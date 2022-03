Mlada i atraktivna liječnica Marica Vladilo na glasu je kao najpoznatija splitska doktorica za estetiku lica, antiaging i pomlađivanje. Nakon šest godina danonoćnog rada na Hitnoj u Splitu, ostvarila je svoj životni cilj i san te je prošle godine u rujnu otvorila vlastitu kliniku za estetsku i opću medicinu "Marsia" za kojom su poludjele Hrvatice.

U intervjuu za Story Marica je objasnila da se u svojoj klinici najviše bazirala na nekiruršku i neinvazivnu estetiku lica dermalnim filerima i botoksom, antiaging medicinu, konturiranje jagodica i jawlinea, popunjavanju usnica, tretmanima lica PRP (tretman krvnom plazomom) koji zbog svoje blagodati zovu i suho zlato. Kliniku je zamislila kao intimnu boutique ordinaciju gdje žene mogu uživati u svojoj privatnosti.

"Moja karijera liječnice započela je na Hitnoj službi u Splitu, radila sam kao doktor u timu hitne službe na terenu, bila sam omiljena, volim adrenalin i dinamičan posao. Usporedno s tim poslom radila sam estetiku lica punih šest godina i dodatno se usavršavala po svijetu dok se nisam ohrabrila, uštedjela i dok mi se život posložio da ove godine otvorim svoju vlastitu kliniku, tada sam i otišla s hitne. Rekla bih, jako trnovit i težak put, samo rad i trud me doveo do ovdje i naravno svaka moja klijentica i klijent mi na naposljetku dođe kao obitelj, zbližimo se pristupom da se osjeća kao kraljica jer mi je poklonila povjerenje", rekla je Marica.

Estetska medicina je njezina ljubav

Tvrdi kako je na Hitnoj odrasla i sazrela te da je stekla veliko iskustvo u kliničkoj praksi. Ipak, estetska medicina je njena najveća strast i ljubav. Istaknula je kako njezini pacijenti usne trebaju održavati jednom godišnje.

Marica nekad zna i odbiti odraditi posao kada procjeni da klijent dolazi kod nje iz hira.

"Kad procijenim da klijentica ima neku želju, a ja smatram da joj nije potrebno, napravimo pregled, dogovorimo se za kontrolu i samo dođemo do zaključka da je možda trenutno nešto nepotrebno…", kaže doktorica.

Kada je riječ o današnjem trendu povećavanja usnica kod djevojaka, Marica kaže da voli i njeguje ženin prirodan izgled i smatra da je napokon došao red na "prirodan" izgled usana.

"Volim naglasiti oblik usana koje su senzualne svojoj punoćom, ne toliko naglasak na volumen koliko na oblik", istaknula je Marica.

'Moram biti primjer mojim ženama'

Lijepa doktorica itekako drži do sebe. Voli izgledati njegovano i lijepo te pazi na prehranu, redovito trenira i njeguje kožu. Kaže da mora biti primjer ženama. Nekada zna primiti negativne komentare, ali se ne obazire previše na to.

"Izgled mi uopće nije doprinio u poslu, naprotiv, kad sam počinjala raditi na natječaju za posao predala sam diplomu i indeks pun izvrsnih ocjena. Sad radeći za sebe, naravno njegujem svoju kožu i nisam protiv nikakvih korekcija, naravno ako će žena dobiti na samopouzdanju", kaže Marica.

Smatra da nestručne osobe mogu uništiti nečiji izgled ako se pogrešno apliciraju fileri i ošteti živac.

"Kao liječnici izvrsno poznajemo anatomiju lica i edukacije su uvijek vrlo detaljne. Od komplikacija najgora je nekroza kad se filer krivo aplicira u krvnu žilu i zato je najbitnije da klijentice prvo provjere kome će dati svoje povjerenje. Smatram da su liječnici i stomatolozi jedini zakonski koji mogu raditi ovaj posao. Sad kako se kaže, istaknut će se oni kojima je ovaj posao strast, koliko truda, želje, napora i novih znanja ulažemo u sebe. Toliko ćemo biti uspješni i ljudi će to prepoznati i pokloniti nam svoje povjerenje", rekla je Marica.

I muškarci su joj klijenti

U kliniku joj osim žena dolaze i muškarci. Rade tretman za svježi izgled kože, ali i botoks. Na pitanje smatra li da se može postati ovisnim o estetskim operacijama, Marica je odgovorila:

"Klijentica se javi estetskom liječniku jer je nečim nezadovoljna, nešto je tišti i narušava samopouzdanje, bilo da su to bore na čelu, na licu, bilo da treba poboljšati konture lica jer se lice objesilo i izgubilo tonus. Žena dolazi nezadovoljna i ja kao liječnik napravim plan i zajednički pronađemo najbolju strategiju kako da to riješimo i poboljšamo. Nakon toga žena je već zadovoljna, vraća joj se samopouzdanje te se navikava na tu svoju unutarnju sreću da izgleda bolje, blista iznutra, što se vidi izvana. Zato se žene kasnije javljaju na kontrole samo da se to ne vrati u prvobitno stanje jer naposljetku, ljepota je u nesavršenim detaljima", zaključila je.