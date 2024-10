Trener Hajduka odlučio je obrijati bradu, ali pod jednim uvjetom

2017. godine pokrenuta je hvale vrijedna humanitarna akcija pod nazivom Bradata aukcija, a ona je, kako kaže njihova internetska stranica, netipična humanitarna akcija u kojoj muškarci stavljaju brkove i brade na aukciju te se sva prikupljena sredstva uplaćuju lokalnim udrugama protiv raka.

Započeli su u Splitu, a proširili su svoje dobrotvorne aktivnosti na Pulu i Vinkovce. Bradata aukcija u Puli i Vinkovcima održava se zadnje subote u studenom, a u Splitu tjedan dana kasnije, 7. prosinca. Uz samu aukciju organizira se cijeli niz bradatih događaja kojima se na zabavan način podiže svijest o važnosti muškog zdravlja i preventivnih pregleda koji spašavaju živote.

Ove godine je u akciji odlučio sujelovati trener Hajduka Gennaro Gattuso koji je povodom toga obećao i napraviti nešto što nije dvadeset godina, obrijati bradu. Postavio je i uvjet, deset tisuća eura mora skupiti bradata aukcija kako bi trener splitskih Bijelih obrijao svoju prepoznatljivu bradu.

“Ponosan sam što sudjelujem u ovom izazovu jer je to jako važna humanitarna akcija. Dvadeset godina nisam obrijao bradu, ali u humanitarne svrhe ću to rado napraviti. Ali pazite, moramo skupiti bar 10.000 eura i brijem se”, potaknuo je tako Gattuso sve one koje ga žele vidjeti bez brade na donaciju.

