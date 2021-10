Doniranje sperme mnogima se čini kao brza i laka zarada, no banke sjemena u našoj regiji već odavno ne postoje. Budući da u filmovima i serijama često gledamo takve zaplete, ne čudi što je interes za tom opcijom zgrtanja novca među muškarcima zapravo velik.

Jedan korisnik Reddita iz Srbije koji hoće "kruha bez motike" pokrenuo je raspravu o doniranju sperme i dobio neke zanimljive odgovore.

"Vidjeh prije par minuta neki meme Amerikanaca da mogu zaraditi i do 1000 dolara mjesečno doniranjem sperme pa me interesira ima li tog posla kod nas. Može li se unovčiti sperma i ako ne kod nas, prakticira li to i plaća neki susjed ili, pa neka bude i dalja zemlja pa da se šalje poštom, što ja znam. Hoću kruha bez motike, ponestaje mi ideja, a u stranku ili 'Zadrugu' mi se ne ulazi jer imam dostojanstva", glasila je originalna objava.

Prodavanje sperme je ilegalno

Ostali korisnici uglavnom su se šalili, a u najpopularnijem komentaru stoji kako bi mladić trebao poslati teglicu sa spermom i osobnim podacima na adresu srpske vlade.

Međutim, bilo je i poučnih odgovora koji su pomogli znatiželjnom autoru objave.

"Kod nas to nije legalno. U svijetu da bi bio donator moraš imati dobru genetiku (vidi se analizom spermića), ne smiješ biti fizički ni mentalno bolestan i ne možeš tek tako ušetati i reći da hoćeš biti donator", jedan je od komentara.

"Žena i ja trenutno pokušavamo s medicinski potpomognutom oplodnjom i ona istražuje sve vezano uz to. Kaže da u Srbiji nije legalno prodavati ni spermu ni ženske jajne stanice. Često ljudi idu u Češku to raditi. To je sve što znam", odgovorio je drugi korisnik.

Zarada ovisi o karakteristikama donatora

"Nema kod nas. Postoji zakon, ali valjda se neki pravilnik treba donijeti. Ne plaća se to baš toliko sigurno. Ima u Češkoj. Plaćaju možda ženama koje trebaju stvoriti jajnu stanicu jer trebaju proći stimulaciju jajnika lijekovima, što nije zaje*ancija. Utječe na zdravlje dosta. A što tebi treba, samo apstiniraš par dana i da ga baciš. Sto eura maksimalno. Ne znam cijenu, lupetam", poručio je komentator.

"Zavisi od toga tko si i što si. Oni kad to prodaju doslovno imaju katalog. Koliko si visok, imaš li neke nasljedne bolesti, boja očiju, obrazovanje itd., razne karakteristike koje kupca zanimaju, pa onda po tome određuju i koliko će tebi platiti", nadovezao se drugi korisnik.

Jedan komentator podijelio je bizarnu priču na koju je nedavno naišao u medijima.

"Čitao sam prije koji mjesec o slučajevima gdje su ljudi donirali uz garantiranu anonimnost, bolnica omogućila istospolnom paru dvije žene da dobiju dijete, one se kasnije razvele i ona kod koje su djeca tužila anonimnog donatora za uzdržavanje... Sud u interesu djece naložio da se otkrije njegov identitet... Tako nešto. Mislim da se radilo o Australiji, tamo je puno suludih zakona iskočilo posljednjih godina. Ukratko, treba biti oprezan, nikad ne znaš što će biti sutra", napisao je.