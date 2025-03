Mnogi ponavljaju ovu grešku kod pranja rublja: Traje puno duže nego što bi trebalo

Možda vam se čini da je vaša perilica rublja sporija nego što bi trebala biti, a to je često rezultat jednostavnih grešaka koje pravite prilikom pranja rublja.

Stručnjak za popravke uređaja Ian Palmer-Smith objašnjava da perilice ponekad rade duže nego što bi trebale kako bi ispravile te pogreške i osigurale da rublje bude temeljito oprano, piše New York Post.

Tri greške kod pranja rublja

Jedna od najčešćih grešaka je stavljanje previše deterdženta u perilicu jer mnogi misle da će tako odjeća biti čišća i mirisnija. Iako to možda zvuči logično, zapravo uzrokuje da perilica mora raditi duže kako bi isprala višak deterdženta. Kad ima previše deterdženta to znači da perilica treba više vremena za okretanje i ispiranje ostataka deterdženta i vode, što produžuje cijeli ciklus pranja.

Drugi razlog je pretrpavanje perilice. Ako rublje nije pravilno raspoređeno u perilici, to može dovesti do neravnoteže u radu uređaja.

"S obzirom na to da su modernije perilice sofisticiranije, mogu prepoznati ako je opterećenje nije uravnoteženo, a ako jest, to često dovodi do dodatnog vremena koje se dodaje ciklusu. Ovo je vrlo jednostavna greška koju možete izbjeći ravnomjernim raspoređivanjem rublja u bubnju", poručio je Palmer-Smith.

Treći razlog zbog kojeg vam se ciklus pranja čini beskonačno dugim nastaje kada dopustite da vam se rublje nakupi i želite sve oprati u jednom ciklusu i ponovno dolazi do pretrpavanja perilice rublja.

Stručnjak za uređaje objasnio je da perilice ne bi trebale biti potpuno pune.

"Ako stavljate previše teške odjeće u jedan ciklus, na primjer puno debelih majica s kapuljačom i ručnika, to može opteretiti perilicu jer se ona teško okreće na optimalnoj postavci. Nikada nemojte puniti perilicu više od 80 posto, trebali biste moći vidjeti bubanj", savjetuje Palmer-Smith.

