i novogodišnje odluke. Često si postavljamo preambiciozne ciljeve, a kada sredinom siječnja shvatimo da ih se ne pridržavamo, javljaju se osjećaji krivnje i neuspjeha. Na sve to nadovezuje se i utjecaj prirode. Manjak sunčeve svjetlosti remeti proizvodnju serotonina, ključnog za regulaciju raspoloženja, te melatonina, hormona spavanja, što rezultira umorom i bezvoljnošću. Za neke, ovi simptomi mogu biti znak sezonskog afektivnog poremećaja (SAP), kliničkog oblika depresije koji zahtijeva stručnu pomoć.

Postupni povratak u svakodnevicu

Nakon opuštenih blagdanskih dana, nagli skok u poslovne obveze može biti pravi šok za organizam. Umjesto da prvog radnog dana uronite u najzahtjevnije zadatke, dopustite si period prilagodbe. Ako ste putovali, pokušajte se vratiti kući dan ili dva prije početka posla kako biste se odmorili i pripremili. Prvi tjedan isplanirajte tako da, ako možete, izbjegnete važne sastanke i preveliku količinu obveza. Organizacija radnog stola i izrada popisa prioriteta pomoći će vam da se osjećate kao da imate kontrolu nad situacijom, umjesto da vas ona preplavi. Važno je dati si dopuštenje za odmor i punjenje baterija. Tijelo i um trebaju vrijeme za oporavak od blagdanskog kaosa, a usporavanje će vam omogućiti da novu godinu započnete s više energije i bistrine.

Pokrenite tijelo i osnažite um

Jedan od najučinkovitijih načina borbe protiv zimske letargije jest tjelesna aktivnost. Vježbanje potiče lučenje endorfina, prirodnog antidepresiva, i poboljšava raspoloženje. Ne morate se odmah upisati u teretanu; već i trideset minuta brze šetnje dnevno može učiniti ogromnu razliku. Iskoristite sunčane zimske dane za boravak na otvorenom. Prirodno svjetlo ne samo da popravlja raspoloženje, već i pomaže tijelu da proizvede prijeko potreban vitamin D.

Foto: Imago/imago Stock&people/profimedia

Jednako je važna i prehrana. Nakon blagdanskog pretjerivanja, tijelu je potreban oporavak. Usredotočite se na uravnotežene obroke bogate voćem, povrćem i proteinima. Hrana bogata triptofanom, poput jaja, sira, lososa i piletine, može prirodno podići razinu serotonina. Također, uspostavljanje redovitog ritma spavanja ključno je za vraćanje energije i stabilizaciju raspoloženja. Pokušajte ići na spavanje i buditi se u isto vrijeme svakog dana.

Mali rituali za veliko zadovoljstvo

Siječanj ne mora biti mjesec kojeg samo treba preživjeti. Planiranje malih, ugodnih aktivnosti kojima ćete se veseliti može vam vratiti osjećaj svrhe i uzbuđenja. To ne mora biti ništa veliko: dogovorite kavu s prijateljem, posvetite večer čitanju knjige uz šalicu toplog čaja ili započnite s novim hobijem. Održavanje društvenih veza iznimno je važno, jer osjećaj izoliranosti može produbiti postblagdansku tugu. Jednostavan telefonski poziv ili poruka dragoj osobi može značiti mnogo, kako vama, tako i njima. Postavite si male, ostvarive ciljeve umjesto velikih novogodišnjih rezolucija i slavite svaki mali uspjeh. To će vam pomoći da zadržite motivaciju i osjećaj postignuća.

Foto: Arda Savaşcıoğulları/alamy/profimedia

Osjećaji tuge i iscrpljenosti u siječnju su normalna i uglavnom prolazna pojava. Prihvaćanje tih emocija, bez osuđivanja samog sebe, prvi je korak prema njihovom prevladavanju. Uvođenjem malih, ali dosljednih promjena u svoju rutinu možete znatno utjecati na svoje mentalno i fizičko stanje. No, ako se osjećaj beznađa, tuge i nedostatka energije nastavi tjednima i značajno ometa vaše svakodnevno funkcioniranje, ne ustručavajte se potražiti stručnu pomoć. Ponekad je podrška stručnjaka ključna za povratak u ravnotežu.