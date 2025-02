Stručnjak za automobile upozorio vozače: 'Nikada nemojte ovako točiti gorivo'

Stručnjak za automobile, Brian Reider, koji na YouTube kanalu Regular Car Reviews testira širok spektar novih i klasičnih modela automobila te dijeli savjete kako bi pomogao pratiteljima da izbjegnu skupe popravke, upozorio je vozače na čestu grešku koja se događa prilikom točenja goriva.

U objavljenom videu, Brian savjetuje vozačima da prestanu dodavati gorivo u svoj rezervoar nakon što okidač pumpe "klikne" jer nastavak točenja može uzrokovati probleme, piše Express.

Upozorio na grešku koju mnogi vozači rade

"Nikad nemojte ovako točiti gorivo u auto. Ako prilikom točenja čujete klik, odmah stanite. Nemojte dodavati još", rekao je Brian i objasnio: "Tako zapravo ulijevate gorivo u vrat rezervoara, a to nije dobro. Nemojte to raditi. Vaš poklopac rezervoara ima ventilaciju. To je mali ventilacijski otvor, a dolje je mali drenažni otvor. Ako prepunite, ometate ventilaciju spremnika goriva."

Kada točite gorivo u automobil, gotovo uvijek ćete primijetiti da pumpa "klikne" kada je gorivo doseglo najveću preporučenu razinu u spremniku. U tom trenutku, vozači ne bi smjeli dodavati još malo goriva jer bi ono moglo ostati u vratima rezervoara, što može dovesti do zagrijavanja i širenja goriva – što zauzvrat može rezultirati time da višak goriva uđe u filter kabine za aktivni ugljen. Ako dođe do tog problema, mogu se pojaviti različiti problemi, uključujući poteškoće pri pokretanju motora, povećanu emisiju štetnih plinova i aktiviranje lampice "provjeri motor".

Brian je istaknuo da problemi koje uzrokuje takva loša navika svakako nadmašuju bilo kakve koristi koje vozači misle da dobivaju od dodatnog goriva.

Foto: Shutterstock

Koliko je količinski dozvoljeno točiti gorivo?

"Osim toga, ako imate starije vozilo, koliko vam stvarno pridonosi nešto dodatnog goriva? Na cesti ćete samo imati problema za nekih pola kilometra dodatnog dometa", naglasio je.

Umjesto toga, stručnjak preporučuje vozačima da uvijek toče samo onoliko goriva koliko je potrebno i da redovito paze na nadopunjavanje goriva kad god je to potrebno. Međutim, iako vozači mogu oštetiti automobil prekomjernim točenjem goriva, mnogi stručnjaci upozoravaju da slični problemi mogu nastati i ako vozači ne toče dovoljno goriva.

Oni koji uvijek voze automobile na "rezervi" točenjem samo nekoliko litara svaki put kad posjete benzinsku postaju, riskiraju oštećenje pumpe za gorivo, koja je obično hladna jer je okružena tekućinom. Ako dođe do kvara zbog pregrijavanja, motor će brzo početi gubiti snagu ili će se ugasiti, a na kraju će i potpuno otkazati jer gorivo neće dolaziti do pogonskog sustava.

