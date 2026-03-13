Misterij star više od 500 godina: Tajnu Vitruvijeva čovjeka razriješio je - stomatolog?

Leonardo da Vinci, poznati talijanski umjetnik koji je naslikao Mona Lisu, imao je sofisticirano geometrijsko razumijevanje daleko ispred svog vremena.

Da bi nacrtao Vitruvijevog čovjeka 1490. godine – ilustraciju 'idealnog' ljudskog tijela – renesansni umjetnik se možda oslanjao na matematički omjer koji nije formalno utvrđen sve do 19. stoljeća. To je jedna od najikoničnijih slika svih vremena, a ipak više od 500 godina nitko nije mogao dešifrirati zašto je da Vinci odabrao tako specifične proporcije ruku i nogu.

Kako je otkriveno u radu objavljenom krajem prošle godine, londonski stomatolog smatra da je napokon riješio misterij.

Rory Mac Sweeney tvrdi da je pronašao ključni detalj, skriven u međunožju Vitruvijevog čovjeka: jednakostranični trokut za koji se smatra da bi mogao objasniti "jedno od najanaliziranijih, a opet zagonetnih djela u povijesti umjetnosti".

Vitruvijev čovjek djelomično je inspiriran spisima rimskog arhitekta Vitruvija, koji je tvrdio da bi savršeno ljudsko tijelo trebalo stati unutar kruga i kvadrata.

Da Vinvcijev crtež koristi kvadrat kako bi precizno obuhvatio 'križni položaj', s ispruženim rukama i nogama unutra. Krug, s druge strane, obuhvaća položaj u kojem su ruke podignute, a noge raširene. Popularno objašnjenje je da je da Vinci odabrao proporcije Vitruvijevog čovjeka na temelju teorije zlatnog reza, ali mjerenja se s tim ne podudaraju sasvim.

Prema Mac Sweeneyju, "rješenje ove geometrijske misterije skrivalo se na očigled".

"Ako raširite noge... i podignete ruke dovoljno da vam ispruženi prsti dodiruju vrh glave... prostor između nogu bit će jednakostraničan trokut“, napisao je da Vinci u svojim bilješkama za Vitruvijevog čovjeka.

Kada je Mac Sweeney izračunao ovaj trokut, otkrio je da širina čovjekovih stopala i visina pupka stvaraju omjer od oko 1,64 naprema 1,65.

To je vrlo blizu tetraedarskom omjeru od 1,633 – jedinstveno uravnoteženom geometrijskom obliku, službeno utvrđenom 1917. godine. Omjer se koristi za utvrđivanje optimalnog načina pakiranja sfera. Ako su četiri sfere što bliže povezane u oblik piramide, na primjer, tada će omjer visine i baze iz njihovih središta biti 1,633.

Možda je Mac Sweeney prepoznao značaj tog broja zbog sličnog trokutastog principa koji se koristi u stomatologiji od 1864. godine.

Zamišljen na ljudskoj čeljusti, Bonwillov trokut diktira optimalni položaj za njezinu funkciju. Njegov omjer je također 1,633.

Mac Sweeney ne misli da je to slučajnost.

Slično mineralima, kristalima i drugim biološkim sustavima pakiranja koji se nalaze u prirodi, ovaj stomatolog smatra da se ljudska čeljust prirodno organizira oko tetraedarskih geometrija, što maksimizira mehaničku učinkovitost, piše Science Alert.

Ako se tetraedarski omjer ponavlja oko naših tijela, Mac Sweeney smatra da je to zato što se "ljudska anatomija razvila prema geometrijskim principima koji upravljaju optimalnom prostornom organizacijom u cijelom svemiru".

Ako je Mac Sweeney u pravu, Da Vinci je možda naišao na univerzalni princip dok je crtao Vitruvijevog čovjeka.

''Isti geometrijski odnosi koji se pojavljuju u optimalnim kristalnim strukturama, biološkim arhitekturama i Fullerovim koordinatnim sustavima čini se da su kodirani u ljudskim proporcijama“, piše Mac Sweeney, ''što sugerira da je Leonardo intuitivno naslutio temeljne istine o matematičkoj prirodi same stvarnosti.“

Ostaje za vidjeti hoće li se drugi znanstvenici složiti s Mac Sweeneyjem, ali ostaje činjenica da je Da Vinci u svojim bilješkama spomenuo jednakostranični trokut, što sugerira da je ono što se nalazi između nogu Vitruvijevog čovjeka važno.

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke