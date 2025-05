Legendarni trener otkrio šokantne detalje o fatalnoj ženi koje se u nogometnom svijetu svi boje

Bivši Interov trener Luciano Spalletti otkrio je da je oduzimanje kapetanske dužnosti Mauru Icardiju bio jedini način da se "održi momčad" nakon što je napadačeva tadašnja supruga i agentica Wanda Nara izazvala nemir u svlačionici.

Spalletti je hvalio Argentinca kao 'fantastičnog igrača' tijekom njegove dvije sezone na San Siru, ali problemi izvan terena počeli su izlaziti na površinu u njegovoj posljednjoj godini, što ga je naposljetku natjeralo da poduzme odlučnu akciju.

Foto: Profimedia Wanda Nara

"Mauro Icardi je bio kapetan", prisjetio se Spalletti u svojoj autobiografiji pod nazivom "Il Paradiso esiste, ma quanta fatica", što u prijevodu znači "Raj postoji, ali kakva borba", piše Football Italia.

"Fantastičan igrač, predator u petercu kao malo tko. Sjećam se njegovih prekrasnih golova u derbijima, posebno onog koji je zabio glavom u sudijskoj nadoknadi nakon ubačaja Vecina. Mauro je bio ključna figura u tom mom Interu."

U vrijeme kada se Icardi, današnji igrač Galatasarayja već borio da postigne rezultatsku konstantnost svojih prethodnih sezona, komentari Wande Nare samo su dolili ulje na vatru, izazivajući nemir u svlačionici.

"Tada sam shvatio da slabost našeg kapetana ima ime: Wanda. I prijetila je da će povući cijelu grupu igrača u ponor, da će napraviti raskol u momčadi. To je bilo nešto što nisam mogao dopustiti, iako ga je donekle i napravila. Mauro je prolazio kroz težak trenutak što se nogometa tiče - stvari mu nisu išle od ruke. Nije zabijao kao prije. Tada je rekla da ako ljudi žele da Icardi zabija više, trebaju kupiti igrače koji mu mogu pomoći u tome. Bolji igrači, u osnovi - to je bila ideja. Nepodnošljivo. Bomba. Jedna od onih izjava koje se ne mogu odbaciti WhatsApp porukom, Instagram pričom ili lajkom. Da bismo popravili stvari, morali smo razgovarati licem u lice, na staromodan način. Postojao je samo jedan način da se izbjegne rat u svlačionici: Mauro Icardi se morao ispričati. Ali nikada nije. Sljedeći dan sam ga zamolio, pred svim svojim suigračima, da objasni riječi svoje Wanda Nara - da ih nekako opravda. Činilo se kao minimum, iz poštovanja prema svima drugima. Mauro je odgovorio da nije govorila njegova žena Wanda, nego njegova agentica Nara, te da je to učinila isključivo u toj ulozi. Bila je to neizvodljiva situacija. Nije bilo puta naprijed."

Foto: Profimedia Wanda Nara i Mauro Icardi

U knjizi se nadalje navodi:

"Morao sam mu reći par stvari, oduzeti kapetansku vrpcu i dati je Handanoviću. Klub je podržao odluku - šutke. Mauro je to loše primio. Jako loše. Na kraju, da bih održao momčad na okupu, izgubio sam Icardija - čovjeka i igrača."

I Spalletti i Icardi napustili bi Inter na kraju te sezone, a bivši kapetan Nerazzurra preselio se u PSG prije nego što je otišao u Galatasaray 2022., gdje trenutno igra.

