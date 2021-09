Svako razdoblje u povijesti imalo je modnih failova koji su se nosili samo zato što su "in", a manje zbog toga što su se ljudima ti odjevni predmeti doista sviđali. Ni današnje doba nije iznimka.

Nosi se sve i svašta - od čupavih natikača do životinjskih uzoraka. Mnoge žene vole biti u trendu i na ulicama diljem Hrvatske uporno se viđaju određeni komadi koji su za muškarce, kako se ispostavilo, krajnje diskutabilni.

"Što vam je big fail kod ženskog odijevanja?", jasno je i glasno upitao jedan korisnik Reddita iz Hrvatske. Ovo je kratko pitanje bilo dovoljno da tema eksplodira na toj društvenoj mreži.

Muškarci su bez ustručavanja otkrili koji ih komadi na ženama instantno "hlade" i nakon ovih priznanja mnoge bi Hrvatice mogle napraviti ozbiljnu generalku u svojim ormarima. Na temelju njihovih odgovora složili smo popis predmeta koje bi žene trebale prestati nositi - barem one koje su u potrazi za partnerom!

Najveći modni failovi u očima muškaraca

"One 'zimske' jakne iznad pupka sa krznom na kapuljači."

"Tigraste tajice - i čizme preko njih."

"Životinjski uzorci i onda na to sve jaka šminka."

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Čizme s biserima."

"One tenisice s petom na trenirku su za Goli otok."

"Odjevni predmeti s raznoraznim životinjskim uzorcima - leopardi, gepardi, tigrovi, lavovi, ajkule i drakule."

"Ovo je jako specifično, ali kada žene s velikim grudima nose tipa skroz dubok izrez, ali im se sisa tak izvali da izgleda kao šank ili neki pladanj za posluživanje, može si poslužiti ručak na sisama."

"Kad obuju premale štikle/sandale pa mali prst izleti iz onog kaiša i ode u stranu kao Paul Walker u "See You Again" spotu na rastanku."

"Šos preko traperica."

"Uggsice koje se po onoj bljuzgi toliko smežuraju da izgledaju kao da su od smočenog kartona."

"Brendirani remeni s ogromnim logom. Zapravo sva odjeća gdje si kao hodajući bilboard jer imaš ogromni logo ili natpis brenda."

"Kad hoda u onim gumenim čizmama, a nije red vrta u životu okopala."

"Kad vidiš da nosi tenisice sam zato što koštaju kao jedna prosječna plaća, a izgledaju kao da ih je Jozo Bozo iza*rao."

"Rimljanke. Ako ih već nosite, barem nabavite i pripadajući oklop pa da se mačujemo k'o ljudi."

"Takozvane 'baletanke' (ali ne ono što balerine nose na sceni) i takozvane 'isusovke' (mada njih nisam dugo vidio)."

"Trenirka i onda uggsice dolje. Tajice, a ispod gaćice koje se ocrtavaju. Balerinke s onim čarapama/najlonkama koje izviruju sa strane. Balerinke općenito."

"One štikle što izgledaju kao pedalina."

"Oni predimenzionirani tatini sakoi iz 90-ih, ispod toga grudnjak ili crop i onda sve lipo začini donjim dijelom s tri lajne Adidas."

"Dlakave šlape."

"Kričavo crveni ruž. Tolko šminke da se ne vidi tekstura kože. Ogromne naušnice, koristi ih za hulahop. Torba veličine ruksaka, nemre se snaći u njoj."

"Najviše kad se ženska obuče neprikladno svojoj kilaži, da kažem ufino. Ali generalno pretjerivanje s bojama, uzorcima i nemati mot za spojiti nešto što je jednostavno, efektno i dobro paše tvojoj građi."