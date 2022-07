Vježbe kod kuće koje uključuju sklekove, čučnjeve i trbušnjake svi smo barem jednom isprobali. Pritom smo se zasigurno pitali koliko je vremena potrebno da se počnu vidjeti rezultati? Jesu li trbušnjaci toliko učinkoviti? Jenn Sinrich prihvatila je izazov "50 trbušnjaka dnevno" i saznala odgovor, piše Women's Health.

Prije početka samog izazova, konzultirala se s fitness trenerima te ih upitala što može očekivati nakon mjesec dana svakodnevnog izvođenja trbušnjaka. Stručnjaci su se složili: trideset dana nije dovoljno vremena za dobivanje “pločica”. Čak i ako napravite duplo više od planiranog, zaboravite "pločice". Ono što možete očekivati su promjene na psihološkoj razini, više nego one na fizičkoj. Ben Boudro,vlasnik fitness centra rekao je da postoje mnogo bolje vježbe za trbušne mišiće od običnih starih trbušnjaka.

Jenn je vježbe izvodila na prostirci za jogu te kako kaže nije imala problem sa samim trbušnjacima toliko koliko sa samim izgovorima i često si je govorila: “Cijeli dan sam radila, zaslužujem pauzu" ili "Prerano sam se probudila jutros i umorna sam" ili "Ali vikend je!" Međutim, suprug joj je bio velika podrška te je sve svoje trbušnjake, bez obzira na izgovore, uvijek izvršila. “Zaista sam osjećala definiciju i snagu u gornjem dijelu abdomena, međutim vidjela sam samo sitna poboljšanja u svom izgledu”, rekla je Jenn.

Bez obzira na to što je svakodnevno vježbala, dijete se nije držala.

"Budući da se nisam držala dijete, to je značilo da ponedjeljkom imamo večere u kasnim noćnim satima. No, ono što sam primijetila je snažna razlika u energiji u dane kada sam jela junk food i one dane kada sam ipak pazila što unosim u organizam.” Sve u svemu, Jenn je zadovoljna samom sobom. “Mislim da ovo nije nešto što bih preporučila onima koji ciljaju na pločice, ali ako želite sebi dokazati da možete biti disciplinirani, probajte", rekla je.