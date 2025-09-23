Vatrena kugla izazvala zabrinutost znanstvenika: Jesmo li spremni za obranu Zemlje?

Asteroid 2023 CX1 koji je eksplodirao iznad Francuske stvarajući "vatrenu kuglu" 2023. godine upravo je ukazao na novi rizik od udara u Zemlju.

Asteroid se tada naglo raspao na visini od oko 28 kilometara, parajući nebo iznad sjeverne Francuske. To je prilično neobično za asteroid, koji bi se inače počeo raspadati mnogo ranije i padati u Zemljinu atmosferu u malim komadićima.

Umjesto toga, 2023 CX1 se držao zajedno do posljednjeg trenutka, oslobodio je 98 posto svoje ukupne energije u jednoj eksploziji te je uzrokovao vatrenu kuglu. Prema izračunima NASA-inog istraživačkog centra Ames, asteroid je oslobodio dinamički tlak od četiri megapaskala, što je stvorilo zonu visokog nadtlaka oko četiri puta veću od očekivane za asteroid ove veličine.

To je posebno značajno jer je uvelike povećalo rizik od mogućeg oštećenja na tlu jer se eksplozija dogodila mnogo niže u atmosferi. Dvije godine kasnije, nakon detaljne studije o "vatrenoj kugli", objavljene u časopisu Nature Astronomy, znanstvenici su otkrili novu ranjivost u obrani našeg planeta od asteroida.

Planeri planetarne obrane sada su prisiljeni ponovno procijeniti ono što se smatra "sigurnim" malim udarom u budućnosti. Studija je pokazala kako ne možemo biti sigurni da smo spremni za obranu Zemlje u slučaju udara većeg svemirskog tijela.

Što je asteroid?

Asteroid je komad stijene koji datira iz ranog formiranja Sunčevog sustava. Asteroidi uglavnom kruže oko Sunca u asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera, međutim, mogu zalutati čak do Zemlje, javlja LadBible.

Foto: Profimedia

Kada asteroid uđe u Zemljinu atmosferu, postaje meteor, inače poznat kao zvijezda padalica, a kada bilo koji komadić dosegne tlo, poznat je kao meteoroit.

Povećani rizik za Zemlju

Iako 2023 CX1 srećom nije uzrokovao nikakvu štetu, ako bi se veći asteroid ponašao na sličan način u smislu svog odgođenog raspada, mogao bi imati vrlo drugačiji utjecaj.

Auriane Egal, koja je sudjelovala u ovom istraživanju na Sveučilištu Western Ontario u Kanadi, usporedila je meteor s bombom, objašnjavajući da se radilo o "jednom udarcu koji je generirao jedan sferni udarni val, a ne o višestrukim detonacijama duž cijele svoje putanje".

Stoga, ako bi veći asteroid oslobodio svoju energiju u jednom jedinom naletu, udar na površinu naše atmosfere bio bi znatno jači. "Ova vrsta fragmentacije je opasnija. Ako imate veći asteroid, njegovi će se učinci pojačati. Možda moramo evakuirati veće područje u blizini predviđenog mjesta udara", upozorila je Egal.

Tim znanstvenika vjeruje da se 2023 CX1 tako dugo držao u komadu zato što on potječe od oštećenog "roditelja" u unutarnjem asteroidnom pojasu gdje su ga mnogi sudari "očvrsnuli". Asteroid 2023 CX1 je inače L hondrit (kameni meteorit koji sadrži hondre, mala okrugla zrna od neoksidirana željeza obavijena osnovnom tvari, gdje oznaka "L" znači "low iron 'malo željeza'").

"Imamo više udarnih vena (mjesta) u meteoritu koje su svjedoci mnogih udara. Možda je ova mreža vena zalijepila stijenu i zato se bolje drži od drugih tipičnih meteorita. To je vrlo čest tip meteorita, pa je to najveća briga. Ti L hondriti mogli bi uzrokovati više štete nego što smo do sada očekivali", istaknula je Egal.

