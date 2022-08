Varaždinska influencerica i "friško" diplomirana liječnica Petra Meštrić jedna je od onih žena koja svojom pojavom ljude ostavi bez daha. Petru su mediji prozvali "najzgodnijom liječnicom" u Hrvatskoj. Ističe kako joj ta titula laska. No, ova svestrana mlada djevojka je puno više od lijepog lica i skladnog tijela. Završila je Medicinski fakultet, no priznaje da je oduvijek htjela biti glumica.

Izvor: Petra Meštrić

"Kao dijete htjela sam biti glumica ili općenito neka javna osoba. Želja za glumom me držala dosta dugo te mi je to bio i jedan od izbora kod upisa na fakultet", rekla je Petra za Net.hr.

Petra kaže da joj je studiranje na Medicinskom fakulteu bilo jako teško i stresno, no nije odustajala.

"Misao vodilja dok sam studirala, a i općenito kroz život mi je bila da se trebam posvetiti onome što trenutno radim, odraditi to što bolje, a naravno, ne zanemariti ni ostale svoje ciljeve i prioritete. Budući da nisam fakultet upisala odmah nakon srednje škole, već nakon kraće pauze u kojoj sam pokusavala upisati Akademiju, bilo mi je jako teško prilagoditi se na nove obaveze i taj tempo. Ali brzo sam sve to pohvatala. Drago mi je što sam imala prilike učiti od jako kvalitetnih profesora, najvećih stručnjaka u svom poslu, a i tokom studiranja stekla sam jako lijepa prijateljstva baš na fakultetu", rekla je.

Zahtjevan studij

Za neke ispite na fakultetu je učila svega nekoliko dana, no glavobolju su joj zadavali predmeti poput infektologije, anatomije, patologije i farmakologije. Kaže da su joj roditelji pokrivali 99 posto troškova studiranja, no unatoč tome, Petra je radila kao hostesa od svoje 16 godine i uz to je vodila i svoj Instagram profil.

"Mnogi ljudi me pitaju kako sam uspjela toliko vremena posvetiti Instagramu uz ovako zahtjevan studij, a moja tajna je ova: Reducirala sam nepotrebno gubljenje vremena na minimum. Rijetko me se može vidjeti da sjedim satima na kavi, a s prijateljima uglavnom ručam/večeram, pomažem im u obavljanju nekih njihovih obaveza ili oni pomažu meni. Fimove i serije gotovo i ne gledam. Mogla sam učiti svugdje -u autu na parkingu, prije studentskog posla, u krevetu prije spavanja, u pauzama na fakultetu…", kazala je.

Petra za sebe tvrdi da je tip osobe koja jako cijeni svoj novac. Radeći kao hostesa, morala je odrađivati i dnevne i noćne promocije. Neispunjena želja joj je da vozi taksi, a neko kratko vrijeme je radila i kao konobarica.

Cijeni svoj novac

Kad je Petra obznanila svojim roditeljima da je upisala Medicinski fakultet, sreći nije bilo kraja.

"Bili su jako sretni i ponosni jer je to bila i njihova velika želja. Moji roditelji znaju kakav sam tip osobe, da imam puno interesa i da sam jako tvrdoglava i uporna. Njima je bilo najvažnije da završim fakultet i imam svoje zanimanje. Trenutno me podržavaju da odmorim malo i isprobam još neke mogucnosti, ali oni bi voljeli da se zaposlim u struci. Ukoliko i odaberem neki drugi put, koji nije medicina, vjerujem da će me podržati jer je njima samo bitno da budem sretna, uspješna i financijski stabilna što god da radila", kaže Petra.

No, ona još uvijek pati za glumom.

"U budućnosti bi se voljela baviti nekim javnom poslom. Patim za glumom, mojom neostvarenom željom te bi se voljela ostvariti i u tom području, privlači me i voditeljski posao… Jako dobro mi ide s Instagramom, tu se može odlično zaraditi, pa ću probati ostati fokusirana i na to. Odlične su i nove platforme poput Tik Toka", kazala je i nadodala da hostesiranje planira smanjiti nakon ljeta, ali ne planira u potpunosti prestati s tim. Možda će, kako kaže, nastaviti hostesirati vikendima.

I dalje pati za glumom

Hostesiranje za Petru je kao izlazak vani. Kaže da posao nije naporan i ne traje dugo, tako da tijekom dana ima vremena za druge obaveze. Mladim curama koje tek kreću s hostesiranjem, Petra je poručila: "Odličan je za djevojke koje žele steći samopouzdanje, izvježbati komunikacijske vještine, riješiti se sramežljivosti…zarada je solidna. Ja osobno ne vidim mane ovog posla, što ne znaći da ih nema. Mislim da je najvažnije imati kvalitetnu agenciju iza sebe i raditi sa provjerenim klubovima", savjetovala je.

Na pitanje "što radi kada ne radi", Petra odgovara: "Ja uvijek radim (smijeh)!"

"Znam da čudno zvuči, ali uvijek se trudim ostvariti nove poslovne prilike i suradnje. Ipak, u ovo malo slobodnog vremena volim odlaziti na ručkove i večere sa svojim prijateljima, voziti se automobilom, odlaziti u shopping, komunicirati sa svojom obitelji, putovati, a u posljednjih pola godine redovito posjećujem teretanu. A da se ne lažemo -svaki slobodan trenutak provodim na instagramu", kaže. Društvene mreže prati, kako kaže, svaki dan i to po cijeli dan.

Zaradom na Instagramu je financirala studij u Rijeci

"Društvene mreže su zadnja stvar koju pogledam prije nego što zaspim i prva stvar nakon što otvorim oči. Ne pijem, ne pušim, ne konzumiram droge, drugih poroka osim društvenih mreža nemam", istaknula je. Otkrila je da joj je prethodni Instagram profil hakiran prije godinu dana, a na njemu ju je tada pratilo preko 100 tisuća ljudi. Na novom profilu je prati skoro 40 tisuća ljudi.

Na pitanje je li njezino srce slobodno ili zauzeto, Petra odgovara:

"Ja sam jako zahtjevna po pitanju muškaraca i ne znam točno opisati što tražim u muškarcu, ali znam to prepoznati kad vidim. Kod muškarca mi je bitno da je gentleman, ostvaren, ambiciozan i uspješan, da mi pruža podršku i sigurnost. Ja sam perfekcionist u svemu što radim i da samim tim uz mene mora biti snažan, ambiciozan, ostvaren i pažljiv muškarac. Na takav način jedino vidim da veza može rasti i jedino sa takvim čovjekom vidim sebe sretnu. Isto tako je plus da voli automobile jer ih ja obožavam! A da li je neki već uspio to ću zadržati za sebe….Možda, tko zna?", zaključila je Petra.