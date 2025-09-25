Primili smo signal iz paralelnog svemira? Znanstvenici objasnili zašto bi to moglo biti istina

Neki znanstvenici vjeruju da smo mi, obični Zemljani, možda primili signal iz paralelnog svemira. To se konkretno odnosi na nešto što se dogodilo 2019. godine, a što ih je očito prilično zbunilo, piše LadBible.

Naime, tada su detektori gravitacijskih valova (LIGO i Virgo) na našem planetu uhvatili signal koji je opisan kao bizaran. Događaj, nazvan GW190521, zabilježen je u trajanju manjem od desetinke sekunde i bio je prilično drugačiji od onoga što se moglo očekivati.

Jedan tim znanstvenika sada zastupa teoriju da bi to mogao biti znak crvotočine koja povezuje naš svemir s paralelnim. Predvođeni dr. Qi Laijem sa Sveučilišta Kineske akademije znanstvenika, u svom radu napisali su da je razlog zašto smo čuli GW190521 taj što bi to mogao biti "odjek" urušavanja crvotočine.

Prijašnje objašnjenje događaja GW190521 jest da se radi o nekoj vrsti sudara crnih rupa. No, on je obilježen kao bizaran jer se ne glasa kao sve binarne crne rupe na raspadajućim orbitalnim spiralama, već je taj zvuk opisan kao "oštro pucketanje".

Što je crvotočina?

Tim znanstvenika u Kini vjeruje da se teorija o tom događaju kao odjeku sudara crne rupe u drugom svemiru koji odjekuje kroz urušavajuću crvotočinu ne može isključiti. Budući da je crvotočina mogla biti otvorena samo kratko vrijeme, to bi objasnilo zašto je signal naizgled naglo prekinut.

Sugerira se da scenarij nije toliko vjerojatan, ali dr. Lai kaže da dokazi ne mogu u potpunosti isključiti ideju da je signal do nas stigao iz drugog svemira.

"Crvotočina predstavlja objekt koji povezuje ili dva odvojena svemira ili dva udaljena područja u jednom svemiru kroz grlo", otkrili su znanstvenici.

Dr. Lai nastavlja: "Signal prstenastog pada nakon što se BBH-ovi (binarne crne rupe) spoje u drugom svemiru može proći kroz grlo crvotočine i biti detektiran u našem svemiru kao kratkotrajni eho impuls".

Ako je njihova teorija istinita, to bi pomoglo dokazati ideju da crvotočine postoje i dalo bi znanstvenicima novi alat za njihovo proučavanje.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'