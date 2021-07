Poskok je najotrovnija zmija u Europi. Njegovi mladi imaju otrovne zube te mogu zadati opasan ugriz. Otrov poskoka djeluje tako da zgrušava krv i izaziva šok kod žrtve, piše Zoo.hr.

Za čovjeka je doza od 25 do 40 miligrama otrova smrtonosna. Ne zna se koliki je točno životni vijek poskoka, a u zoološkom vrtu mogu živjeti do 22 godine. Mogu se prepoznati po boji tijela koja može biti od sive, žute do smeđe boje s cik-cak prugom po sredini leđa. Imaju trokutastu plosnatu glavu i roščić na vrhu njuške.

Dužina tijela poskoka iznosi od 65 do 90 cm. Spada u razred gmazova i porodicu ljutica. Ova zmija obitava po kamenitim i suhim staništima, otvorenim šumama, padinama planina, kultiviranim vrtovima i vinogradima.

Ativan je noću

Poskok se u prirodi hrani glodavcima, malim pticama i gmazovima, a u zoološkom vrtu miševima. On se razmnožava od kraja travnja do početka svibnja. Ženka od rujna do listopada okoti od četiri do 15 mladih.

Poskoci su ovoviviparna vrsta, što znači da se njihovi mladi razvijaju u jajetu unutar majke, no odmah po izlasku iz njena tijela probiju opnu jajeta.

Poskok je uglavnom aktivan noću kada lovi. On ubija plijen otrovom i zatim ga cijelog guta. Često se penje i na drveće i tu hvata ptice. Poskok dane provodi odmarajući se i probavljajući hranu. Zimi hibernira u hladnijim krajevima.