Izložba koja razbija predrasude: 'Potaknut će muškarce da više brinu o svojoj sreći'

Answear.hr i MNK Futsal Dinamo predstavili su izložbu fotografija koja ističe važnost brige o mentalnom zdravlju muškaraca. Pod nazivom "Muška strana priče", izložba motivira muškarce da prepoznaju i prihvate svoje emocije te prihvate brigu o sebi kao snagu, odgovornost i znak zrelosti. Često složen emotivni svijet muškaraca prikazan je kroz deset emocija koje gotovo svakodnevno osjećaju: tuga, sreća, tjeskoba, ljutnja, strah, ponos, razočaranje, sumnja, sram i ljubav.

Emocije su izrazili predstavnici MNK Futsal Dinamo - oni koji iz prve ruke razumiju snagu zajedništva i podrške te poznaju osjećaj pritiska i velikih očekivanja: Nikola Milojević, Domagoj Purgar, Sebastian Sobota, Juraj Fabijanić, Tin Huzjak, Nikola Grgić, Matija Đulvat, Ivan Pavlić, Neven Zonjić i Domagoj Ante Čondić. Autor fotografija je fotograf Mario Poje.

"Answearova kampanja Brini o nutrini izvanredna je, a posebno cijenimo uključivanje sportske ekipe poput MNK Futsal Dinama. Zdravlje nam je u fokusu - imamo mladu futsal školu i stalno promoviramo zdrav život i sport. Drago mi je što naš sportski kolektiv može aktivno doprinijeti ovoj hvalevrijednoj inicijativi. Vjerujem da će izložba potaknuti muškarce da više brinu o svojoj sreći, a onima koji se suočavaju s poteškoćama pružiti poticaj da potraže stručnu pomoć", istaknuo je Nikola Milojević, predsjednik MNK Futsal Dinamo.

Struka naglašava potrebu prepoznavanja i izražavanja osjećaja

Drugo izdanje društveno-odgovorne kampanje Brini o nutrini, s ovogodišnjom temom Muška strana priče, odgovara na alarmantne statistike i sve veću potrebu za otvaranjem rasprave o muškom mentalnom zdravlju.

Foto: Mario Poje

"Muškarci se danas suočavaju s mnogim izazovima – od ekonomskih i obiteljskih pritisaka do očekivanja da uvijek budu "snažni“ i samodostatni. No, upravo ta ideologija potiskivanja emocija često ih udaljava od traženja pomoći i brige o sebi. Briga o nutrini nije slabost – to je odgovornost, zrelost i temelj istinske snage", ističe docent Natko Gereš, psihijatar i voditelj Odjela za djelatnost savjetovališta za mentalno zdravlje pri Službi za mentalno zdravlje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Dr. Gereš upozorava i kako je očekivano trajanje života muškaraca u Hrvatskoj kraće u odnosu na žene, a detektirana je i viša stopa samoubojstava te veća učestalost ponašanja povezanih s povećanim rizikom (zlouporaba alkohola, impulzivnost, nasilje, prometne nesreće, somatizacija i dr.).

Godinama se muškarcima govorilo da moraju biti jaki, nepokolebljivi i samodostatni. Danas ih ta ista priča prečesto tjera na šutnju upravo onda kada im je pomoć najpotrebnija. Mnogi su naučili potiskivati emocije – u svakodnevnom životu, ljutnja često skriva tugu, a humor služi za prikrivanje straha. Psiholozi to nazivaju emocionalnim maskiranjem – strategijom preživljavanja koja kratkoročno pomaže, ali dugoročno dovodi do mentalnog preopterećenja.

Foto: Mario Poje

Sveobuhvatna kampanja otkriva emocionalnu stvarnost muškaraca

Povodom otvorenja izložbe, Sandra Gašparić Zoković, Country Manager, Answear.hr objasnila je što stoji iza inicijative: "Projekt Brini o nutrini za nas je više od društveno-odgovorne kampanje, on je dio naše misije izgradnje svjesne zajednice oko brenda Answear. Mnogo pažnje posvećujemo onome što je izvana, a zaboravljamo brinuti o onome što se događa iznutra. Zato se već po drugi put uključujemo u razgovor o mentalnom zdravlju, ovaj put s fokusom na muškarce koji prečesto ostaju sami sa svojim emocijama.“

Predstavljena je i web stranica brinionutrini.answear.hr čija je svrha motivacija na razgovor o potisnutim emocijama i traženje pomoći. Na stranici su dostupni konkretni alati: načini kako prepoznati i imenovati vlastite osjećaje, savjeti za muškarce kako bi se uspješno nosili s izazovima današnjice te kontakti organizacija koje pružaju profesionalnu psihološku podršku, uključujući besplatne krizne linije.

Također, tijekom studenog će 5000 kupaca dobiti pošiljku s Answear.hr koja uključuje i edukativnu brošuru s PHQ-9 testom – alatom koji pomaže provjeriti vlastito mentalno stanje, prepoznati upozoravajuće znakove i procijeniti treba li potražiti stručnu pomoć.

Izložba je otvorena za javnost do nedjelje 23. studenog u Concept by Atlas na zagrebačkom Zrinjevcu 17, te kroz Go2Digital mrežu u Zagrebu, Varaždinu, Koprivnici i Vinkovcima.

