'Brada će narasti, muda neće': Pogledajte kako se Movember obilježava u Hrvatskoj

Movember® je zaštićeno ime: tako se zovu akcije i zaklada koja promovira muško zdravlje i prikuplja sredstva za njegovu promociju i zaštitu. No riječ movember postala je i opća imenica koja znači promicanje muškog zdravlja. Australska inicijativa koja ove godine obilježava 21. obljetnicu već je više od desetljeća i tu, kod nas, u Hrvatskoj kao poticaj javnozdravstvenih akcija.

Može se reći da je muško zdravlje dugo bilo na ledu. Da, postojali su i problemi i načini na koji se oni mogu riješiti, ali se o muškom zdravlju nije govorilo i nije bilo posebnih poticaja da se javnim akcijama, tako reći – na velika vrata, potiče zaštita muškog zdravlja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako se mudeni odledio na ledu

Čini se da su movembersko muško zdravlje kod nas odledili oni koji su i sami ponajviše – na ledu. Nasljedujući američke i kanadske hokejaše, članovi Kluba hokeja na ledu Medveščak proveli su 2012. godine akciju „Brkati studeni“ u korist Hrvatske lige protiv raka (HLPR). Sebi su pustili brkove, a u prodaju su pustili promotivne potpisane majice i šalice s brkovima te sav prihod donirali HLPR-u.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell Sasha POKULOK i Saso RAJSAR – brkati medvjedi 2011.

Lekcije za život

Jedanaest godina povijesti movembra pokazuje stranica Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar iz Varaždina. Prošle su godine osmislili i animaciju Brkati film. A na mrežnim stranicama Centra iz godine u godinu slikom i riječju pokazuju kako i koliko pažnje posvećuju ovoj akciji i promociji muškog zdravlja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mnoge druge obrazovne ustanove, napose medicinske škole i fakulteti, redovito organiziraju akcije osvještavanja važnosti muškog zdravlja. Dakako, ni umjetnici ne ostaju sa strane – bilo pojedinačnim uključivanjem u neku kampanju ili redovitim predstavama u dobrotvorne svrhe pridružuju se akcijama osvještavanja važnosti muškog zdravlja.

Klinike koje se bave raznim vidovima muškoga zdravlja promoviraju njegovu važnost u mjesecu studenome. Objavljuju se statistički podaci o broju oboljelih, upute za samopreglede i pozivi na preglede.

I javno zdravstvo, uz svoje redovito djelovanje, u studenome posebno poziva na važnost osvještavanja zdravlja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kao i županijski zavodi, u studenom objave upozorenje o rizicima i o važnosti osvještavanja ranog otkrivanja bolesti za njihovo liječenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zrno do zrna – poticaj na zdravlje

I neki proizvođači muških potrepština – od sredstava za intimnu njegu i druge kozmetike sve do sportske i svakodnevne odjeće i obuće (bilo samostalno ili u suradnji s trgovinskim lancima) – uz promociju svojih proizvoda promicali su ideje movembra i važnost osvještavanja muškoga zdravlja.

Kako to već biva, neke su od tih kampanja manje, a neke više istaknute u javnosti. One manje javne treba katkad i posebno potražiti; one druge izazivaju različite reakcije javnosti. No najvažnija je mjera njihovog djelovanja utjecaj na osviještenost problema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što o najpoznatijim kampanjama kažu stručnjaci? Prvo, hvale kvalitetan medijski rad zbog kojeg raste interes ciljane publike. Kod kampanje za samopreglede sjemenika (testisa) radi ranog otkrivanja raka ciljalo se na najkritičniju skupinu – mlađe muškarce. Dakako, to što je oboljenje češće u jednoj dobnoj skupini, ne znači da druge treba izuzeti. Urolozi kažu da je reagirao nemali broj muških gotovo svih dobnih skupina.

Kud plovi ovaj brod?

U ambulantama i na klinikama pojavio se znatno veći broj pacijenata nego što je bilo uobičajeno prije kampanje. To je pokazatelj da je poruka došla do onih koji su je trebali čuti.

Neki su nešto primijetili. Neki napipali. Nekima se učinilo da su napipali. Neki nisu bili sigurni jesu li napipali. Neki pak nisu napipali ništa pa ih je to zabrinulo. Neki su došli za svaki slučaj, nikad se ne zna, zlu ne trebalo…

I svi su ispravno postupili. Bilo da im je trebala daljnja medicinska obrada ili su samo dobili potvrdu kako je sve u redu, napravili su ono što najviše mogu za zdravlje vlastitih sjemenika. Većinom su se na pregledu uvjerili kako nema nepoželjnih znakova i utvrdili kakvi su sjemenici dok su zdravi te naučili zbog koje se promjene treba javiti urologu. Sasvim štamparovski: liječnik je (i) učitelj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz ta novostečena znanja i uz donacije za istraživanje i liječenje raka, važan su rezultat i novootkrivene dijagnoze postavljene u ranoj fazi bolesti. Tako je mnogima omogućeno djelotvorno liječenje. Očito, dobra informiranost te redoviti samopregledi i liječnički pregledi pridonose ranijem otkrivanju bolesti i, posljedično, većem izlječenju.

Pokret Movember u pokretu

Svakako je vrijedno primijetiti kako pojačane akcije u studenome – mudenome – movembru nisu jedine. I to s razlogom: testise i prostatu imamo cijeloga života pa je prevencija potrebna svakog mjeseca u godini. To i jest cilj Movembera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Načina za ostvarenje tog cilja doista je mnogo: pitomački su entuzijasti, primjerice, posljednje subote u studenom 2019. organizirali “Movember Run & Walk“ na trekking stazi Banov brod”. Hrvatskom društvu bolesnika s rakom prostate uplatili su sav prihod prikupljen od kotizacije. A šest i pol kilometara staze moglo se bilo prehodati ili pretrčati – najvažnije je bilo sudjelovati.

Košarkaši i svi ostali u klubu Cibona nisu u studenom 2017. brijali brkove, a neki ni bradu, podupirući osvještavanje muškog zdravlja. I dalje podupirući osvještavanje važnosti muškog zdravlja 2018. godine snimili su i spotove s pozivom na zauzimanje za vlastito zdravlje.

Filip Krušlin (KK Cedevita) Poruka o važnosti zdravlja sjemenika

Domagoj Bošnjak (KK Cedevita) Poruka o važnosti preventivnih pregleda prostate

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Andrija Stipanović (KK Cedevita) Poruka o važnosti potpore mentalnom zdravlju

2021 - Ragbijaški klub Zagreb sudjelovao je u kampanji Daj zabrij na zdravlje , a Zagrebačka Tvornica kulture održala je 2022. trodnevni November Fest uz slogan Briga o mudima ne čini nas ludima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I godine ove...

Dobro započeto, kažu, samo je napol svršeno… Makar je tek počeo studeni, već je uzeo maha mudeni – movember! Uoči mjeseca osvještavanja važnosti muškog zdravlja i na njegovom početku otpočele su mnoge aktivnosti usmjerene poduci o zdravlju te prikupljanju sredstava za istraživanje i liječenje bolesti.

Osječka udruga studenata medicine CroMSIC već je potkraj listopada započela podjelom letaka među kolegama na fakultetu.

No, nisu samo studenti medicinari takvi. Mnogi fakulteti i škola obilježavaju Movember. Primjerice, školski kurikulum osječke Elektrotehničke i prometna škole predviđa predavanja, sportski turnir, izbor naj-brka, izlet, i kulturno-umjetničke događaje kako bi podizali svijesti o važnosti brige za tjelesno, spolno i mentalno zdravlje mladih ljudi.

Obrij ga do kraja!

U Vinkovcima, Splitu i Puli – s geslom Brada će narast, al' muda neće – i ovog se studenog nastavlja tradicionalna Bradata aukcija za prikupljanje sredstava koja se doniraju lokalnim institucijama za borbu protiv raka. A na aukciji su brade poznatih osoba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedan je od promotora akcije, čija je brada također na aukciji, tenisač i teniski trener Goran Ivanišević koji poručuje: „Bradata aukcija je vrijedna akcija za sve nas muškarce, pogotovo u ovim mojim godinama. Preventivnim aktivnostima možemo spriječiti ozbiljnije bolesti. Treba imati muda da ne bi ostao bez muda.“

Svatko može pustiti brkove

Čekate li ovih dana gradski autobus u Puli, ususret će vam doći vozilo – s brkovima! Pulapromet naljepnicama brkova želi upozoriti na važnost prevencije, brige za zdravlje i potaknuti na otvorene razgovore o temama mentalnog i spolnog zdravlja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dakako, bilo je i mnogo drugih akcija. A bit će ih još i više. Ispričavamo se svima koje nismo spomenuli. Svaki je brk, naime, važan. Svaka akcija. I svako jaje, svaka prostata, svaka mentalna ravnoteža.

Poticaja je doista mnogo. I svi su vrijedni. A najviše vrijedi ako potakneš sebe samoga: nitko ti neće pomoći ako si (i) sam ne pomogneš.

POGLEDAJTE VIDEO Reporter Marko Šikić: 'Sve što se događa u gospodarstvu osjetimo na svojoj koži'