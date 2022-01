U novoj epizodi Bongosa nastavljamo razgovor s Dorom Perši, suosnivačicom udruge Indigo. Osvrnule smo se na izazove volontiranja, predrasude o opasnima pasminama, ali i na psa koji je obilježio udrugu, a danas traži drogu u američkoj policijsko-obavještajnoj agenciji.

“Voditi udrugu nije samo baviti se pesekima. Bila bih najsretnija na svijetu da me netko pusti na ovaj teren, uzme mi mobitel i to je to. To je jako mali dio. Nitko od nas nije plaćen, morate paziti na volontere, a s druge strane da su sve potrebe zadovoljene. Ne znam je li bih mogla spavati da znam da svi psi nisu pušteni van”, kaže i objašnjava zašto je važno upoznati psa te posvetiti se treninzima.

“To je zapravo sve. Mene kad pitaju koji je problem s psima. Nema ga, problem su ljudi. Kad se malo dublje uđe u tu cijelu priču, onda to nije samo priča tog čovjeka i psa, to je priča tog čovjeka i odnosa prema životu općenito”, smatra jer kroz višegodišnji rad susrela se s brojnim situacijama u kojima vlasnici napuštaju ljubimce: “To je živo biće. Kako možeš nakon 10 godina ostaviti to živo biće jer je npr. oslijepilo? Kakve to veze ima sa psima?".

Mijenja se svijest društva o životinjama

U prethodnoj epizodi Bongosa vidjeli ste priču o Tysonu, osmogodišnjem staford terijeru koji je ostavljen kad je oslijepio. U međuvremenu je dočekao svoj privremeni smještaj. I dok brojna pitanja o odnosu prema kućnim ljubimcima ostaju neodgovorena, u Indigu žele poboljšati život psima onoliko koliko mogu. Zato pomno biraju vlasnike, a složili su se da je zadnjih godina porastao senzibilitet društva oko brige za životinje.

S druge strane, Dora smatra da su psi postali popularni. Ponajviše za to krivi društvene mreže jer “peseki su in” te nadodaje: “Apsolutno se slažem da se promijenila svijest. Puno više se priča o njima, ali to što se počelo raditi s njima, zbog toga nisam sigurna da ide u pozitivnom smjeru. Jedna krajnost se dogodila. Naravno, to je opet iz Amerike krenulo, da se psa više ne smije krivo pogledati. Danas se spominje jedan pojam – separacijska anksioznost. Vratit ću se na početak ovog razgovora – problem je čovjek”.

Postoje li opasne pasmine?

Kad govorimo o tome kako se slažu psi sa psima, psi s ljudima, u posljednje vrijeme često se govori o tzv. opasnim pasminama. No postoje li uistinu opasne pasmine ili pasmina to ne može odrediti? Dora je sigurna: “Apsolutno ne. Ne znam otkud ljudima ta ideja da postoje opasne pasmine. Nemojmo se lagati, opasan pas postoji, ali ne opasna pasmina”.

Kao primjer psa koji se nalazi u Pravilniku o opasnim psima, navela je tornjaka. “Tornjak je pasmina stvarana da čuva stoku, da čuva ovce negdje na planini, da se nitko ne može približiti. To je svrha te pasmine. Što jedan šarplaninac ili tornjak ima raditi u centru grada u stanu? I onda ćemo se čuditi ako taj pas napadne? Neću se tome čuditi jer tim psima tamo nije mjesto”, kaže.

"Mi ne možemo spasiti sve pse ovog svijeta. Naučile smo gdje su naše granice i tu radimo najbolje što možemo. I ja ću radije kvalitetno udomiti deset pasa i na svakog udomitelja potrošiti sate ako treba, da budem sigurna kad je taj pas udomljen da je to - to".

Magični traga za drogom u DEA-i

Jedan od pasa koji je obilježio Indigo bio je Magični. Preudomljen je oko četiri puta jer se većina vlasnika nije mogla s njime nositi. Njegov karakter i radoznalost dobili su potvrdu kad je dom pronašao u američkoj agenciji za borbu protiv trgovine drogom (DEA). Tako se danas bavi suzbijanjem kriminaliteta te razotkrivanjem narkotika.

“Jednu emisiju bismo mogli napisati o tom cijelom leglu. Mislim da smo im malo zapečatili sudbinu. To je bilo cijeli leglo, mi smo ih nazvali MI6. To je tako ispalo da je Magični završio u DEA-i. On nam je zapravo na tajnom zadatku i otkriva drogu. Živi sa svojim vodičem, mi smo mu uspjele naći tu jednu opciju gdje će on moći pokazati sve što on je, a opet da ima svog čovjeka", prepričava nam Dora.

“Njima je to igra, tražili oni lopticu na terenu, KONG ili drogu. Mislim da smo im omogućili najbolje što su oni mogli dobiti. Magični kad je otišao, meni je srce puklo, on je jedan od tih pasa koji su obilježli Indigo, ali to je bilo ono što je najbolje za njega. Mi nismo tu zbog sebe, nismo tu zbog ljudi, mi smo ovdje zbog njih i na nama je omogućiti im ono najbolje što oni mogu dobiti”, a da im to uspjeva, sve sretno udomljene njuškice i više bi se nego složile.

Cijelu priču pogledajte u videu!