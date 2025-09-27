NASA: Nuklearna eksplozija mogla bi spasiti Mjesec od udara asteroida 2032. godine

Asteroid 2024 YR4 izazvao je popriličnu pomutnju prošle godine kada je otkriven te je izračunato da ima tri posto šanse da udari u Zemlju. Novi podaci pokazali su da više nema šanse da udari u Zemlju, no da ima četiri posto šanse da udari u Mjesec u prosincu 2032. godine, piše Universe Today.

Kako se to vrijeme bude približavalo, imat ćemo bolju predodžbu o vjerojatnosti, ali inženjeri i znanstvenici ipak planiraju što bismo trebali učiniti kako bismo osigurali da asteroid uopće ne udari u naš jedini prirodni satelit.

Novi rad NASA-e i skupine drugih istraživača detaljno opisuje potencijalne misije i vremenske okvire koji bi mogli osigurati da Mjesec ne bude pogođen asteroidom za manje od desetljeća.

Ne postoje konačni planovi za trajnu ljudsku prisutnost na Mjesecu do tada, tako da to ne bi izravno utjecalo ni na kakve ljudske aktivnosti. Osim toga, asteroid bi mogao stvoriti ogromno polje krhotina koje bi povećalo mikrometeoroide koji udaraju u Zemlju do 1000 puta više od normalnog prosjeka tijekom nekoliko dana.

Iako bi to bila jedna od najboljih meteorskih predstava u posljednjih nekoliko stotina godina, predstavljalo bi i opasnost za satelite u Zemljinoj orbiti, pa čak i za astronaute na ISS-u i drugim svemirskim postajama, pod pretpostavkom da su još uvijek tamo 2032. godine.

Dvije mogućnosti da se spriječi udar asteroida

Zapravo, postoje samo dvije mogućnosti da se spriječi udar asteroida u Mjesec. Jedna je mogućnost skrenuti ga. Druga je uništiti ga.

Skretanje bi bilo poželjnije. Samo lagano pomicanje njegove orbitalne putanje osiguralo bi da promaši i Zemlju i Mjesec. Što ranije to možemo učiniti, to će biti potreban manji pomak, pa je bolje to učiniti prije nego kasnije. Međutim, kako bismo točno skrenuli 2024 YR4, moramo znati koliko je težak.

Procjenjuje se da asteroid ima promjer oko 60 metara, plus-minus deset posto. Ali procjene njegove mase ovise o njegovoj gustoći, koju je teško izračunati s velike udaljenosti.

Težina asteroida mogla bi se kretati od 51 milijuna kilograma do više od 711 milijuna kilograma, a količina energije potrebna za pomicanje bilo koje od tih težina za vrlo preciznu količinu znatno se razlikuje. Ako se misija skretanja asteroida temelji na pogrešnom izračunu mase, potencijalno bi mogao slučajno promijeniti putanju i time pogoršati problem, jer se može preusmjeriti prema Zemlji.

Asteroid se može uništiti na dva načina

Inženjeri bi mogli osmisliti izviđačku misiju kako bi pokušali dobiti bolju procjenu mase 2024 YR4, ali najbolje vrijeme za to bilo bi 2028., za samo tri godine. Osmišljavanje i pokretanje namjenske misije u tako kratkom vremenskom okviru nikada prije nije učinjeno, i iako bi to mogla biti misija za rješavanje nečega što predstavlja dovoljno visoku razinu prijetnje, 2024 YR4 vjerojatno to nije.

Postojeće misije koje su već u svemiru ili u razvoju mogle bi se preusmjeriti u tu novu misiju, no u NASA-inu radu se napominje da je to poprilično neizvjesno te da bi se zbog toga odustalo od prvotnih misija. S obzirom na to, ocjenjuju da je druga opcija izvedljivija. Dva su načina.

Prvi je "kinetički" - u osnovi udaranje nečim dovoljno velikim i teškim da ga razbije na manje komade od deset metara. Procjenjuje se da bi ta misija bila izvediva, no trebalo bi sve dizajnirati i izgraditi do lansirnog prozora negdje između travnja 2030. i travnja 2032. godine.

Kako uništiti asteroid nuklearnom eksplozijom?

Druga opcija je uništavanje asteroida pomoću nuklearne eksplozije, što zasigurno budi sjećanje na popularni film "Armageddon" iz 1998. godine. To, naravno, ne bi uključivalo žrtvovanje astronauta, poput Brucea Willisa u filmu, već pokretanje nuklearne eksplozije na nekoj visini od površine 2024 YR4 (tzv. "visina eksplozije").

Kako bi se ta misija izvršila, bila bi potrebna izviđanja da bi se pokušalo prilagoditi eksploziju. No, U NASA-inu radu se navodi da bi nuklearna bomba od jedne megatone bila dovoljna da "poremeti" 2024 YR4 bez obzira na njegovu veličinu, a to je u potpunosti unutar našeg trenutnog nuklearnog arsenala.

Nikada prije nismo testirali nuklearnu eksploziju u svemiru s namjerom da skrenemo asteroid, ali fizika svakako kaže da je to moguće. Nuklearna bomba testirana je u svemiru još 1960-ih, a najznačajniji primjer je Starfish Prime, koji je lansiran u srpnju 1962. godine.

Odluka je li korištenju nuklearne bombe održiva opcija za ovu konkretnu prijetnju našem planetarnom sustavu je i politička i tehnička. Nismo čak ni sigurni hoće li 2024 YR4 zapravo udariti u Mjesec, a to nećemo saznati do 2028. godine.

Odluka o djelovanju na asteroid morat će se donijeti u sljedećih nekoliko godina jer se prozor za pokretanje misija sa Zemlje svakim danom smanjuje.

