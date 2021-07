Nesretni 25-godišnjak obratio se Deidri Sanders, savjetnici za seks i veze britanskog The Suna, jer ga muči veličina "muškosti".

"Sram me mog malog penisa. Čak mi se i medicinska sestra nedavno podsmjehivala. Oduvijek je bio mali. Dok sam bio tinejdžer, roditelji su me pokušali uvjeriti da će s vremenom narasti, no još uvijek ima samo pet centimetara", napisao je mladić.

Dodao je kako mu penis u erekciji ima 17 centimetara, no rijetko kada je uzbuđen.

"Prije mjesec dana tijekom sistematskog skinuo sam bokserice, a medicinska sestra se zacerekala. Vidio sam razočaranje na licu bivših djevojki kada bi shvatile da je to sve čime raspolažem. Mogu li išta učiniti?", upitao je čitatelj savjetnicu.

Nema razloga za brigu?

Deidre ga je pokušala uvjeriti da se medicinska sestra smijala nečemu što nije vezano uz njegov penis. "Međutim, ponijela se neprofesionalno jer ti nije objasnila čemu se smijala pa nije ni čudo što si bio nervozan", dodala je.

Pokušala ga je uvjeriti da njegovih pet centimetara "u mirovanju" zapravo spada u normu, dok mu je penis u erekciji čak veći od prosjeka koji iznosi 13 centimetara.

"Ako se mučiš s erekcijom, porazgovaraj s liječnicima. Oni će utvrditi postoji li neki prikriveni razlog za to", zaključila je savjetnica.