Što su platforme za ulaganje i kako funkcioniraju? Na ovo trebate obratiti pažnju

Ulaganje novca oduvijek je bio ključni alat za stvaranje dodatne vrijednosti i osiguranje financijske stabilnosti, od trgovine u davnim vremenima do modernih financijskih tržišta. Danas, uz napredak digitalne tehnologije, ulaganje nikada nije bilo dostupnije.

Digitalne platforme omogućuju jednostavno ulaganje čak i potpunim početnicima, uz male troškove i bez velikog početnog kapitala. Istražili smo koje su najpouzdanije platforme za ulaganje, koje vrste ulaganja nude te koje su njihove prednosti i na što obratiti pozornost.

Što su platforme za ulaganje?

Platforme za ulaganje su digitalni posrednici između investitora i financijskih tržišta, što omogućuje jednostavno ulaganje novaca u različite financijske proizvode, poput dionica, ETF-ova, obveznica ili kriptovaluta. Umjesto da se direktno pristupa burzama, platforma pruža sučelje, putem mobilne aplikacije ili web stranice, kroz koje se transakcije obavljaju.

Svaka platforma ima naknade i uvjete korištenja, što uključuje troškove po transakciji, minimalne iznose za ulaganje te dodatne opcije poput edukacije ili alata za analizu tržišta. Cilj im je učiniti ulaganje dostupnijim široj publici.

Kako funkcioniraju platforme za ulaganje?

Kada se uplate sredstva na račun, platforma za ulaganje taj novac koristi isključivo za izvršavanje naloga za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata. Ključno je napomenuti da sredstva i kupljena imovina investitora nisu dio kapitala same platforme, već se sigurno čuvaju na zasebnim računima, najčešće kod ovlaštenih skrbničkih banaka. Time se osigurava zaštita investitora u slučaju financijskih poteškoća brokera.

Platforme za ulaganje u suštini uključuju:

Registraciju i verifikaciju – Otvaranje računa i KYC (Know Your Customer) provjeru te uplaćivanje početnih sredstava.

– Otvaranje računa i KYC (Know Your Customer) provjeru te uplaćivanje početnih sredstava. Izvršavanje naloga – Kada se postavi nalog za kupnju ili prodaju, platforma ga prosljeđuje burzi ili likvidnosti pružatelja.

– Kada se postavi nalog za kupnju ili prodaju, platforma ga prosljeđuje burzi ili likvidnosti pružatelja. Skrbništvo nad imovinom – Kupljeni financijski instrumenti pohranjuju se u skrbničkim bankama ili posebnim računima, odvojenima od imovine same platforme.

– Kupljeni financijski instrumenti pohranjuju se u skrbničkim bankama ili posebnim računima, odvojenima od imovine same platforme. Naplaćivanje naknada – Platforme mogu naplaćivati provizije po transakciji, razliku između kupovne i prodajne cijene ili upravljačke naknade.

– Platforme mogu naplaćivati provizije po transakciji, razliku između kupovne i prodajne cijene ili upravljačke naknade. Prikaz tržišnih podataka – Omogućuju pristup stvarnim cijenama, grafikonima i analizama.

– Omogućuju pristup stvarnim cijenama, grafikonima i analizama. Sigurnosne mjere – Regulirane platforme za ulaganje koriste enkripciju, dvofaktorsku autentifikaciju i odvojene račune za korisničke depozite kako bi osigurale sredstva.

Foto: Shutterstock

Najbolje platforme za ulaganje

Dostupne su različite vrste platformi za ulaganje, od onih s jednostavnim sučeljem za početnike do sofisticiranijih sustava za naprednije ulagače. Preporuka je usporediti visinu naknada (kao što su provizije, troškovi konverzije valuta, naknade za neaktivnost ili isplatu sredstava), provjeriti koje vrste financijskih instrumenata platforma nudi (dionice, ETF-ovi, kriptovalute, strani fondovi i slično), kvalitetu korisničke podrške, kao i sigurnosne standarde te regulaciju pod kojom broker posluje.

Revolut

Revolut je moderna financijska platforma pokrenuta 2015. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, poznata po jednostavnom upravljanju novcem putem mobilne aplikacije. Ističe se brzim slanjem novca globalno, povoljnim tečajevima valuta i sigurnom debitnom karticom. Omogućuje i pametno upravljanje štednjom, jednostavno ugovaranje putnog osiguranja, pregled troškova, dijeljenje troškova te opciju doniranja.

Od 2019. godine, Revolut nudi mogućnost ulaganja u dionice bez naknada, kao i trgovanje kriptovalutama i plemenitim metalima. Platforma omogućuje ulaganje bez minimalnog iznosa uplate, što znači da se može započeti s bilo kojim iznosom. Trgovanje dionicama je besplatno za transakcije veće od 5 USD, a dostupne su najveće američke burze, uključujući NYSE i NASDAQ. Dionice se kupuju putem Revolut Trading Ltd., a pouzdanost platforme je potkrijepljena regulacijom najvažnijih svjetskih financijskih institucija. U SAD-u je licencirana putem SEC-a (Komisije za vrijednosne papire) i FINRA-e, dok je u Velikoj Britaniji pod regulacijom FCA-a (Financijskog nadzornog tijela).

Naknade

Korištenje aplikacije : besplatno.

: besplatno. Standard račun (besplatan) : uključuje 1 besplatnu transakciju kupnje dionica mjesečno.

: uključuje 1 besplatnu transakciju kupnje dionica mjesečno. Plus članstvo : omogućuje 3 besplatne transakcije mjesečno.

: omogućuje 3 besplatne transakcije mjesečno. Premium članstvo : uključuje 5 besplatnih transakcija mjesečno.

: uključuje 5 besplatnih transakcija mjesečno. Metal članstvo : neograničen broj transakcija bez naknade.

: neograničen broj transakcija bez naknade. Nakon iskorištenja besplatnih transakcija, dodatne se naplaćuju 1 GBP po transakciji.

Uplata i isplata novca

Bez minimalnog iznosa za uplatu/isplatu

Podržani načini uplate : bankovni račun, kreditne i debitne kartice, Apple Pay.

: bankovni račun, kreditne i debitne kartice, Apple Pay. Isplate : moguće na bankovni račun ili direktno drugim Revolut korisnicima.

: moguće na bankovni račun ili direktno drugim Revolut korisnicima. Brzina transakcija : Uplate: instantne. Isplate: 1 do 3 radna dana.

:

Trading 212

Trading 212 osnovan je 2004. godine u Londonu i profilira se kao financijsko-tehnološka tvrtka. Platforma za ulaganje je posebno poznata po trgovanju dionicama i ETF-ovima bez naknada, uz vrlo jednostavno sučelje. Prvotno je bila dostupna samo kao mobilna aplikacija (Android i iOS), no od nedavno postoji i web verzija platforme.

Trading 212 nudi opciju ulaganja u frakcijske dionice (kupnja dijela dionice), kao i demo račun za vježbu bez stvarnog ulaganja. Tvrtka posluje pod regulacijom Financijskog nadzornog tijela Velike Britanije (FCA) i Bugarske Narodne Banke, čime jamči sigurnost korisničkih sredstava. Trgovanje kriptovalutama na platformi donedavno je bilo omogućeno, no ta je opcija uklonjena kako bi se poslovanje uskladilo s novim financijskim propisima.

Trading 212 omogućuje trgovanje na nekoliko najvažnijih svjetskih burzi, uključujući:

NYSE (New York Stock Exchange)

NASDAQ

London Stock Exchange (LSE)

Deutsche Börse (XETRA)

Euronext

Swiss Exchange (SIX)

Borsa Italiana

Madrid Stock Exchange

Što se tiče fondova, platforma nudi širok izbor ETF-ova (Exchange-Traded Funds), uključujući najpoznatije fondove koji pokrivaju dioničke indekse (poput S&P 500, FTSE 100), sektorske ETF-ove, kao i obvezničke i tematske fondove.

Naknade

Dok je besplatno trgovanje dionicama standard u SAD-u, u Europi je situacija drukčija jer većina brokera i dalje naplaćuje razne naknade koje predstavljaju prepreku početnicima. Trading 212 je od toga izuzet, budući da su:

naknade za trgovanje dionicama u potpunosti uklonjene

skrivene naknade nisu prisutne

naknade za isplate nisu naplaćivane

naknada za uplate putem kartica i bankovnih računa nije zaračunata

za alternativne metode plaćanja (iznad 2.000 EUR) naplaćuje se 0,7% naknade

naknade za neaktivnost nisu primjenjivane, bez obzira na trajanje neaktivnosti

Uplata i isplata novca

Minimalni iznos uplate/isplate: 1 EUR/USD

Nema stvarnog minimalnog limita za uplatu/isplatu

Podržane razne metode plaćanja Bankovne račune Kreditne i debitne kartice Apple Pay, Skrill, PayPal, iDeal, DotPay, GiroPay, Sofort

Isplate: Na bankovne račune i kartice: 1 do 3 radna dana Na PayPal i Skrill: 10-15 minuta



eToro

eToro je platforma za investiranje koja je osnovana 2007. godine. Reguliran je od strane najvažnijih svjetskih regulatora, uključujući Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), Financial Conduct Authority (FCA) i Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

Trgovanje kriptovalutama, plemenitim metalima, FOREX-om, CFD-ovima, ETF-ovima i indeksima dostupno je na platformi, a trgovanje dionicama postalo je moguće 2013. godine. Jedna od glavnih prednosti eToro platforme je trgovanje dionicama na 17 najpoznatijih svjetskih burzi bez naknada. Osim širokog spektra instrumenata i tvrtki u koje je moguće ulagati, eToro privlači korisnike i socijalnim trgovanjem.

Socijalno trgovanje omogućava neiskusnim trgovcima da automatski kopiraju investicije iskusnih investitora, čime mogu profitirati na tržištu bez prethodnog znanja, slijedeći odluke trgovaca koji su već duže vrijeme aktivni na platformi.

Naknade

Na eToro platformi ne postoje naknade za trgovanje dionicama, a platforma također ne naplaćuje naknade za kupnju i prodaju dionica koje se nalaze na određenim burzama. Ove naknade pokriva eToro, čime je trgovanje dionicama potpuno besplatno.

Nema naknada za uplate novca.

Naknada za isplatu iznosi $5 USD .

. Naknada za inaktivnost je $10 USD/mj.

Uplata i isplata novca

Minimalna uplata za državljane Hrvatske i Slovenije iznosi $50 USD , dok je minimalni iznos za isplatu $30 USD .

za državljane Hrvatske i Slovenije iznosi , dok je minimalni iznos za isplatu . Naknada za isplatu iznosi $5 USD po isplati.

iznosi po isplati. Podržani načini uplate : bankovni račun, kreditne i debitne kartice, Klarna, Sofort, PayPal, Skrill i Neteller.

: bankovni račun, kreditne i debitne kartice, Klarna, Sofort, PayPal, Skrill i Neteller. Podržani načini isplate: bankovni račun, PayPal, kreditne/debitne kartice.

RoboMarkets

RoboMarkets je platforma za ulaganje osnovana 2012. godine, koja je od 2013. godine regulirana od strane Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Ova platforma za ulaganje nudi širok spektar mogućnosti za ulaganje, s pristupom više od 12.000 financijskih instrumenata i 8 različitih tipova financijskih investicija, uključujući dionice, indekse, ETF-ove, CFD-ove, FOREX, plemenite metale i druge.

RoboMarkets se ističe svojom konkurentnom ponudom od 0% naknada za trgovanje dionicama. Dostupne burze za trgovanje uključuju najveće svjetske burze poput NYSE i NASDAQ. Minimalni iznos za uplatu na račun iznosi $100 USD, što omogućava širokom krugu investitora da započnu s trgovanjem na ovoj platformi.

Naknade

Za trgovanje dionicama bez naknada potrebno je otvoriti R Trader račun

Nema naknada za uplatu novca, bez obzira na način uplate.

za uplatu novca, bez obzira na način uplate. Naknade za isplatu kreću se od 0,5% do 2,4% od iznosa isplate, ovisno o odabranom načinu isplate

Uplata i isplata novca

Minimalni iznos uplate iznosi $100 USD (ili 100 EUR)

iznosi (ili 100 EUR) Podržani načini uplate : kreditne i debitne kartice, bankovni račun, PayPal, WebMoney, Skrill, FasaPay, Neteller i Boleto.

: kreditne i debitne kartice, bankovni račun, PayPal, WebMoney, Skrill, FasaPay, Neteller i Boleto. Većina uplata i isplata obrađuje se instantno, dok uplate putem bankovnog računa mogu trajati do 5 dana.

Interactive Brokers

Interactive Brokers, osnovan 1978. godine, jedan je od najvećih brokera sa sjedištem u SAD-u. Zbog svoje dugovječnosti i reputacije, smatra se jednim od najsigurnijih platforma za ulaganje na svijetu. Ovlaštena i regulirana je od strane prestižnih financijskih institucija poput US Securities and Exchange Commission (SEC), i UK Financial Conduct Authority (FCA). U istočnoj i jugoistočnoj Europi, Interactive Brokers posluje pod entitetom Interactive Brokers Central Europe Zrt., smještenom u Mađarskoj. Kao javno izlistana tvrtka na američkoj burzi Nasdaq, redovito objavljuje svoje financijske rezultate, što doprinosi transparentnosti i sigurnosti.

Interactive Brokers nudi širok spektar investicijskih opcija, uključujući trgovanje dionicama na više od 135 svjetskih burzi poput NYSE i NASDAQ, kao i ulaganje u ETF-ove koji omogućuju diversifikaciju kroz indekse, sektore i tematske portfelje. Također, dostupno je ulaganje u obveznice, uključujući državne, korporativne i municipalne. FOREX trgovanje omogućuje ulaganje u različite valutne parove, dok su kriptovalute kao što su Bitcoin i Ethereum dostupne putem partnera ili specijaliziranih tržišta. Uz to, platforma nudi plemenite metale kao što su zlato i srebro, te CFD-ove koji omogućuju špekulaciju na promjene cijena financijskih instrumenata bez potrebe za posjedovanjem samog sredstva.

Nema minimalnog iznosa prve uplate, što omogućuje lakši početak za korisnike, dok su uplate, isplate novca s platforme i naknade za inaktivnost potpuno besplatne. Interactive Brokers također omogućuje djelomičnu kupnju dionica, što korisnicima daje veću fleksibilnost u upravljanju svojim portfeljem. S pristupom do 135 svjetskih burzi, platforma pruža širok raspon investicijskih mogućnosti te je trgovanje moguće s 23 svjetskih valuta.

Platforma nudi dodatne pogodnosti poput zarade od neiskorištenog novca na računu, što omogućuje ostvarivanje pasivnog prihoda. Također, Interactive Brokers omogućuje zaradu od posuđivanja dionica koje korisnici trenutno posjeduju kroz program Stock Yield Enhancement, kao i automatsko reinvestiranje isplaćenih dividendi.

Naknade

Na platformi su dostupne dvije vrste računa: IBKR Lite i IBKR Pro.

IBKR Lite za početnike i dugoročne investitore, IBKR Pro za institucije i napredne korisnike.

Trgovanje dionicama bez naknada moguće samo za američke burze za IBKR Lite.

Naknade za dionice drugih burzi, između 0,5% i 1,5%.

Minimalne naknade za male iznose

Nema naknada za uplate i isplate s platforme za IBKR Lite.

Složena naknada struktura za IBKR Pro korisnike.

Uplata i isplata novca

Uplate i isplate moguće su putem bankovnog prijenosa

Minimalni iznos za uplatu nije propisan, možete uplatiti bilo koji iznos

Nema naknada za uplatu sredstava na račun

Isplate se mogu izvršiti putem istih metoda kao i uplate, uključujući SEPA naloge za korisnike iz Europe

Nema mogućnosti uplate putem debitnih ili kreditnih kartica

Za izbjegavanje visokih naknada pri uplati i isplati preporučuje se korištenje usluga poput Revolut ili Wise

Na tržištu postoji mnogo platformi za ulaganje koje nude različite usluge i mogućnosti za korisnike. Iako su Revolut, Trading 212, eToro, RoboMarkets i Interactive Brokers među najpoznatijim, postoje i mnoge druge opcije koje mogu zadovoljiti specifične potrebe. Platforme poput Fidelity, Charles Schwab, TD Ameritrade i Saxo Bank također nude širok spektar usluga i investicijskih opcija. Svaka od ovih platformi ima svoje prednosti, kao što su specifični proizvodi, naknade i korisnička podrška, stoga je preporuka istražiti sve opcije i usporediti naknade, vrste financijskih instrumenata i ostale uslove prije nego što se odlučite na ulaganje.

Ovaj članak nije namijenjen kao savjet ili poticaj za ulaganje u bilo koji financijski instrument, niti predstavlja preporuku da se ulaganje nužno izvrši na bilo kojoj od spomenutih platformi. Svi investicijski podaci i informacije izneseni u ovom tekstu temelje se isključivo na stanju dostupnom u trenutku njegovog sastavljanja. Svakome se savjetuje provedba vlastita analize i istraživanja prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, te da se, po potrebi, konzultira s kvalificiranim financijskim savjetnikom.

